«Надо давать так, чтобы можно было взять»: Депутаты Госдумы раскритиковали меры поддержки бизнеса

В среду глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил на пленарном заседании Госдумы. Министр отчитался об антикризисных мерах поддержки бизнеса. Перечислял долго и много. Но депутаты все равно просили большего. По сравнению с другими странами, российские меры скупые и запоздалые.

20% ЭКОНОМИКИ ВЫКЛЮЧЕНО

- Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила 3,3 трлн рублей, - отчитался Максим Решетников.

Скорее всего, помощь будет расти. В начале июня власти обещают обнародовать большой план восстановления экономики в 2020 - 2021 годах. Но пока что есть, то есть.

- Значительный объем экономики находится в заморозке. Выключен общепит, туризм и непродовольственная розница. Экономическая активность составляет 79% от докризисного уровня. При этом эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. Значит, есть возможность поэтапно снимать ограничения, - заявил Решетников.

СЧИТАТЬ ПАДЕНИЕ ВЫРУЧКИ СЛОЖНО

По версии правительства, в перечень наиболее пострадавших отраслей вошло 42 сферы, в них занято 6 млн человек. Список недавно расширили.

- Мы распространили меры поддержки на предприятия непродовольственной торговли, стоматологии, кинотеатры, музеи и ряд других направлений. Это позволило дополнительно расширить меры поддержки на компании, где занято 1 млн 400 тысяч работников, - пояснил министр.

Сейчас основная помощь предоставляется малому и среднему бизнесу. Но помощь нужна и крупным компаниям. Им Решетников тоже пообещал помочь. Они смогут подать заявление на отсрочку по уплате налогов в том случае, если докажут, что их выручка упала более чем на 10%.

- По данным Торгово-промышленной палаты, только 13% предпринимателей смогли адаптироваться к сложным экономическим условиям, а остальные испытывают трудности. Но при этом не получают ни отсрочек, ни субсидий. Почему бы не считать пострадавшими всех предпринимателей, у кого выручка упала на 30% и более? - предложил депутат Госдумы Сергей Жигарев.

- Мы рассматривали критерий снижения выручки первым. Но трудность возникла в том, что вся отчетность малых и средних предприятий - квартальная. А по ЕНВД (единый налог на вмененный доход. - Ред.) вообще нет системы учета выручки, - пояснил Решетников.

Такой аргумент звучит странным. Большая часть малого и среднего бизнеса перешла на онлайн-кассы. Падение выручки у этих предпринимателей налоговики могут увидеть в режиме онлайн. Так или иначе, в правительстве решили давать поддержку адресно - только тем отраслям, которые пострадали больше всего. Правда, и тут выяснилось, что список, составленный чиновниками, не учитывает много нюансов...

«А У ВАС КОД НЕ ТОТ»

Как оказалось, многие предприниматели не могут получить поддержку от государства даже в том случае, если физически не могут работать и имеют ноль выручки. Сейчас налоговая определяет пострадавшие компании по формальному признаку - основному коду экономической деятельности (ОКВЭД). Если у компании несколько видов деятельности, а основным считается тот, что не попал в список правительства, то меры поддержки на нее не распространяются. Это несправедливо, считают депутаты.

- Механизм несовершенный, мы это признаем. Взяли его за основу и двигаемся уточнениями. Нашли еще одно решение, которое сейчас обсуждаем с ведомствами. Предлагаем предоставить возможность уточнить код основного вида деятельности внутри класса, подкласса или группы. Благодаря этому потенциально еще 200 тысяч компаний смогут получить поддержку, - пояснил министр.

А вот в Счетной палате считают, что вообще нет смысла разделять бизнес на пострадавших и заработавших. Львиная доля предпринимателей потеряла. Поэтому нужно помочь сразу всем. И не мучиться.

- Нужно учесть то, что предлагают сами предприниматели. Необходимо распространить меры поддержки на весь малый и средний бизнес, а не только на пострадавшие отрасли. Это удвоит или утроит объем поддержки, но это нужно сделать, - пояснил Данил Шилков, аудитор Счетной палаты.

ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ НАДО УВЕЛИЧИТЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

- У нас и до коронавируса смертность среди малых и средних предприятий была колоссальная. Если мы хотим действительно экономику восстановить и выйти из кризиса с наименьшими потерями, надо все-таки потратить деньги. Нужно увеличить помощь предприятиям до 12 трлн рублей, - считает депутат Госдумы Николай Арефьев. - Для сравнения, если переводить в рубли, то Германия выделила 52 трлн, а Великобритания - 61 трлн.

Министр на это сказал, что важен не только объем антикризисной поддержки, но и эффективность ее использования. Не поспоришь. Тем более что предприниматели массово жалуются на то, что не могут получить поддержку: ни субсидии, ни льготные кредиты. То налоговый код не подходит, то банки навязывают собственные кредиты вместо льготных.

- Надо давать так, чтобы можно было взять, - подытоживает Николай Арефьев.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ПРОВЕРЯТ

Обидно то, что огромные деньги, выделенные на популяризацию предпринимательства, похоже, ушли в никуда. По расчетам ТПП, это 500 млрд рублей. Мы несколько лет призывали всех идти в бизнес, а теперь бросили многих самим выплывать.

- Десять лет назад мы ставили цель увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП с 20 до 50%. Наступил 2020 год, а мы ни на шаг не продвинулись к исполнению этой цели, - подсчитал депутат Госдумы Александр Авдеев. - Все потому, что мы одной рукой вводим налоговые каникулы, а другой - повышаем НДС и доначисляем штрафы. Одной рукой даем регуляторные послабления, а другой - увеличиваем число внеплановых проверок.

Для сравнения, в большинстве развитых и развивающихся стран доля малого бизнеса в экономике составляет 50 - 60%. А нам не помогли даже десятки созданных институтов развития.

- К институтам развития есть много вопросов. В условия недостатка частного капитала они нужны, но это очень несовершенный инструмент. Есть поручение премьер-министра детально проверить их работу, глубоко сосредоточиться на этом. Главная претензия - когда деньги лежат по 2 - 3 года и никуда не вкладываются. Это неправильно, ведь мы их отвлекли из бюджета, - заявил Решетников.

По мнению Александра Авдеева, нужно провести тщательный анализ системы поддержки малого и среднего бизнеса. А в Счетной палате уже пообещали проверить работу Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.