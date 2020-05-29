Экоквест «Вода России» научит студентов природосберегающим технологиям

Четвертый сезон молодежного экоквеста «Вода России» стартовал по всей стране. Каждый год экологический конкурс проводится для студентов российских вузов по инициативе Минприроды РФ в рамках программы «Вода России». Экоквест посвящен одному из самых ценных ресурсов на Земле - питьевой воде и бережному отношению к ней.

Подать заявки на участие в увлекательном интеллектуальном состязании может любой желающий. Главная цель экоквеста — познакомить молодежь с водосберегающими технологиями и пробудить в студентах желание внедрять их в своих вузах. С 2017 года студенты-участники уже реализовали свои проекты, посвященные экономии пресной воды и уменьшению ее потребления, в 155 университетах.

Участникам экоквеста предстоит выполнить исследовательские и прикладные задания двух этапов, включающие мозговые штурмы, эксперименты и исследования, а также творческие проекты. От студенческих команд потребуется блеснуть своими теоретическими знаниями о воде, создать видеоролик, призывающий беречь пресную воду, разобрать проблемную ситуацию с точки зрения природоохранного законодательства, исследовать водопроводные коммуникации родного учебного заведения на предмет возможных протечек. И, наконец, студентам предстоит принять участие в федеральной экологической акции и провести уборку на берегах водоема в своём регионе.

Победителей конкурса ждут ценные призы и почетное место в рейтинге «зеленых вузов» России.

- Работа с молодежью - одно из наших приоритетных направлений в области просвещения, - подчеркивает директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин. - Нынешние студенты совсем скоро начнут свой карьерный путь, и наша задача уже сейчас - познакомить их с идеями бережного отношения к водным ресурсам, дать возможность реализации их идей и проектов.

Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Итоги конкурса будут подведены 15 октября. Представители десяти команд, ярче всего проявивших себя в экоквесте, получат приглашение от его организаторов приехать в Москву на слет «зелёных» вузов России.