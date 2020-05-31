Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет

Говорят, Клинт Иствуд появился на свет богатырем: весил 5 килограммов 200 граммов. Ошарашенные медсестры в роддоме даже дали ему прозвище Самсон в честь библейского героя. И этот «Самсон» происходил из благороднейшего, по американским представлениям, рода: один из его прямых предков был пассажиром корабля «Мейфлауэр», на котором в 1620 году в Новый Свет прибыли «отцы-пилигримы», создавшие на северо-востоке свою колонию и заложившие основы современной Америки.Впрочем, ни то, ни другое еще не гарантировало ему долгой жизни и фантастической карьеры.

Клинт рос самым обычным, довольно хулиганистым парнем (у него возникала куча проблем с поведением в старших классах - школу он не любил, пропускал уроки, и, по некоторым сведениям, так и не смог получить аттестат). Сменил несколько работ - был спасателем, пожарным, курьером. Записался в армию (хотя в тот момент полным ходом шла война в Корее, он на нее не попал - нес службу в Калифорнии). И как-то почти случайно оказался в Голливуде. Никаких преимуществ, кроме обаяния и роста в 193 сантиметра, у него тогда не было - что такое актерская игра, он вообще себе не представлял. Но из-за фактуры его все-таки брали на роли - правда, в проходных, ныне всеми забытых фильмах.

ОН САМ ПОКУПАЛ ДЖИНСЫ И ШЛЯПУ ДЛЯ СЪЕМОК

Прорыв случился, когда Иствуду было ближе к 30: его пригласили на главную роль в сериал «Сыромятная плеть» (Rawhide) о приключениях погонщиков скота в 1860-е годы. Неожиданно «Плеть» вошла в двадцатку самых популярных телевизионных шоу в США, и Иствуда узнала вся Америка. Он стал относительно неплохо зарабатывать - получал 750 долларов за часовой эпизод (в сегодняшних деньгах, с учетом инфляции, это 6500 долларов). А через несколько лет, когда сериал закрывали, его гонорар уже равнялся 119 000 долларов за эпизод (в районе сегодняшнего миллиона).

Вот только радости Клинту «Сыромятная кожа» не принесла: он снялся в 216 эпизодах сериала, и это была работа на износ, шесть дней в неделю по 12 часов в день. И, кроме того, за ней не виделось перспектив: в начале 60-х слово «телезвезда» было почти клеймом, из «ящика» не уходили в большое кино.

«За пригоршню долларов» стал самым кассовым итальянским фильмом в истории, а потом киноведы назвали его одним из главных фильмов 60-х годов

Иствуд ушел в кино маленькое. Он согласился сниматься в дешевом вестерне «За пригоршню долларов», который снимал в Испании никому не известный итальянский режиссер Серджио Леоне, в роли, которую успела отвергнуть целая толпа актеров, от голливудских звезд Генри Фонды и Чарльза Бронсона до малоизвестных исполнителей, уехавших из США в Европу. Его гонорар составил всего 15 000 долларов плюс «мерседес». Иствуд не знал итальянского, а Леоне - английского, им приходилось общаться через переводчика. Фильм снимался без звука, актеры просто произносили ничего не значащие фразы (потом, на озвучивании, все реплики Иствуда проговорил за него итальянский артист). Исполнитель главной роли сам покупал для съемок джинсы, шляпу и сигары, а кольт, патронташ и шпоры позаимствовал со съемок «Сыромятной кожи». Это был не настоящий вестерн - фальшивка, подражание Голливуду (причем с сюжетом, спертым у Акиры Куросавы из фильма «Телохранитель»). Его разругали критики, придумавшие презрительное определение «спагетти-вестерн». Его не торопились выпускать в прокат за пределами Италии. И тем не менее, через несколько месяцев после выхода «За пригоршню долларов» стал самым кассовым итальянским фильмом в истории, а потом киноведы назвали его одним из главных фильмов 60-х годов. В нем были свежесть и энергия, которые из «аутентичных» голливудских вестернов давно ушли. А персонаж Иствуда по прозвищу Человек без имени стал одним из самых знаменитых героев (или, точнее, антигероев) эпохи.

Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).

«Грязный Гарри» подарил Иствуду окончательную, пожизненную прописку на голливудском Олимпе

Следующая легендарная роль пришла к Иствуду через несколько лет: он сыграл инспектора Гарри Каллахана, который охотится на серийного убийцу по кличке Скорпион (этот образ был вдохновлен реальным маньяком по прозвищу Зодиак, который погубил немало невинных людей в 60-е и 70-е годы, и которого так и не поймали). «Грязный Гарри» - отнюдь не щепетильный и не куртуазный полицейский, не стесняющийся в методах и презирающий формальности - подарил Иствуду окончательную, пожизненную прописку на голливудском Олимпе.

