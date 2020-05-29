2020-05-29T16:53:38+03:00
Наука

Астронавт «Аполлона-12» оказался на Луне в каком-то светящемся облаке

Снимок, на котором запечатлено таинственное явление, обнаружен в архиве NASA
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Сияние похоже на ауру.Сияние похоже на ауру.
Изменить размер текста:

Луна. Ноябрь 1969 года. На Луне – двое: Чарльз Конрад (Charles Conrad) и Алан Бин (Alan Bean). Из второй лунной экспедиции. Прибыли на корабле «Аполлон-12». Кто-то из них фотографировал, а кто-то возился с приборами научного комплекса ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiment Package – на снимке видна торчащая его штанга).

В комплекс входили магнитометр, детектор положительных ионов, ионизационный манометр, спектрометр для регистрации электронов и протонов в солнечной плазме, сейсмометр, радиоизотопный источник питания, телеметрическая система, геологические инструменты, пружинные весы, прибор для определения угла возвышения Солнца, колориметрическая шкала с тремя основными цветами спектра.

Чем именно тогда был занят каждый прибывший на Луну не неизвестно. Поэтому неизвестно и кто на снимке. В сопроводительной надписи к нему, сохранившейся НАСА, по поводу запечатленной фигуры сказано лишь одно: «астронавт». Хотя и без пояснения можно было бы догадаться.

«Астронавт», однако, выглядит странно – то ли сам сияет, то ли погружен в какое-то мерцающее облако.

Снимок из архива NASA.

Снимок из архива NASA.

Один загадочный снимок – с мерцанием - нашел известный уфолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring – UFOlogist). Есть еще другое фото - очень похожее, которое обнаружили коллеги. На нем сияние чуть слабее. Оба снимка были сделаны во время экспедиции Аполлона-12».

Скотт-уфолог предположил, что два сияния каким-то образом связаны с двумя ударами молний в ракету, на которой стартовал с Земли «Аполлон-12». Это известный факт – экспедиции едва не вернули из-за возникших повреждений, которые в итоге оказались поправимыми.

Изощренная логика вывела уфолога на идею о том, что посредством молний в астронавтов вселились некие энергетические сущности – конечно, инопланетные. Они-то и воссияли потом на Луне. Стало быть, в одном облаке Чарльз Конрад, в другом - Алан Бин. Каждый со своей сущностью.

Из здравых гипотез, объясняющих феномен, имеется лишь одна: оптика бликует. Белый скафандр, хорошо отражающий солнечный свет, пустил «зайчика» в объектив камеры Hasselblad 500, которой снимали на Луне. Сияние, стало быть, засветка.

Фотокамера Hasselblad 500. На Землю вернулась лишь одна из тех, которые побывали на Луне. Продана на аукционе за 760 тысяч долларов.

Фотокамера Hasselblad 500. На Землю вернулась лишь одна из тех, которые побывали на Луне. Продана на аукционе за 760 тысяч долларов.

Но и тут далеко не все гладко. Почему других аналогичных засветок больше нет? Среди нескольких тысяч лунных фотографий, на которых запечатлены столь же сильно залитые солнцем фигуры, тех, что окружены загадочными мерцающими облаками, всего две. Из всех астронавтов, побывавших на Луне раньше и позже Конрада и Бина, сиял только кто-то из них. Загадка…

Кстати, миссия «Аоллона-12» была, возможно, самой убедительной. Лишь она неопровержимо свидетельствует, что американцы все-таки высаживались на Луну. Ведь «Аполлон-12» совершил посадку рядом с автоматической станцией Сервейер-3, которая благополучно прилунилась тут – в Океане Бурь - 20 апреля 1967 года. Опустился примерно в 160 метрах от нее. Как и было задумано.

На этом снимке известно кто - Чарльз Конрад: осматривает автоматическую станцию Сервейер-3.

На этом снимке известно кто - Чарльз Конрад: осматривает автоматическую станцию Сервейер-3.

Астронавты дошли до станции, сфотографировали ее, сами сфотографировались рядом. В конце концов открутили от Сервейера-3 примерно 10 килограммов деталей и привезли их на Землю. Захватили и телекамеру, на которую сейчас можно взглянуть. Она находится в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. Чем не доказательство?

Место посадки "Аполлона-12". С орбиты снимал аппарат LRO.

Место посадки "Аполлона-12". С орбиты снимал аппарат LRO.

Кстати, фотосъемка на Луне – процесс во многом загадочный. Никто, к примеру, не может объяснить, почему на американских снимках поверхность нашего естественного спутника серебристая – примерно такая, какой она видится нам с Земли, а на китайских снимках эта же поверхность коричневая. Подробнее об этой загадке читайте Первое загадочное открытие китайского лунохода: Луна не того цвета, что была у американцев

Китайский снимок.Так какого же цвета Луна?

Китайский снимок.Так какого же цвета Луна?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
17-летний школьник-идеалист создал сверхпопулярный сайт о коронавирусе. Ему предложили рекламный контракт на $8 млн - он отказался
Ежедневно портал ученика посещают около 30 миллионов пользователей. Подросток отказался от денег, потому что не любит всплывающие рекламные окна
Новости 24
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Когда закончится рекордный ливень в Москве: синоптик дал прогноз
Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
Рамзан Кадыров опроверг заявления о его полете в Москву
Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции Порошенко
Суд принял решение о взыскании с Захарченко незаконно полученные 320 тыс. долларов
Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную дату
Оксана Пушкина раскритиковала идею ограничения абортов в России
Умерла актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Фассбиндера
Четыре женщины предъявили новые обвинения Харви Вайнштейну в изнасиловании
Мишустин: Россия будет очень осторожно смягчать ограничения
Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей
В случае второй волны карантина россиянам массово потребуется помощь психологов
Минтруд предложил компаниям покупать маски работникам за счёт страховых взносов
В Госдуме сообщили, когда можно открывать российские пляжи
Россияне, застрявшие в марте на круизном лайнере у берегов США, получили билеты домой
Трамп заявил, что мог бы закрыть Twitter
Испугавшись летней жары, москвичи сметают в магазинах кондиционеры и вентиляторы
Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и обещает взять контроль на себя
В Томской области режим самоизоляции продлевается до 15 июня
В Вологодскую область поступили экспресс-тесты на коронавирус
Россияне стали чаще страдать от тромбозов в самоизоляции
Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Сколько россияне едят рыбы в год?
Санитара-волонтера ранили в детском доме в Клину
Онищенко напомнил об очаге распространения коронавируса в подъездах
В России 232 человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки