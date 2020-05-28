"Я ничего не забыл, все помню": Стаса Костюшкина изнасиловали в восемь лет

Стас Костюшкин шокировал личной драмой. Когда певцу было восемь лет, его изнасиловали. Артист по сей день помнит жуткие детали пережитого.

Стас Костюшкин дал очень откровенное и очень личное интервью. В один из дней маленький Стасик играл с друзьями. "Мы впятером поехали на поле. Нам по восемь лет. Мы играем, а потом я вижу, что кто-то идет. Здоровый парень. Я сразу побежал в палисадник. Он, увидев меня, говорит: «Пацан, ты вернешься?». Я стою, мне безумно страшно. Я понимаю, что ничего хорошо не может быть", - рассказал певец в эфире YouTube-шоу "Алена, блин".

stas_kostyushkin_official Стас Костюшкин

По словам Костюшкина, он всем своим видом показал, что намерен уйти. Тогда злодей произнес: "Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал".

Стас, по его словам, понял, что сейчас его друзей убьют. "У меня трясутся ноги, но я вернулся обратно. А он говорит: «Все ложитесь». Он нас положил всех на землю, скомандовал открыть рты. Мы открыли... Я тогда еще пытался спрашивать, зачем он это делает", - шокировал откровением музыкант.

Певец рассказал, что по сей день помнит, как от насильника пахло табаком. "Мне сейчас 48 лет, я ничего не забыл, я все помню. Мы тогда ушли и договорились никогда никому об этом не говорить", - поведал исполнитель.

К слову, артист ранее уже рассказывал о пережитом им в детстве кошмаре. Тогда ему позвонили его родственники и спросили, зачем он это обнародовал. "Я ответил, что рассказал по причине страха за моих детей. За Мартина и Богдана, Мирона еще не было. Я безумно их люблю и безумно боюсь, что какой-нибудь ублюдок сделает то же самое с моими детьми", - заявил он.

Напомним, Стас Костюшкин был женат три раза. В первом браке, который продлился пять лет, у певца детей не было. Вторая жена-танцовщица родила артисту сына Мартина. Вместе с третьей супругой Юлией Костюшкин воспитывает сыновей Богдана Мирона.