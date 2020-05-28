В России набирает обороты эко-акция против стихийных свалок

Россиян приглашают присоединиться к новой эко-акции против незаконных свалок. Она призвана в очередной раз привлечь внимание граждан к проблеме стихийных свалок. Челендж проходит в форме фотомарафона на любителей сваливать мусор в неположенных местах.

Для участия любителям борьбы за чистоту необходимо сфотографировать нарушителей и опубликовать фотографии в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук с хэштегом #чистодлясебя либо направить их по адресу электронной почты chisto@cleancountry.ru

Сейчас к акции уже присоединились Казань, Красноярск, Тверь, Тюмень и другие регионы. Участники получат в качестве подарков значки и сертификаты от организаторов - ассоциации «Чистая страна» и журнала «RRR». Результатом челенжа будет разгромная подборка фотографий экохамов и последствий их действий.

Также, как отмечают организаторы акции, информация по каждому обнаруженному месту несанкционированного размещения отходов в обязательном порядке будет передана экологами компании в контролирующие органы. В зависимости от правонарушения виновным может грозить даже уголовная ответственность.

Напомним, в Москве за видео неправильного вывоза раздельного мусора можно получить 5 тысяч рублей.