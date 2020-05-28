Какие торговые центры в России откроются с 1 июня 2020 года
Откроются ли в России после двухмесячного перерыва в работе многострадальные торговые центры с 1 июня 2020 года? На этот вопрос ответили сами владельцы ТЦ и магазинов, которые арендуют там площади. Ситуация в Москве, где самые жесткие ограничения, пока неоднозначная. Что будет происходит в регионах, во время онлайн-совещания Российского Союза торговых центров рассказали участники рынка.
ОТКРЫВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
- ТРЦ «Гранд Марина» (Сочи)
- ТРЦ Avenue SouthWest (Москва)
- ТРЦ Райкин Плаза (Москва)
- ТРЦ «РИО» Архангельск
- ТРЦ «РИО» Белгород
- ТРЦ «РИО» Вологда
- ТРЦ «РИО» Дмитровка
- ТРЦ «РИО» Севастопольский
- ТРЦ «РИО» Коломна
- ТРЦ «РИО» Кострома
- ТРЦ «РИО» Нижний Новгород
- ТРЦ «РИО» Саранск
- ТРЦ «РИО» Тамбов
- ТРЦ «РИО» Тверь
- ТРЦ «РИО» Тула
- Открываемся через несколько дней, - говорит Виктор Григорян, генеральный директор ООО «Ташир М». - Что касается открытия, у нас есть интересный случай работы именно в это время действия ограничений небольшого оптово-розничного комплекса недалеко от Дмитровского шоссе. Удалось отработать схемы для создания комфортных и безопасных условий.
ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ
- ТЦ «Columbus»
- ТЦ «Salaris»
- К открытию начали готовиться ровно в тот момент, когда нас закрыли, - объясняет Сергей Вадяев, управляющий директор ТЦ «Columbus», «Salaris». - Мы очень ждем официального разрешения и надеемся на него. Готовимся.
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НЕ ЗАКРЫВАЛИСЬ
- ТРЦ «Мармелад» (Таганрог)
- ТРК «Мармелад» (Волгоград)
- ТК «СтройМаркет» (Брянск)
- ТК «Хозяин» (Краснодар)
- ТК «Хозяин» (Саранск)
- ТК «Хозяин» (Ульяновск)
- У нас торговые центры не закрывались, - заявил Игорь Коновалов, генеральный директор «Инпром Эстейт». - Там в усеченном составе были представлены магазины, которым на период ограничительных мер был разрешен торговый оборот. К открытию оставшихся мы готовы и будем всячески содействовать.
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ РАБОТАЮТ 15% МАГАЗИНОВ
- «Love Republic»
- «ZARINA»
- «Sela»
- «Befree»
- Мы с нетерпением ждем открытия магазинов, - признался Игорь Мальтинский, директор департамента АО «Мэлон Фэшн Груп». - На сегодняшний день у нас 88 работающих магазинов, которые перешли 15% отметку. Работаем с ограничениями, с большим количеством сложностей, но работаем. Это самое главное. Мы очень надеемся, что Москва откроется с 1 июня. Мы к этому готовы.
КСТАТИ
Откроют ли торговые центры в Москве с 1 июня 2020 года: что сказано в официальных документах и что говорят в самих ТЦ
Представители торговых центров в Москве, объяснили на каких условиях и кому разрешат открыться с 1 июня 2020 года (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU