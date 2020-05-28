В Москве таксист спас девушку от насильников

В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. По пути клиентка через приложение в чате завалила водителя сообщениями. «Помогите мне, пожалуйста»: первое, что она написала. Водитель, 49-летний Дмитрий Филин, решил, что у девушки тяжелые сумки и нужно донести их до машины.

- Люди часто просят о помощи: у одного аккумулятор разрядился, другому нужно помочь колесо поменять. Я сначала даже отвечать не стал. Решил, что приеду и на месте разберемся. А потом она написала: «меня держат в заложниках, насилуют, я не знаю, где я нахожусь». У меня чуть сердце не остановилось. Вдарил по газам и поехал к месту заказа, - рассказал «Комсомольской правде» Дмитрий Филин.

По пути Дмитрий позвонил в полицию и описал ситуацию.

- Когда доехал до места, то девушку не нашел. Это была обычная парковка у торгового центра. Я продолжил общаться с ней в чате. Узнал ее телефон, имя и фамилию и все эти данные передал полиции, - рассказал смелый таксист.

По биллингу телефона полиция быстро определила местонахождение девушки. Оказалось, что беднягу действительно похитили двое незнакомых мужчин и удерживали ее в строительном вагончике, в окрестностях Троицкого. Двоих насильников в тот же вечер арестовали.

- Через час мне позволили из полиции и успокоили, мол, девушка в больнице, а отморозки у них в отделении, - рассказал Дмитрий. – Я только жалею, что не добрался до этих гадов раньше полиции. Уж я бы им устроил! У меня у самого дочка растет.

По словам Дмитрия, он не на секунду не испугался и был готов сам заступиться за москвичку. Руководство «Яндекс. Такси» подумывает наградить смелого водителя.

- Дмитрий больше пяти лет успешно сотрудничает с нашим сервисом. Яндекс.Такси благодарит его за неравнодушие и готовность помочь. Такие водители – настоящие герои времени. И мы гордимся, что такие водители сотрудничают с нами. Мы обязательно наградим Дмитрия и выразим нашу признательность, - прокомментировал генеральный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко.