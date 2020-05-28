2020-05-28T15:50:24+03:00
Происшествия

В Сочи из пентхауса московского бизнесмена украли рукопись Пушкина стоимостью 75 млн рублей

Коллекционная книга исчезла из его квартиры, как и девушка, которая была в гостях
Наталия ЕРОШКИНА
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Пропавшая барышня в качестве сувенира прихватила с собой не драгоценности и даже не деньги, а культурное достояние всего русскоязычного народа - рукопись Александра Сергеевича Пушкина.Пропавшая барышня в качестве сувенира прихватила с собой не драгоценности и даже не деньги, а культурное достояние всего русскоязычного народа - рукопись Александра Сергеевича Пушкина.Фото: wikimedia.org
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Несколько дней назад в Сочи произошла очень необычная история. Из пентхауса 51-летнего столичного бизнесмена Игоря С.* пропала очень ценная вещь. А вместе с ней исчезла и 39-летняя женщина, с которой жил бизнесмен в доме рядом с набережной.

Казалось бы, сюжет печальный, но чему тут удивляться? Люди расходятся, обиды остаются. Если бы ни одно "но". Пропавшая барышня в качестве сувенира прихватила с собой не драгоценности и даже не деньги, а культурное достояние всего русскоязычного народа - рукопись Александра Сергеевича Пушкина. Нетрудно догадаться, что такая книга имеет высокую коллекционную ценность, а её стоимость оценивается в 75 миллионов рублей. Именно такой ущерб бизнесмен указал в протоколе.

Заметив пропажу, мужчина немедленно вызвал полицию, на место прибыл целый наряд с экспертами - криминалистами, дело было серьёзное.

- С места происшествия были изъяты отпечатки пальцев, окурки сигарет, чехол от дневника и следы ткани. Всё передано для проведения экспертизы и установления личности подозреваемого, - рассказал kp.ru источник.

Результаты экспертизы не заставили себя долго ждать, отпечатки пальцев, оставленные в доме бизнесмена действительно принадлежали той самой сожительнице мужчины - 39-летней Викторией*. Правоохранительные органы сработали молниеносно, уже на следующий день после обнаружения пропажи беглянка созналась в содеянном.

— От подозреваемой была получена явка с повинной, похищенное изъято, а сама женщина задержана, - сообщил источник kp.ru

Теперь на женщину заведено уголовное дело за кражу в особо крупном размере, за кражу рукописи Пушкина ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

"Рукопись изъяли и отправили на экспертизу, в скором времени ее передадут владельцу", - добавил источник.

Кстати, сам 51-летний бизнесмен владеет не только престижным пентхаусом на набережной Сочи, но ему еще и принадлежит квартира в знаменитом доме на набережной в Москве. Если пентхаус в Сочи стоит примерно около 20 миллионов рублей, то квартиры возле леки в столице стартуют от 40 миллионов.

* - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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