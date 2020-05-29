Анастасия Шубская и Александр Овечкин показали трогательную встречу старшего сына с новорожденным братом

34-летний хоккеист Александр Овечкин стал отцом во второй раз: жена спортсмена, 31-летняя Анастасия Шубская подарила ему второго сына. В Инстаграме супруги поделились трогательными семейными снимками: они показали, как их старший сын знакомится с новорожденным братом. Своего второго ребенка супруги решили назвать Ильей.

Дочь актрисы Веры Глаголевой выложила на своей странице фотографию, сделанную дома после возвращения из перинатального центра. На снимке ее старший сын, полуторагодовалый Сергей нежно смотрит на новорожденного брата.

- А мы уже дома! Ну что может быть милее? Братья, - подписала Анастасия Шубская эмоциональный кадр.

nastyashubskaya А мы уже дома Ну что может быть милее?! #brothers

Александр Овечкин тоже выложил на своей странице снимки встречи старшего брата с младшим. Хоккеист поблагодарил любимую за рождение еще одного наследника.

- Это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе, - обратился спортсмен к супруге. - Наше все, наша жизнь... Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счастливый.

aleksandrovechkinofficial @nastyashubskaya это наше с тобой счастье,наши малыши,которые на этом фото 1й раз вместе

Новость о том, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями во второй раз, появилась в феврале. Именно тогда в Инстаграме стали появляться снимки супруги спортсмена с округлившимся животиком. Поклонники Овечкина и Шубской поздравляют их в соцсетях и жалеют, что до этого счастливого момента не дожила мама Насти Вера Глаголева. Уже зная, что она смертельно больна, актриса успела выдать дочь замуж, но рождения внуков, к сожалению, не дождалась.

Своего старшего сына супруги назвали Сергеем не случайно: Александр решил дать новорожденному имя в честь погибшего старшего брата. Именно брат когда-то привел Овечкина в хоккейную секцию. В честь кого младший сын пары получил имя Илья, неизвестно.

aleksandrovechkinofficial Спасибо тебе ,моя любимая @nastyashubskaya за нашего очаровательного малыша

Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Будущие супруги до свадьбы были знакомы несколько лет: отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Анастасия, выпускница ВГИКа, считалась одной из самых богатых невест России: Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов. Овечкин и Шубская живут в США и пока не планируют возвращаться в Россию.