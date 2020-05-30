2020-05-30T02:53:57+03:00
Звезды

«В половых делах я соображаю»: Муж Наташи Королевой после жалоб на безденежье нашел работу по специальности

Стриптизер Тарзан показал, что у него получается лучше всего
Ирина СУХАНОВА
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Муж Наташи Королевой Сергей Глушко нашел себе работу по душе. Фото: Инстаграм.Муж Наташи Королевой Сергей Глушко нашел себе работу по душе. Фото: Инстаграм.
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Скандальное заявление Сергея Глушко (он же стриптизер Тарзан) наделало немало шума. Супруг Наташи Королевой, безбедно живущий в шикарном особняке в Подмосковье, сравнил себя с российскими пенсионерами и пожаловался – мол, государство ему совсем не помогает.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, - возмутился Тарзан. - Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имеем возможности заработать сейчас ни копейки, и нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!

В соцсетях разразилась буря: Интернет-пользователи обвиняют Тарзана в том, что он вообще-то не голодает. А если и голодает, значит, надо найти дополнительный заработок. Нашлись люди, которые готовы предоставить Наталье Королевой и ее супругу рабочие места. Так, представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин через соцсети предложил Сергею и Наташе поработать в службе такси. А фермер Олег Сирота готов пригласить Тарзана к себе на ферму дояром: «Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра», - пообещал стриптизеру владелец сыроварни. При этом Олег Сирота признался: "Вы даже не представляете, как трудно было найти Сергея Глушко (Тарзана) одетым. Мы же не можем непотребства постить к себе, но мы справились и нашли нужное фото".

Видимо, критика возымела действие. В Инстаграме Сергей Глушко поделился шуточным постом, в котором он сообщил, что уже нашел себе новую работу. Тарзан сфотографировался в образе уборщицы.

tarzan___officialtarzan___official
Устроился на работу ...по специальности))) В половых то делах я соображаю .Вытирайте ноги у входа! ( оставьте грязь! за порогом) Всем добра! #тарзан #тарзаншоу
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- Устроился на работу... по специальности, - сообщил Сергей. - В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!

Пока Глушко жалуется на безденежье, его жена по-прежнему востребована. Наталья Королева активно снимается в телешоу. Недавно певица побывала в гостях у Андрея Малахова на канале «Россия», а теперь снялась в музыкальной программе Первого канала. И все, разумеется, не бесплатно. Поклонники обожают певицу и хотят видеть ее на экране как можно чаще – благо, что даже во время режима самоизоляции телеканалы продолжают снимать свои телепроекты. Перед съемками у всех участников телешоу берут анализ на Covid-19, чтобы исключить вероятность заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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