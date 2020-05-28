2020-05-28T21:46:37+03:00
Общество

В России набирает обороты эко-акция против стихийных свалок

Челенж направлен на привлечение внимание граждан к проблеме незаконного сброса мусора
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Челенж направлен на привлечение внимание граждан к проблеме незаконного сброса мусора. Фото: shutterstock.com.Челенж направлен на привлечение внимание граждан к проблеме незаконного сброса мусора. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

Россиян приглашают присоединиться к новой эко-акции против незаконных свалок. Она призвана в очередной раз привлечь внимание граждан к проблеме стихийных свалок. Челендж проходит в форме фотомарафона на любителей сваливать мусор в неположенных местах.

Для участия любителям борьбы за чистоту необходимо сфотографировать нарушителей и опубликовать фотографии в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук с хэштегом #чистодлясебя либо направить их по адресу электронной почты chisto@cleancountry.ru

Сейчас к акции уже присоединились Казань, Красноярск, Тверь, Тюмень и другие регионы. Участники получат в качестве подарков значки и сертификаты от организаторов - ассоциации «Чистая страна» и журнала «RRR». Результатом челенжа будет разгромная подборка фотографий экохамов и последствий их действий.

Также, как отмечают организаторы акции, информация по каждому обнаруженному месту несанкционированного размещения отходов в обязательном порядке будет передана экологами компании в контролирующие органы. В зависимости от правонарушения виновным может грозить даже уголовная ответственность.

Напомним, в Москве за видео неправильного вывоза раздельного мусора можно получить 5 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении
США изобрели новый способ авиабомбежек
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч
Россияне активно заинтересовались электросамокатами в преддверии выхода из самоизоляции
Немного «волшебства»: в Испании папа с дочкой скрасили ежедневные прогулки чудо костюмами из сказок
Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании
Спустя пять лет Порошенко вновь стал долларовым миллиардером
В Швейцарии разрешат работу проституток, но в безопасных позах и перчатках
Поставщик рассказал, почему некоторые регионы отказались от закупок российских аппаратов ИВЛ
Какие магазины откроются с 1 июня 2020 года в Москве: торговые центры будут работать частично
Детский омбудсмен Кузнецова родила седьмого ребенка
Группа Би-2 избавит от депрессии
В ООН предсказали сроки восстановления международного туризма в 2020 году
В Латвии противники строительства здания спецслужб выстроились в "живую цепь"
Парки откроют, кафе - нет: Воробьев рассказал, как Подмосковье будет выходить из режима самоизоляции
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года
Стало известно, когда во Франции вновь откроются плажи и кафе
Топ-менеджмент госкомпаний могут обязать раскрывать свои доходы
Названы регионы, где цены на жилье рухнули во время самоизоляции
Евросоюз продлил санкции против Сирии на год
Свободного доступа к Красной площади 24 июня в День Парада не будет
"Нам еще ждать и ждать": Эксперт рассказал, когда появится первая 6G-сеть
Умерла Мария Пескова, сестра писателя и легендарного журналиста "Комсомольской правды"