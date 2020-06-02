Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Сбербанк убрал комиссии за переводы внутри страны. Со 2 апреля система в пилотном режиме тестировалась на Дальнем Востоке, а со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Главное изменение - отмена так называемого «банковского роуминга». Теперь клиентам Сбербанка не придется платить комиссию за перевод денег, даже если они отправляют их клиентам Сбербанка в другой регион.

- Наши клиенты активно пользуются сервисами денежных переводов - с каждым годом их количество только увеличивается. Для того, чтобы им не приходилось дополнительно платить комиссию из-за региональной специфики, мы приняли решение обнулить комиссию на переводы до 50 000 рублей внутри банка, - говорит Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

Напомним, раньше при переводе денег между клиентами Сбербанка в разных регионах отправителю приходилось платить 1% от суммы. Сейчас этой комиссии больше не будет. И это большой плюс для большинства клиентов. Как выяснили в Сбере на основе статистики, лимита в 50 тысяч рублей в месяц достаточно почти для 90% клиентов банка. Для них переводы станут полностью бесплатными. Для сравнения, раньше с комиссией сталкивался каждый второй.

- Это значит, что большая часть наших клиентов забудет слово «комиссия», отправляя деньги в любой из регионов России. Понимая, что среди наших клиентов есть те, кто переводит деньги почти ежедневно, мы разработали совершенно новый сервис подписок, который позволяет максимально сократить затраты на денежные переводы сверх установленного лимита, - поясняет Светлана Кирсанова.

Самое важное - новые тарифы позволяют не платить комиссию наименее защищенным слоям населения: пенсионерам и молодежи. Их средние объемы переводов ниже, чем у других клиентов.

Вся информация о новых условиях доступна в Сбербанк Онлайн и СМС-банке. «Комсомолка» дает ответы на основные вопросы.

1. Надо ли платить комиссию, если я отправляю деньги сам себе на другую карту, оформленную в другом регионе?

Даже если вы отправляете деньги с карты, открытой в Москве, на свой счет во Владивостоке, комиссия не берется. И сумма может быть любой. Здесь лимит в 50 тысяч рублей значения не имеет. Он учитывается только при переводах другим людям.

2. А если нужно отправить другому человеку больше 50 тысяч рублей в месяц, сколько придется заплатить?

Переводы сверх этой суммы будут идти с комиссией в 1%, но не более 1000 рублей за одну операцию. К примеру, если вы сделали три перевода по 25 000 рублей: первые два пройдут с нулевой комиссией, а за третий банк возьмет 250 рублей.

3. Будет ли распространяться лимит на переводы внутри региона?

Да, если раньше внутри одного региона бесплатными были все переводы, то теперь и здесь будет лимит. Он распространяется на всю страну. Тем не менее новая система все равно выгоднее для большинства клиентов. Если раньше комиссию платил каждый второй, то теперь - лишь каждый десятый.

4. Почему комиссию не убрали совсем?

Чтобы обеспечить работоспособность необходимых каналов, высокую скорость транзакций, банк вкладывает значительные ресурсы в поддержание и развитие сервиса переводов. Это требует определенных затрат. Но взамен клиенты получают высокий уровень обслуживания.

5. Как можно сэкономить, если нужно отправлять больше денег?

Для этого Сбербанк ввел систему подписок. Их можно подключить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». К примеру, дополнительные 50 тысяч на переводы без комиссии можно получить всего за 99 рублей в месяц. Безлимит на все переводы - от 134 рублей в месяц. А безлимит на переводы и платежи - от 209 рублей в месяц. За возможность совершать безлимитные переводы без комиссии - это совсем небольшие суммы. Чем длиннее срок подписки, тем она выгоднее. Подключить на год можно со скидкой 30% и пользоваться безлимитом по цене чашки кофе.

6. И что, подписки пользуются спросом?

Клиенты, которые много переводят, уже почувствовали выгоду. Подключено более 300 тысяч подписок. Самая популярная - «переводы» (на нее приходится 2/3 всех подключений). Она позволяет отправлять клиентам Сбербанка без комиссии любые суммы. Подписки «+50 тысяч на переводы» и «платежи и переводы» равномерно распределяются среди остальных пользователей подписок.

7. Подписка - это значит надолго. Можно ли от нее отказаться?

Стоимость подписки зависит от срока. Можно выбрать одну из трех опций - на 1, 3 или 12 месяцев. Деньги будут списываться со счета с определенной регулярностью. Но за день до следующего списания вы получите СМС для подтверждения согласия. Если услуга больше не нужна, от нее можно отказаться ответным сообщением. Кроме того, отказаться от подписки можно в любой момент - через «Сбербанк Онлайн». Больше половины пользователей пока используют подписки на месяц, что удобно, ведь можно легко контролировать свои расходы.

8. Есть ли переводы, на которые не распространяется лимит в 50 тысяч рублей?

Да, это переводы самому себе (о них мы уже писали). Автоплатежи другим клиентам Сбербанка. Операции по внесению средств на счет для погашения своего кредита. А также любые переводы для клиентов - владельцев пакетов «Сбербанк Первый» и Private Banking.

9. Мне нужно отправить деньги в другой банк. Эти переводы тоже будут бесплатными?

Здесь правила остались прежними: комиссия составляет от 1 до 1,5% от суммы перевода. Конкретный процент зависит от того банка, в который вы отправляете деньги, и способа, при помощи которого вы совершаете перевод. При этом такие операции не расходуют ваш лимит бесплатных переводов внутри Сбербанка. А входящие пополнения вашей карты Сбербанка с карт других банков не облагаются комиссией.