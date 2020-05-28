2020-05-28T12:23:18+03:00
Общество

В подмосковных лесах пошли грибы

Люди в масках и перчатках целыми корзинами выносят из леса маслята и подберезовики
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Пока москвичи решают, как будут ходить гулять по графику, жители Московской области вовсю хвастаются в социальных сетях полными корзинами маслят и подберезовиков.Пока москвичи решают, как будут ходить гулять по графику, жители Московской области вовсю хвастаются в социальных сетях полными корзинами маслят и подберезовиков.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пока москвичи решают, как будут ходить гулять по графику, жители Московской области вовсю хвастаются в социальных сетях полными корзинами маслят и подберезовиков.

Но разве растут маслята весной?

- С середины мая появились грибы, которые обычно можно встретить только летом и осенью. Друг вот из Воскресенского района Подмосковья утром прислал фотографию: за час - две корзины отборных маслят. Обычно в такое время сморчки да строчки, - показывает снимки "Комсомолке" известный российский кладоискатель Владимир Порываев.

Действительно, в социальных сетях открылась настоящая выставка достижений.

- Маслята на поле зернистые и осенние, по краю в березках лезут подберезовики. Свинушки не берем, - пишет участник форума "Грибы в Подмосковье" Екатерина Семешко из Луховицкого района

Ей откликается Любовь Шульгинова из Купавны: "Все, что удалось найти - маслятки и подберезовики. Строчки не брала, немного попадались".

С середины мая появились грибы, которые обычно можно встретить только летом и осенью. Фото: Владимир Порываев

С середины мая появились грибы, которые обычно можно встретить только летом и осенью. Фото: Владимир Порываев

Хвастаются полными корзинами маслят и жители Ступинского района Московской области.

Аномально теплая зима и ранняя дождливая весна привела к тому, что в лесах южного Подмосковья дачники уже вторую неделю собирают грибы, которые обычно появляются летом и осенью.

Не обновляется этой весной лишь страница "Находим попутчиков за грибами и ягодами". Желающих найти свою вторую половину в лесу на форуме пока не отметились. Грибники люди аккуратные: понимают, что "тихая охота" во время коронавируса все-таки предполагает какую-то самоизоляцию. Даже в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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