Число выздоровевших от коронавируса в России на 29 мая 2020 года составило 150 993 человека. Всего за сутки больницы покинули 8 785 пациентов по всей стране. Теперь их жизням и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди инфицированных в РФ еще остаются более 223 тысяч человек. Однако специалисты уверяют - страна вышла на плато, а кривая по количеству случаев заражений с каждым днем стремится вниз.

Ранее сайт kp.ru писал, что кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям Минздрава. Специалисты ведомства объяснили новую методику подсчета статистики зараженных covid-19. Согласно документу, если у человека оказался положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, но нет жалоб, то теперь такие граждане не подлежат учету в статистике заболеваемости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коронавирус есть, но жалоб нет? Значит, случай «мимо» статистики»: Минздрав разъяснил, кого считать заболевшим COVID-19

Новый документ объясняет, кому ставить диагноз и как определять причину смерти у зараженных коронавирусом (подробности)