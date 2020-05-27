2020-05-27T22:04:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирус есть, но жалоб нет? Значит случай «мимо» статистики»: Минздрав разъяснил, кого считать заболевшим COVID-19

Новый документ объясняет, кому ставить диагноз и как определять причину смерти у зараженных коронавирусом
Анна НИКОЛАЕВА
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Судя по инструкции, далеко не все положительные тесты на Ковид должны попадать в статистику заболеваемостиСудя по инструкции, далеко не все положительные тесты на Ковид должны попадать в статистику заболеваемостиФото: Артем КИЛЬКИН
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В спорах о статистике заболеваемости и особенно смертности от коронавируса в нашей стране сломано немало копий. И специалисты, и обыватели обсуждают: какие именно случаи должны считаться летальными исходами Ковид, если человек, скажем, болел сразу несколькими недугами? В том числе, если кроме коронавирусной инфекции у погибшего было серьезное онкологическое заболевание, хроническая сердечная недостаточность или тяжелая форма сахарного диабета.

Чтобы расставить точки над i, Минздрав России издал методические рекомендации: какие случаи вносятся в статистику по заболеваемости и смертности от нового коронавируса. Как говорится в документе, он предназначен исключительно для медработников, включая врачей-патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов. Но, поскольку в этой «методичке» проясняются некоторые вопросы, волнующие сейчас многих, мы изучили правила и выбрали наиболее значимые для общественности фрагменты.

ЕСТЬ БОЛЬНЫЕ, А ЕСТЬ НОСИТЕЛИ

Судя по инструкции, далеко не все положительные тесты на Ковид должны попадать в статистику заболеваемости. Если вирус выявлен, но жалоб нет, а также нет «объективной и дополнительной информации», то состояние человека расценивается как «носительство вируса». В статистику заболеваемости и смертности такие случаи не включаются.

Словом то, что до сих пор мы привыкли называть «бессимптомной формой» Ковид, теперь официально признается носительством.

При этом документ не запрещает подсчитывать количество людей с таким состоянием вне статистической графы «заболеваемость». Скажем, сейчас оперативный штаб каждый день сообщает нам о «новых случаях коронавируса», в том числе без симптомов.

В спорах о статистике заболеваемости и особенно смертности от коронавируса в нашей стране сломано немало копий Фото: Иван МАКЕЕВ

В спорах о статистике заболеваемости и особенно смертности от коронавируса в нашей стране сломано немало копийФото: Иван МАКЕЕВ

ПРИЧИНА СМЕРТИ — ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Если у погибшего было более одного заболевания, то важно определить основное из них, предписывает инструкция. Таковым будет считаться недуг, «на долю которого пришлась наибольшая часть использованных ресурсов: например, при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, или лечении пациентов на койках реанимационного профиля», говорится в документе.

«Чаще всего при выборе основного заболевания в случаях, связанных с COVID-19, именно выбранная болезнь будет являться первоначальной причиной смерти», - продолжают авторы Методических рекомендаций.

Дальше уточняется: составляя статистику заболеваемости Ковид, нужно помнить, что «при наличии нескольких заболеваний (легкое или длительно сохраняющееся состояние и более тяжелое состояние, по поводу которого больной получал помощь) в качестве основного должно быть выбрано более тяжелое состояние».

КСТАТИ

Все случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы, разъясняется в документе:

- случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти;

- случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве «прочей причины смерти», в том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

КАКИЕ СЛУЧАИ НЕ СЧИТАЮТСЯ СМЕРТЬЮ ОТ КОВИД

Разработчики документа приводят несколько типичных примеров.

- Например, столкновение пешехода с легковым автомобилем привело к черепно-мозговой травме – субдуральному кровоизлиянию, которое явилось первоначальной причиной смерти. При этом лабораторное исследование выявило COVID-19, но в таком случае инфекция не была первоначальной причиной смерти.

Если пациент умер в стационаре, когда ему оказывалась экстренная хирургическая помощь, например при остром язвенном кровотечении, а лабораторные исследования показали, что он был инфицирован COVID-19, то именно эта язва с кровотечением должна быть записана как первоначальная причина смерти.

В то же время, если у человека есть хронические заболевания и при этом острое заболевание — Ковид, то причиной смерти указывается именно ковид. «При сочетании COVID-19 с хроническими заболеваниями, первоначальной причиной выбирают COVID-19, его записывают в части I свидетельства (о смерти. - Ред.), а хроническое заболевание – в части II свидетельства», говорится в документе.

Если не указаны осложнения основного заболевания, которые привели к смерти, то эта болезнь без осложнений не может быть выбрана в качестве первоначальной причины смерти, подчеркивается в Методических рекомендациях.

ВАЖНО

- Для установления диагноза и причины смерти во всех случаях смерти пациентов от инфекционного заболевания или при подозрении на него, в том числе от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, проводится вскрытие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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