Астронавт «Аполлона-12» оказался на Луне в каком-то светящемся облаке

Луна. Ноябрь 1969 года. На Луне – двое: Чарльз Конрад (Charles Conrad) и Алан Бин (Alan Bean). Из второй лунной экспедиции. Прибыли на корабле «Аполлон-12». Кто-то из них фотографировал, а кто-то возился с приборами научного комплекса ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiment Package – на снимке видна торчащая его штанга).

В комплекс входили магнитометр, детектор положительных ионов, ионизационный манометр, спектрометр для регистрации электронов и протонов в солнечной плазме, сейсмометр, радиоизотопный источник питания, телеметрическая система, геологические инструменты, пружинные весы, прибор для определения угла возвышения Солнца, колориметрическая шкала с тремя основными цветами спектра.

Чем именно тогда был занят каждый прибывший на Луну не неизвестно. Поэтому неизвестно и кто на снимке. В сопроводительной надписи к нему, сохранившейся НАСА, по поводу запечатленной фигуры сказано лишь одно: «астронавт». Хотя и без пояснения можно было бы догадаться.

«Астронавт», однако, выглядит странно – то ли сам сияет, то ли погружен в какое-то мерцающее облако.

Снимок из архива NASA.

Один загадочный снимок – с мерцанием - нашел известный уфолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring – UFOlogist). Есть еще другое фото - очень похожее, которое обнаружили коллеги. На нем сияние чуть слабее. Оба снимка были сделаны во время экспедиции Аполлона-12».

Скотт-уфолог предположил, что два сияния каким-то образом связаны с двумя ударами молний в ракету, на которой стартовал с Земли «Аполлон-12». Это известный факт – экспедиции едва не вернули из-за возникших повреждений, которые в итоге оказались поправимыми.

Изощренная логика вывела уфолога на идею о том, что посредством молний в астронавтов вселились некие энергетические сущности – конечно, инопланетные. Они-то и воссияли потом на Луне. Стало быть, в одном облаке Чарльз Конрад, в другом - Алан Бин. Каждый со своей сущностью.

Из здравых гипотез, объясняющих феномен, имеется лишь одна: оптика бликует. Белый скафандр, хорошо отражающий солнечный свет, пустил «зайчика» в объектив камеры Hasselblad 500, которой снимали на Луне. Сияние, стало быть, засветка.

Фотокамера Hasselblad 500. На Землю вернулась лишь одна из тех, которые побывали на Луне. Продана на аукционе за 760 тысяч долларов.

Но и тут далеко не все гладко. Почему других аналогичных засветок больше нет? Среди нескольких тысяч лунных фотографий, на которых запечатлены столь же сильно залитые солнцем фигуры, тех, что окружены загадочными мерцающими облаками, всего две. Из всех астронавтов, побывавших на Луне раньше и позже Конрада и Бина, сиял только кто-то из них. Загадка…

Кстати, миссия «Аоллона-12» была, возможно, самой убедительной. Лишь она неопровержимо свидетельствует, что американцы все-таки высаживались на Луну. Ведь «Аполлон-12» совершил посадку рядом с автоматической станцией Сервейер-3, которая благополучно прилунилась тут – в Океане Бурь - 20 апреля 1967 года. Опустился примерно в 160 метрах от нее. Как и было задумано.

На этом снимке известно кто - Чарльз Конрад: осматривает автоматическую станцию Сервейер-3.

Астронавты дошли до станции, сфотографировали ее, сами сфотографировались рядом. В конце концов открутили от Сервейера-3 примерно 10 килограммов деталей и привезли их на Землю. Захватили и телекамеру, на которую сейчас можно взглянуть. Она находится в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. Чем не доказательство?

Место посадки "Аполлона-12". С орбиты снимал аппарат LRO.

Кстати, фотосъемка на Луне – процесс во многом загадочный. Никто, к примеру, не может объяснить, почему на американских снимках поверхность нашего естественного спутника серебристая – примерно такая, какой она видится нам с Земли, а на китайских снимках эта же поверхность коричневая. Подробнее об этой загадке читайте Первое загадочное открытие китайского лунохода: Луна не того цвета, что была у американцев