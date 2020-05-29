2020-05-29T18:36:57+03:00
Общество

«Спасибо, что в моей жизни был такой мужчина»: Дочь Александра Абдулова поделилась трогательным снимком с отцом

29 мая актеру, сгоревшему от рака, исполнилось бы 67 лет
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Алферова поздравила своего отца Александра Абдулова с днем рождения. Фото: Инстаграм.Ксения Алферова поздравила своего отца Александра Абдулова с днем рождения. Фото: Инстаграм.
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Александр Абдулов ушел из жизни в 54 года. Замечательный актер, звезда фильмов «Чародеи» и «Обыкновенное чудо» скончался от онкологии. 29 мая ему исполнилось бы 67 лет. В день рождения Абдулова его дочь Ксения Алферова поделилась в Инстаграме трогательной детской фотографией, на которой она снята вместе с отцом.

На фото будущая актриса и ее отец лежат на пляже — счастливые, беззаботные, улыбающиеся. Хотя Ксения не родная Абдулову по крови, она всегда считала его своим отцом. Актер удочерил девочку, когда женился на ее матери, актрисе Ирине Алферовой. Ксюше тогда было всего два годика.

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Мои Папа считал не количество прожитых лет, а количество встреченных весен!
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- Мой Папа считал не количество прожитых лет, а количество встреченных вёсен! - написала Ксения Алферова в Инстаграме. - Рождённый в самый разгар самого красивого времени года, когда листва ещё свежая, напитанная солнцем, все цветёт, все рождается, он был весь напитан этим буйством красок, звуков, ароматов, энергий!

Он был человек Весна, человек праздник, человек радуга, человек океан! Всех и каждого он заражал и заряжал радостью! Рождал каждый день огромное количество идей, дарил их направо и на лево!

Дарил себя, свой талант! «Дружба-понятие круглосуточное!»- его слова! Он был незаменимым, самым верным другом! Он научил меня дружить! Рядом с этим солнечным дождём, в поле этой бешеной, искристой энергии, хотели быть многие и он любому был рад!

Обычный серый день с появлением Папы превращался в незабываемый и единственный, оставался в памяти и сердце на всю жизнь! Спасибо, Господи, что в моей жизни был такой мужчина, такой Человек, такой друг, такой Папа! Надеюсь, ты улыбаешься и гордишься, мной! Я знаю, как сильно ты любил меня. Я чувствую твою любовь, она всегда рядом! И хулиганством ты меня зарядил на всю жизнь вперёд! С днём рождения!

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Ксения Алферова
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Настоящий отец Ксении — первый муж Ирины Алферовой, болгарский дипломат Бойко Гюров. Ксения родилась в Софии, где жили ее родители. Но отношения в семье не заладились, и Ирина Алферова с дочкой вернулись в СССР. Ксения познакомилась со своим настоящим отцом уже во взрослом возрасте.

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Ксения с мамой Ириной Алферовой
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Ирина Алферова и Александр Абдулов развелись в 1993 году, когда Ксении было 19 лет. За два года до смерти артист познакомился со своей второй женой - юристом Юлией. Эффектная брюнетка сразу понравилась актеру, за плечами которого было немало романов с самыми красивыми женщинами страны. Пара поженилась в 2006 году, а в марте 2007-го у них родилась дочь Евгения. Сейчас девочке 13 лет. Женя с младенчества росла в артистической среде, мама отдала ее учиться в театральную студию. Своего отца девочка не помнит - он умер, когда ей исполнился всего год.

13-летняя Женя Абдулова стала совсем взрослой. Фото: Инстаграм.

13-летняя Женя Абдулова стала совсем взрослой. Фото: Инстаграм.

Абдулов долго боролся с онкологией - ему диагностировали рак легкого четвертой стадии. Врачи делали все возможное, чтобы вылечить артиста, но болезнь оказалась сильнее. Вероятно, онкологию могло провоцировать многолетнее курение: Абдулов был заядлым курильщиком и не расставался с сигаретами несколько десятилетий подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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