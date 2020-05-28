2020-05-28T14:53:20+03:00
Политика

«Несмотря на все пророчества, экспорт нефти из России вырос на 4%»: Путин попросил не сокращать инвестиции «Транснефти»

Президенту доложили о рекордной выручке корпорации
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПредседатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- По итогам 2019 года все основные показатели компании в позитивной динамике. И грузооборот подрос на 2,5 %, и прием нефти в систему «Транснефти» увеличился на 1,5 %, - доложил президенту об итогах работы компании за прошлый год глава «Транснефти» Николай Токарев. - И, несмотря на все злопыхательские пророчества, экспорт нефти из России в 2019 году вырос на 4%.

Рекордного уровня достигла выручка корпорации.

- Впервые «Транснефть» имеет выручку более триллиона рублей, - заявил Токарев. - Увеличились налоговые отчисления на 14 процентов, была полностью освоена инвестиционная программа объемом 270 миллиардов рублей.

Рассказывая о планах на 2020 год, он заметил, что приходится учитывать и пандемию, и сделку с ОПЕК, прикладывая большие усилия, чтобы не сокращать инвестиционную программу.

- Она запланирована на уровне 257 миллиардов. Мы рассчитываем, что удастся это сделать, - сказал Токарев.

- Это очень важно, - заметил президент. - Я вас прошу уделить этому особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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