«ОБАМА - ЭТО ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО»

Параллельно Иствуд начал ставить фильмы сам - его режиссерским дебютом стал триллер «Сыграй мне туманно». Много лет спустя он говорил: «Наверное, я знал, когда и куда мне двигаться дальше. После итальянских вестернов я знал, что надо вернуться домой и сниматься в детективах, потом знал, куда идти от них - снимать другие картины, пусть маленькие, не пользовавшиеся большим коммерческим успехом, такие, как «Человек из притона» или «Белый охотник, черное сердце»… Надо все время развиваться, все время заниматься чем-то новым. Если ты все время делаешь одно и то же, рано или поздно этому приходит конец. Вот поэтому я и начал заниматься режиссурой. А если бы только и делал, что играл главные роли в кино, однажды кто-нибудь мог сказать: «Все, он больше не нужен, дальше обойдемся без него».

Кстати, у Иствуда нет, и, видимо, уже не будет актерского «Оскара». Но он получил две статуэтки как продюсер и две как режиссер, за «Непрощенного» и за «Малышку на миллион», названными лучшими фильмами 1992 и 2004 годов.

Параллельно Иствуд начал ставить фильмы самФото: GLOBAL LOOK PRESS

Иствуд «развивался» во всех возможных направлениях, это касалось не только кинематографа, но и, например, политики. В 1986 году он стал мэром калифорнийского городка Кармел-у-моря, и кое-кто начал поговаривать о его шансах на президентство (в то время США возглавлял бывший актер Рональд Рейган, и это не казалось чем-то невероятным). Понятно, что президентом он не стал и не станет, но в политической жизни периодически участвует. Иствуд критиковал президента Барака Обаму («Он - величайшее мошенничество, которое осуществили с американским народом»), высказывался против чрезмерной политкорректности, и в какой-то момент стал одним из немногих голливудских актеров-тяжеловесов, кто публично поддерживал Дональда Трампа. Впрочем, к 2020-му он от него, похоже, отвернулся.

«СПАСИБО МАМЕ ЗА ГЕНЫ»

«Жестокость природы в том, что чем старше ты становишься, тем больше приходится работать. Должно быть наоборот: работай как вол в молодости, чтобы в старости все само плыло тебе в руки… Но увы, ты должен работать все больше и больше, просто чтобы оставаться на той же позиции» - заметил Иствуд в 2003 году. Тогда после полудюжины проходных фильмов в его карьере в его карьере внезапно наступил ренессанс: в 2000-е один за другим вышли «Таинственная река», «Малышка на миллион», «Письма с Иводзимы», «Гран Торино».

Чем дальше, тем больше всех интересует: каким образом Иствуду удается в его годы оставаться в форме. То, что человек почти в 90 лет вовсю снимает кино, само по себе редкость, а то, что это кино еще и получается хорошим - вообще почти чудо. Не секрет, что режиссер - возрастная профессия: с годами у большинства постановщиков, будь то Микеланджело Антониони, Жан-Люк Годар, Леонид Гайдай или Эльдар Рязанов, наступал период творческого распада: их поздние фильмы не могут идти ни в какое сравнение с ранними. Как заметил знаменитый сценарист Уильям Голдман, «У режиссеров все заканчивается в районе 60 - или они становятся слишком богатыми, или просто не могут больше работать, это ведь работа физически изматывающая. Вот почему Иствуд всех поражает - в 80 лет он может сделать такой фильм, как «Гран Торино». У него самая удивительная карьера».

Это было сказано десять лет назад, с тех пор уже и Голдман умер, а Иствуд все работает: последний на сегодня его фильм «Дело Ричарда Джуэлла», вышедший в конце 2019-го - крепкое, умное, талантливое кино.

То, что человек почти в 90 лет вовсю снимает кино, само по себе редкость, а то, что это кино еще и получается хорошим - вообще почти чудоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Так как у него все это получается?

Хорошие гены. Когда в 2005 году Иствуду вручали второй режиссерский «Оскар», за «Малышку на миллион», он сказал со сцены: «Я хочу поблагодарить мою мать. Она была здесь в 1993-м, когда ей было 84, и она сейчас здесь, в зале, и ей 96. Спасибо ей за гены!» (Мать Иствуда прожила после этого еще год).

Здоровый образ жизни. Иствуд никогда не курил - только перед камерами, если этого требовала роль.

Правильное питание. Его советы на этот счет просты: «Держитесь подальше от углеводов, особенно от калорийных десертов. Держите в ванной весы. Как следует отдыхайте. Постарайтесь быть оптимистичным. Ешьте фрукты и сырые овощи. Принимайте витамины. Не пейте сладких напитков. Избегайте алкоголя в чрезмерных количествах». В какой-то момент Иствуд и вовсе стал склоняться к веганской диете: кроме фруктов и овощей, он употребляет много тофу и прочих продуктов из сои.

Фитнес. «Я всегда тренировался - подтягивания, гимнастика, - а в армии открыл для себя еще и упражнения c штангой и гантелями, то, что сегодня назвали бы бодибилдингом. Я вовсе не хотел наращивать огромные мышцы и качаться, как профессиональные бодибилдеры, но быстро понял, что это лучший способ сделать мускулы сильными и упругими. И как только я начал этим заниматься, уже не прекращал».

Кроме того, Иствуд много лет практикует трансцедентальную медитацию.

И - что очень важно - позитивно относится к собственному возрасту, не воспринимая его как что-то чудовищное. По его собственным словам, когда он каждое утро просыпается, просто «старается не впускать в себя старика».