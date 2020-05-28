2020-05-28T15:17:36+03:00
Экономика

Какие торговые центры в России откроются с 1 июня 2020 года

Владельцы торговых центров готовы открыть свои двери в ближайшее время, некоторые уже к 1 июня 2020 года
Нина ЦВЕТКОВА
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Владельцы торговых центров готовы открыть свои двери в ближайшее время, некоторые уже к 1 июня 2020 годаВладельцы торговых центров готовы открыть свои двери в ближайшее время, некоторые уже к 1 июня 2020 годаФото: Shutterstock
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Откроются ли в России после двухмесячного перерыва в работе многострадальные торговые центры с 1 июня 2020 года? На этот вопрос ответили сами владельцы ТЦ и магазинов, которые арендуют там площади. Ситуация в Москве, где самые жесткие ограничения, пока неоднозначная. Что будет происходит в регионах, во время онлайн-совещания Российского Союза торговых центров рассказали участники рынка.

ОТКРЫВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

- ТРЦ «Гранд Марина» (Сочи)

- ТРЦ Avenue SouthWest (Москва)

- ТРЦ Райкин Плаза (Москва)

- ТРЦ «РИО» Архангельск

- ТРЦ «РИО» Белгород

- ТРЦ «РИО» Вологда

- ТРЦ «РИО» Дмитровка

- ТРЦ «РИО» Севастопольский

- ТРЦ «РИО» Коломна

- ТРЦ «РИО» Кострома

- ТРЦ «РИО» Нижний Новгород

- ТРЦ «РИО» Саранск

- ТРЦ «РИО» Тамбов

- ТРЦ «РИО» Тверь

- ТРЦ «РИО» Тула

- Открываемся через несколько дней, - говорит Виктор Григорян, генеральный директор ООО «Ташир М». - Что касается открытия, у нас есть интересный случай работы именно в это время действия ограничений небольшого оптово-розничного комплекса недалеко от Дмитровского шоссе. Удалось отработать схемы для создания комфортных и безопасных условий.

ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ

- ТЦ «Columbus»

- ТЦ «Salaris»

- К открытию начали готовиться ровно в тот момент, когда нас закрыли, - объясняет Сергей Вадяев, управляющий директор ТЦ «Columbus», «Salaris». - Мы очень ждем официального разрешения и надеемся на него. Готовимся.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НЕ ЗАКРЫВАЛИСЬ

- ТРЦ «Мармелад» (Таганрог)

- ТРК «Мармелад» (Волгоград)

- ТК «СтройМаркет» (Брянск)

- ТК «Хозяин» (Краснодар)

- ТК «Хозяин» (Саранск)

- ТК «Хозяин» (Ульяновск)

- У нас торговые центры не закрывались, - заявил Игорь Коновалов, генеральный директор «Инпром Эстейт». - Там в усеченном составе были представлены магазины, которым на период ограничительных мер был разрешен торговый оборот. К открытию оставшихся мы готовы и будем всячески содействовать.

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ РАБОТАЮТ 15% МАГАЗИНОВ

- «Love Republic»

- «ZARINA»

- «Sela»

- «Befree»

- Мы с нетерпением ждем открытия магазинов, - признался Игорь Мальтинский, директор департамента АО «Мэлон Фэшн Груп». - На сегодняшний день у нас 88 работающих магазинов, которые перешли 15% отметку. Работаем с ограничениями, с большим количеством сложностей, но работаем. Это самое главное. Мы очень надеемся, что Москва откроется с 1 июня. Мы к этому готовы.

КСТАТИ

Откроют ли торговые центры в Москве с 1 июня 2020 года: что сказано в официальных документах и что говорят в самих ТЦ

Представители торговых центров в Москве, объяснили на каких условиях и кому разрешат открыться с 1 июня 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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