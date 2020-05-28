Киркоров избавляется от роскошного гардероба: Джинсы за 2 миллиона рублей и балахон по цене квартиры в Москве

- Ох, сейчас бы я такие не купил! - вздыхает Филипп Киркоров, показывая поклонникам джинсы с летающими свинками и тигрицами.

- Почти 2 миллиона рублей стоили. Я теперь в связи с кризисом такие дорогие больше не куплю...Даже в половину цены вряд ли куплю, - с грустью замечает артист.

Это отрывок из прямого эфира соцсети Тик-ток, в котором Филипп показал часть своего роскошного гардероба, который недавно выставил на продажу.

И подчеркнул, что и дальше будет распродавать вещи. Мол, хочет вырученные средства отправить на помощь пенсионерам, пострадавшим от коронавируса.

Правда, в гардеробе артиста есть наряды, с которыми ему пока трудно расстаться. В них, судя по всему, мы ещё увидим главного российского модника.

Киркоров избавляется от роскошного гардероба

- А вот этот балахончик от Дольче из клипа «Романы». Самая дорогая вещь в моем гардеробе - 280 тысяч евро (более 21 миллионов рублей, фактически «двушка» в Москве-Ред.), - показал на уникальный наряд, расшитый библейскими фресками, Киркоров. - Ну быть может, я поэтому так надолго и задержался на сцене. Больше 30 лет пою. И все вкладываю в шоу, в свой образ. Чтобы вас удивить! -объяснил Киркоров.

fkirkorov Купидон сам решает, в кого стрелу пустить

Впрочем, артист заверил, что в его кладовках ещё припасены эксклюзивные вещи с бирками, которые он пока ни разу не надел. Мол, порадует фанатов киркоровским «шиком-блеском» уже после карантина.