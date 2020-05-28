О продлении ограничений на добычу нефти: «Это можно расценить только негативно»

Рынок нефти снова в волнении. 28 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,19%, до 33,99 доллара за баррель, стоимость марки WTI опустилась на 3,41%, до 31,69 доллара за баррель. Причина в том, что американская экономика буквально захлебывается нефтью: по данным Американского института нефти (API), за прошедшую неделю запасы сырья в США выросли на 8,7 млн баррелей. ОПЕК+ сформировала график предстоящих заседаний. Ожидается, что в начале июня пройдут три встречи – экспертов, комитета по мониторингу и министров стран ОПЕК+.

Что это все значит? Фактически начались новые переговоры в рамках формата ОПЕК+. Как свидетельствуют эксперты, саудиты пытаются переиграть сделку в свою пользу.

РОСТ НАЛОГОВ, БАНКРОТСТВА…

Приближается срок окончания первого этапа сделки ОПЕК+. С июля максимальное сокращение добычи в рамках сделки должно составить 7,7 млн. баррелей в сутки против 9,7 млн баррелей в мае-июне. 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 9-10 июня страны-участницы должны оценить итоги первого этапа сделки и принять решение о дальнейших действиях. Но спекуляции вокруг возможного решения начались уже сегодня.

«Со стороны Саудовской Аравии раздаются предложения сохранить текущий уровень сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки, - отмечает доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков. - Тут все понятно. Бюджет королевства сверстан из расчета 80 $/б, а иных доходов у Эр-Рияда нет. Срезаются социальные выплаты бюджетникам и военным (более 70% граждан Саудовской Аравии госслужащие), ограничиваются инвестиционные программы, НДС подняли в 3 раза до 15%».

Из-за океана тоже приходят тревожные вести. По прогнозу Федерального резервного банка Далласа, при цене нефти не выше 40 долларов за баррель даже в относительно «дешевом» сланцевом бассейне Permian в течение года выживут не более 15% производителей. 17 компаний уже подали на банкротство, до конца следующего года число банкротств, по различным оценкам, составит около 250 нефтедобытчиков. Общий долг отрасли превысил $300 млрд, для его погашения надо добыть 9 млрд баррелей. Ровно столько сланцевики добыли за всю историю отрасли.

«ПОЛУФИКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР»

Как оценивать реакцию Эр-Рияда?

«Саудиты преследуют, в основном, собственные интересы, потому что их сокращение добычи носит полуфиктивный характер. Они манипулируют цифрами сокращения, - убежден инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. - А основную роль в сокращении добычи играет Россия. Они хотят, в общем, переложить все основное бремя сокращения со своих плеч на плечи России».

Дело в том, что доля сокращения от российского экспорта составляет 48%, а Саудовской Аравии всего 27%, что связано с тем, что у России есть большой внутренний рынок в отличие от Саудовской Аравии. При этом, как считает эксперт, Саудовская Аравия продолжает фактически ценовую войну, создают большие скидки потребителям и в Китае, и в Европе, и в Америке. Подсовывая свинью давнему партнеру – Соединенным Штатам.

«К берегам США подошла армада саудовского флота, в котором содержится порядка 50 млн баррелей саудовской нефти, - сообщил старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов. - Такая интервенция способна обвалить цены, или, по крайней мере, может запустить цепочку банкротств сланцевых американских компаний. А это - потеря существенного количества рабочих мест буквально накануне выборов в США».

Трамп, который уже не раз грозил лишить саудитов военного зонтика, может вновь занять резкую позицию. И Эр-Рияд, конечно, заинтересован в том, чтобы свалить с больной головы на здоровую и вновь добиться того, чтобы Россия взяла на себя основную часть сокращения добычи. Только если в кризисные два месяца, когда весь мир сидел на карантине, и спрос на нефть существенно упал, готовность России внести основной вклад в глобальную сделку по ограничению добычи была более оправдана, то в июле, когда спрос начнет постепенно восстанавливаться, сохранение того же жесткого режима будет на руку только Саудовской Аравии и лишь укрепит ее экспортные преимущества.

«ПРОВЕРНУЛИ БЛИСТАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ»

Напомним, историю начала года. Эр-Рияд выдвинул Москве неприемлемое предложение, которое послужило причиной разрыва предыдущей сделки ОПЕК, что привело к уникальному падению цен на нефть. Спустя пару месяцев все ведущие мировые производители и экспортеры нефти (включая США, которая не любит ограничивать себя обязательствами в этой сфере) все-таки договорились существенно снизить объемы добычи нефти.

«Саудиты, на самом деле, устроились очень хорошо, и провернули совершенно блистательную операцию под прикрытием всех этих истерик», - сообщил доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Да, Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу нефти поровну. Но, как считает экономист, саудиты хорошо подготовились к своему ультиматуму, и нарастили дикое количество резервов. И когда распалась первая сделка, они увеличивали экспорт не за счет добычи, как они всем говорили, а из накопленных резервов, что свидетельствовало о том, что они Эр-Рияд сознательно шёл на срыв сделки. Почему Трамп заставил саудитов сократить добычу еще на 1 млн баррелей сверх всех квот? Потому что они в реальности добычу сократили крайне незначительно. Они сократили ее фиктивно. Они «нарисовали» на бумаге добычу для того, чтобы замаскировать свои накопленные резервы. Когда они говорили о сокращении объемов добычи, то в реальности сокращение добычи было незначительным.

«ЭТО НЕ ШУТКИ»

В настоящее время спрос на нефть восстанавливается – ведущие экономические державы снимают ограничения в связи с пандемией коронавируса.

«Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы несколько изменить параметры соглашения ОПЕК+ 2.0, которые изначально предполагались. То есть не снижать в июле общий объём сокращений с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, а оставить изначальные параметры сделки ещё, как минимум, на 2 месяца. Это можно расценить только негативно. Это одно из проявлений двойной игры со стороны Саудовской Аравии», - резюмирует Валерий Андрианов.

Как Москве реагировать на очередной шантаж Эр-Рияда? С учетом, что более 50 млн баррелей саудовской нефти следуют к берегам США, о которых мы уже рассказывали…

«Это совсем не шутки. Согласно подсчетам PricewaterhouseCoopers, нефтегазовая отрасль США прямо и косвенно обеспечивает работой 10,34 млн человек (5,6% трудоспособного населения страны). Через 3 месяца в Америке выборы. России надо просто дождаться, когда Трамп снимет трубку и еще раз «поговорит» по телефону с саудовским королем или наследным принцем», - прогнозирует Леонид Крутаков.