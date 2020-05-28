Сергей Степашин: Играть в футбол без зрителей – большие потери. 400 – 500 млн рублей…

Экс-премьер правительства РФ, член Совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин рассказал KP.RU, как его команда, да и вообще весь российский футбол готовятся к возобновлению чемпионата России в Премьер-лиге, намеченном на 21 июня.

- Сергей Вадимович, на прошлой неделе вы сетовали, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» уже тренируются, а футболисты московских клубов пока заниматься на базах не могут. И вот вчера Сергей Собянин разрешил профессиональным спортсменам с 1 июня приступать к тренировкам. А где сейчас футболисты "Динамо"? Вот спартаковцы бегают в Тарасовке уже три дня.

- Мы уже начали тренировки в подмосковном Новогорске. Главное, это физику подтянуть после самоизоляции. Все в сборе. Лишь поляк Себастьян Шиманьски пока живет в гостинице (по закону после возвращения из-за границы он должен пройти 14-дневный карантин – Авт.)

- Вы сказали, главное – физику подтянуть…

- Чтобы не было травм, потому что два месяца достаточно большой перерыв. Я вчера разговаривал с генеральным директором нашего клуба Юрием Белкиным, которого, кстати, вчера переназначили на эту должность, и председателем Совета директоров ФК «Динамо» Юрием Соловьевым, ряд команд, в том числе и московские, предложили все-таки частично пустить болельщиков на стадионы, но в ограниченном количестве. Вот, скажем, на «Динамо» у нас куплено 4000 абонементов…

На стадионе, вмещающем 26 тысяч, рассадить их всех можно совершенно спокойно через 2, 3 метра, там никаких заболеваний не будет… Свежий воздух, хорошая погода, положительные эмоции - все для укрепления здоровья. Не знаю, пойдет РФС на это или нет? И тут, конечно, много зависит еще от руководства регионов, где будут проходить матчи. Вот такое предложение у нас есть. Я думаю, оно действительно становится актуальным, с учетом того, что 24 числа будет на Красной площади проходить парад Победы.

Сергей Степашин: «Какой же футбол - без зрителей? Это - все равно, как тренировка...» 00:00 00:00

- Это как бы события одного ряда, да?

- Совершенно верно.

- Кстати, владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что каждый матч без зрителей приносит большой убыток. Он даже назвал сумму потерь – полтора миллиарда рублей.

- Ну, на каждом стадионе по-разному, но действительно спартаковский стадион, как правило, полностью заполняется, ну, и на динамовский сейчас тоже неплохо ходят. Потери большие, но дело не только в потерях, а в том, что играть при пустых трибунах футболистам – спросите у них, я-то знаю, конечно, очень тяжело. Совершенно другое эмоциональное состояние. Это все равно как на тренировке ты играешь.

- Если не будет зрителей, какие будут потери?

- Порядка 400-500 миллионов рублей. Это большие потери.

- Где, на ваш взгляд, стоит доигрывать чемпионат – на своих пустых стадионах, или, может, собрать все команды в двух городах…

- Ну, я так понимаю, что решение уже принято, доигрывать будут на своих стадионах. Тут фактор своего поля все-таки роль играет, даже при пустых трибунах. Это первое. И второе – если собрать несколько коллективов, несколько сот человек в одном месте, то с точки зрения безопасности и здоровья тоже могут возникнуть проблемы. Я понимаю, если бы мы играли где-то в безвоздушном пространстве, или в какой-нибудь стране, говорят, есть какая-то страна, где нет коронавируса, это другое дело. А сейчас все регионы, будь то Краснодар, будь то Петербург, будь то Москва, будь то Волгоград, другие города, везде есть коронавирус, поэтому тут как определять-то, где безопаснее? Это большой вопрос.

- А что с коронавирусом в команде, как здоровье Романа Евгеньева?

- Ну, он здоровый парень. Внешне никаких проявлений нет. Если бы не проверили, он бы даже и не знал, что он подхватил его. Он молодой, крепкий, симпатичный парень. Проблемы там были у тренерского штаба кое у кого, я уже говорил. По игрокам пока вроде все нормально. Есть некие симптомы, но, чтобы кто-то там тяжело заболел, этого, к счастью, нет и, надеюсь, не будет. У нас хорошая медицина.

- То есть, и в команде, и в стране, вы имеете в виду?

- Ну, страна показала, что мы не хуже американцев, наконец-то, хоть в чем-то.

- Не то что не хуже, а мы лучше.

- Безусловно. «Комсомолке» виднее всегда.

- А вот футболистам «Динамо» сократили зарплаты?

- Пока нет. Нет, они сами согласились, пока они играли, получать на 40% меньше. Это общая консолидированная позиция всех футболистов. Эти два месяца, когда они не играли, они на 40% меньше получали денежное содержание. Сейчас начнут играть, будут получать столько, сколько получали. Пока бюджет «Динамо» не секвестрировался. В отличие от того, как готовится в других клубах.

- А что будет с новыми контрактами?

- Пока еще рано говорить, потому что надо закончить этот чемпионат, до конца первенства играть будут все, кто заявлен, а дальше уже пойдет индивидуальная работа. Это вопрос совета директоров, дирекции и выносить сейчас куда-то на публику, я считаю, некорректно.