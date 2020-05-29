«Он к моим ногам положил абсолютно все»: Виктория Боня рассказала о романе с женатым банкиром

Виктория Боня в Инстаграме пообщалась с подписчиками и вспомнила историю из своего прошлого: телеведущая рассказала о романе с банкиром, с которым она жила пять лет. Именно он впервые показал Боне мир и привил ей вкус к богатой жизни.

Отношения Вики с состоятельным поклонником по имени Евгений начались в 1998 году, когда ей было 18 лет. Молодой человек был на 9 лет старше. Они познакомились в ночном клубе, и с первого взгляда настойчивый поклонник ей абсолютно не понравился — он был пьян и приставал к ней. Но, тем не менее, Боня оставила ему свой телефон.

Евгений позвонил ей спустя две недели и пригласил ее на ужин. Вика согласилась. Поклонник оказался главой столичного банка. Когда Боня начала встречаться с ним, Евгений был женат, но через 9 месяцев развелся с женой, чтобы начать новую жизнь с Викой.

- Он был очень мудрым, умным парнем. Я помню, он работал постоянно, а я училась в институте и летом ничем не занималась, - рассказала Боня. - Мы ездили отдыхать, он меня свозил везде. Я в первый раз узнала, что такое ''шопинг'', когда мы полетели в Милан. Он к моим ногам положил абсолютно все. Мы ходили в магазин в Милане, и я не знала, какие туфли выбрать, серебристые или золотистые. Он говорит: ''Бери обе! ''. Вот такой щедрый очень. Он был банкиром.

По словам Виктории, она очень благодарна своему бывшему любовнику, ведь он показал ей совершенно другую, состоятельную жизнь. До знакомства с ним Вика покоряла Москву как обычная провинциалка - она приехала в столицу из Читинской области в 16 лет. Иногда, по ее словам, ей даже приходилось спать на вокзале. Карьеру Боня начинала в «Лото Бинго», потом работала официанткой и секретарём в компании по производству пластиковых окон. Но после знакомства с банкиром все изменилось. Состоятельный любовник ввел ее в московский бомонд.

- Я когда пришла на «Дом-2», все офигели. Меня знала вся московская тусовка, - вспоминает Боня.

Их отношения закончились через пять лет, когда у Евгения начались проблемы с работой. Потом он угодил за решетку и отсидел срок в тюрьме. Виктория два года носила ему передачи, а потом еще помогала деньгами.

Фамилии своего возлюбленного Боня не называет, но она известна. В начал 2000-х СМИ писали о главе «Банка союзного развития» Евгении Суворове, задержанном и осужденном за кокаин. В московской тусовке было известно, что Евгений был любителем белого порошка. Поговаривают также, что Суворов был связан с криминальными группировками. Так или иначе, у Виктории после отношений с ним осталась доля в агентстве недвижимости, которую Евгениий подарил любимой еще в годы своего процветания.

Умолчала Боня и еще об одном романе — после Суворова она встречалась с женатым владельцем компании «Главпродукт» Сергеем Говядиным. После короткого, но яркого романа Боня стала обладательницей собственной квартиры в Москве.

В ходе беседы с поклонниками в Инстаграме телеведущая упомянула, что никогда не встречалась с мужчинами на короткий промежуток времени: у нее всегда были долгосрочные отношения. Например, с гражданским мужем Алексом Смерфитом, наследником ирландского миллиардера, Виктория жила около семи лет и родила ему дочку Анджелину. Сейчас Вика перебралась в Монако, где живет ее бывший муж. Телеведущая с дочкой поселились в шикарной квартире с видом на Средиземное море.