«Я слабохарактерная, и мне очень сложно»: Мария Порошина объявила войну лишним килограммам

Мама пятерых детей Мария Порошина объявила в Инстаграме, что она твердо намерена избавиться от лишних килограммов. Актриса рассказала поклонникам, что собирается приложить максимум усилий, чтобы сохранить стройность.

- Надо держать себя в форме не для того, чтобы быть красавицей, а потому что ты играешь в спектакле, и тяжело физически в полном весе, - написала актриса. - Если человек худеет, он выглядит помоложе. Я беру себя в руки, хотя я слабохарактерная во многом, и мне очень сложно.

mashaaporoshina Надо держать себя в форме не для того, чтобы быть красавицей, а потому что ты играешь в спектакле и тяжело физически в полном весе.

Как именно она будет худеть, Мария не рассказала, зато поделилась шикарным снимком. На фото актриса позирует в желтом платье на фоне цветов. «Божественно красивая женщина!», - восхищаются поклонники и умоляют актрису не мучить себя диетами.

Видимо, на решение актрисы сохранять форму повлиял телепроект «Танцы со звездами», в котором участвовала Мария. Актриса рассказывала, что за время репетиций она похудела на 8 килограммов и вновь вернулась к тому весу, в котором она была в юности. Естественно, что теперь Марии хочется сохранить достигнутый результат.

В самом начале проекта Порошина призналась, что решила участвовать в популярном шоу ради детей: она хочет порадовать их своими достижениями, чтобы наследники смогли гордиться своей мамой. У Марии пятеро детей: в браке с актером Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет, за это время у пары родились три дочки: 14-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Еще одну дочь, 23-летнюю Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко.

В январе прошлого года Порошина родила долгожданного сына. Отца своего младшего ребенка актриса скрывает. Известно, что это не ее бывший муж Илья Древнов: актер через суд доказал, что не является отцом новорожденного. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения и не обязан платить на него алименты.

Мария Порошина станцевала с Евгением Раевым. Фото: Инстаграм.

Актриса в одиночку содержит пятерых детей. Она много снимается, играет в спектаклях и участвует в телепроектах. Сейчас Мария, как и все ее коллеги, временно не работает, соблюдая режим самоизоляции. Порошина проводит время дома с детьми и нянчится с маленьким сыном.