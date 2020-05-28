Новый сценарий конца света: Земле грозит смертельно опасное уменьшение толщины озонового слоя

Живность на нашей планете массово вымирала пять раз. Бывало, что ее почти не оставалось. Причины четырех таких катастрофических событий примерно известны – то астероиды, ударив и подняв пыль, создавали невыносимые условия, то извержения огромного числа вулканов разом отравляли все вокруг - вплоть до верхних слоев атмосферы, то что-то происходило в космосе, от чего резко холодало.

А вот одно массовое вымирание – Девонское, которое началось примерно 360 миллионов лет назад, оставалось загадочным. Ни астероиды, ни вулканы сильно тогда не пакостили. И холодно не было. Наоборот, на Земле тогда быстро теплело. Но живность исчезала – и морская и та, что успела появиться на поверхности. Исчезала вместе с растениями.

Что так пагубно влияло на обитателей нашей планеты? Разобраться взялись британские ученые из Университета Саутгемптона (University of Southampton), ведомые профессором Джоном Маршаллом (John Marshal). В образцах, извлеченных из пород в полярных областях Земли – в Гренландии и на Шпицбергене, они обнаружили споры «девонских» растений. Многие имели генетические дефекты: темные, словно бы, загорелые участки оболочки и деформированные шипы, число которых к тому же было меньше, чем положено. Подобным образом растения реагировали на чрезмерное ультрафиолетовое излучение.

Нормальные споры D и E, остальные ущербные - с ДНК, поврежденной ультрафиолетом.

То есть, ультрафиолета стало много. Профессора с коллегами осенило почему: опасное солнечное излучение перестал сдерживать защитный озоновый слой. Он истончился так, что вся атмосфера стала одной большой озоновой дырой.

Причиной катаклизма стало глобальное потепление, которое началось после того, как 360 миллионов лет назад закончился очередной ледниковый период. Температура стала подниматься, почва – освобождаться ото льда, прогреваться и выделять в атмосферу естественные органические соединения, разрушающее молекулы озона примерно так же, как хлорфторуглероды, содержащиеся в хладагентах и фреоне из кондиционеров Причиной катаклизма стало глобальное потепление, которое началось после того, как 360 миллионов лет назад закончился очередной ледниковый период. Температура стала подниматься, почва прогреваться и выделять в атмосферу естественные органические соединения, разрушающее молекулы озона примерно так же, как хлорфторуглероды, содержащиеся в хладагентах и фреоне из кондиционеров. В журнале Science Advances - в публикации под названием «UV-B radiation was the Devonian-Carboniferous boundary terrestrial extinction kill mechanism» - ученые указывают на хлорметан, фторметан и диоксид хлора.

И самое главное. Давняя история не стоила бы пристального внимания, если бы не тревожные совпадения с современностью. Как уверяет Маршалл, нынешнее глобальное потепление развивается теми же темпами, что и Девонское. Среднегодовая температура на Земле повышается и приближается к той, которая была 360 миллионов лет назад. Как раз перед массовым вымиранием. Опасные соединения уже сочатся из мест, прежде покрытых льдом или хорошо промерзших. Поэтому ученые вполне серьезно опасаются, что катаклизм может повториться. То есть слой озона опять станет катастрофически тонким. Люди, конечно, защитят себя. Попрячутся или намажутся мощными кремами от загара – какими-нибудь 1000+. А животные и растения? Могут погибнуть. Вполне вероятно, что исчезнут те же 80 процентов, что и в прошлый раз - 360 миллионов лет назад.

Кстати, о пророчестве. Многие помнят, что сюжет с грядущим истощением озонового слоя был обыгран еще в 1990 году в фильме Горец-2 - про долгожителя Дункана Маклауда. Авторы сценария назначили катаклизм на 1999 год. Поторопились. Но в целом предрекли верно, как теперь стало ясно спустя 30 лет.

Для защиты от ультрафиолета люди построили «купол» - гигантский энергетический щит, которому, правда, стали, в итоге, не рады – по фильму уже через 35 лет. Щит, выглядевших сеткой из множества лучей, радостно отключили его, когда узнали, что озоновый слой восстановился. Фантастика, однако. В том смысле, что реальной жизни он вряд ли восстановится так быстро в полной мере. 360 миллионов лет назад на это ушло несколько тысяч лет.