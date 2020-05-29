В Москве смертность от коронавируса ниже, чем в мегаполисах мира

Столичный Депздрав представил детальные данные о количестве умерших от COVID-19 за апрель этого года (см. графику). При этом Москва применила новые рекомендации Минздрава России, разработанные для статистики смертности, связанной с коронавирусом. Московские специалисты приняли активное участие в подготовке новой методики. В основу документа положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по ковид.

Смертность от коронавирусной инфекции в Москве сильно отличается от других стран.

«Что касается процентов летальности, в Москве, как ни считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию», - сказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, недопустимо считать эти проценты, у кого больше процентов, у кого меньше. «Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрехи», - отметил мэр.

Напомним, ранее Москва первой опубликовала аналитику смертности от опасного вируса. Цифры максимально подробно показали все случаи, при которых ковид стал основной причиной смерти или когда он повлиял на другую, приведшую к смерти болезнь.

Летальность выросла во всех городах.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МЕСТ В СТОЛИЧНЫХ БОЛЬНИЦАХ ДОСТАТОЧНО

Теперь данные обновлены, хотя в целом в медицине не принято сравнивать помесячную динамику смертности. Ведь колебания цифр в разные годы могут доходить до тысячи случаев умерших. Тем не менее окончательный анализ данных подтверждает, что превышение смертности в Москве за апрель на основании информации Росстата составляет 1934 случая - 9900 в 2019 году к 11 834 в 2020 году. О росте количества умерших в прошедшем апреле говорят и в остальных столицах мира, продолжающих борьбу с коронавирусом. Но в Москве смертей все же меньше, чем в других странах (см. цифры ниже).

Причин тут несколько. Дело в том, что за рубежом оказалось много тех, кто скончался от ковида дома. Например, в Италии таких случаев 50%, в Америке - 25%. Больницы там оказались просто переполнены. А в Москве места для больных всегда были наготове. В госпитализации никому не отказали. К тому же пациентов еще на ранних стадиях заражения отслеживали КТ-центры. Это помогло вовремя начать лечение и не доводить до резкого притока уже тяжелобольных людей. В реанимациях аппараты ИВЛ работали без перегруза. Их использовали только на две трети от мощности.

Еще одна причина разного числа смертей в Москве и других столицах кроется в мировой практике в части правил госпитализации. К примеру, в Германии по протоколу оказания медпомощи в больницу кладут исключительно пациентов в крайне тяжелом состоянии. Такое у нас даже представить невозможно.

РАЗМЕННАЯ КАРТА

Во многих странах смертность от коронавируса обернулась громкими скандалами. Пандемия столкнула между собой страховые компании и больницы. Например, в США идет дискуссия о том, что больницы специально завышают число случаев COVID-19 из-за программы государственного страхования пожилых Medicare, предложившей увеличенные тарифы на оплату помощи таким пациентам.

Получается, что клиникам стало выгодно приписывать ковиду как можно больше смертей. А страховщики против этого. Причем в тех же Штатах, как и во многих других странах мира, сейчас снижается спрос на медицинские услуги и зарплаты персонала больниц. Тарифы на лечение от ковида между тем растут. Такой пациент стоит дороже, поэтому умерших выгоднее записывать как погибших от опасной инфекции. Смерти людей стали разменной картой - и в политической борьбе, и в экономическом плане.

Сколько умерших в столице в апреле 2020-го.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВСЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ БУДУТ ОТКРЫТО ОПУБЛИКОВАНЫ

Внутри каждой страны статистика по коронавирусу расходится. С этим столкнулись все. Сначала по итогам апреля - мая во всех странах большую часть прироста занимали нековидные смерти. После уточнения цифры менялись и обычных смертей становилось меньше, а от коронавируса, наоборот, больше. Ситуация с заражением вирусом развивалась быстро, поэтому в каждой стране данные кардинально обновлялись. В Москве же изначально была заявлена максимально приближенная к итоговой цифра умерших от ковида.

В Депздраве Москвы отмечают, что полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего, как считают специалисты, от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом им уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. Ведь на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2 - 3 недель. «Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы», - сообщили в Депздраве столицы.