Куда уехал цирк: как бизнесмены наживались на «Росгосцирке», а теперь просят за это компенсаций

В ответ «Росгосцирк» напоминает: прокатчики, которые раньше получали многомиллионные доходы от своих представлений, обязаны сами содержать задействованных в их программах артистов. Кто же из них прав? В конфликте разбиралась корреспондент «Комсомолки».

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙСТВО

В свое время представления «Союзгосцирка» (к нему относились все цирки страны) аншлагами гремели по всему миру. После распада СССР «Союзгосцирк» был преобразован в «Росгосцирк», а в цирковую сферу потянулись частники — прокатчики и продюсерские центры. С каждым годом Росгосцирк (сейчас в его структуре 38 стационарных цирков) становился все убыточнее, советская инфраструктура устаревала и даже многомиллионные субсидии государства не покрывали всех расходов на ее содержание. Зато частные прокатчики, не просто работающие по договору на площадках «Росгоцирка», но еще и использующие в своих программах его артистов, животных и реквизит чудесным образом обогащались. Именно их шоу собирали залы, тогда как программы самого «Росгосцирка» с каждым годом блекли. Так родился миф о том, что представления прокатчиков — это цирковое достояние, а неповоротливый казенный «Росгосцирк» с творчеством несовместим. Но многие заслуженные артисты и эксперты цирковой отрасли с такой трактовкой не согласны, а то, что происходило в последние 15-20 лет, они называют преднамеренным убийством «Росгосцирка».

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ?

Крутой разворот в сторону частников произошел с приходом в «Росгосцирк» в 2016-м году на должность гендиректора Дмитрия Иванова, ранее возглавлявшего Ижевский цирк, а также его первого зама и давнего соратника Сергея Белякова. Как рассказали «Комсомолке» сотрудники «Росгосцирка», Беляков отвечал не только за финансы, но и за всю творческую часть. Занимая руководящую должность в госкомпании, Беляков вскоре сам стал прокатчиком, утверждают артисты.

- У Белякова было 5-6 своих программ, но он всегда работал через различные ИП, - рассказал «КП» заслуженный артист России Александр Шатиров.

В «Росгосцирке» Александр работал вместе со своим братом-близнецом Анатолием. Оба выступали за то, что «Росгосцирк» должен зарабатывать деньги сам, не отдавая хлеб прокатчикам. За это Шатировых, исполняющих рекордные трюки, перестали отправлять на гастроли. Александр с детьми уволился из «Росгосцирка» и вскоре их пригласил на работу цирк Дю Солей.

- Я не представляю, чтобы на площадке Дю Солей какой-то сторонний человек «катал» свои программы и говорил: основной куш мне, а что останется — вам, - замечает Александр Шатиров.

- Беляков хотел по максимуму вывести артистов за штат. Штатникам ведь нужно платить зарплату, отчислять налоги, а частные артисты зачастую работают даже без трудовых договоров. Им всегда можно сказать «спасибо, с вещами на выход», - рассказал «КП» работавший тогда в «Росгосцирке» артист Олег Хотим.

Творческий потенциал Росгосцирка ослабевал, зато Минкульту отчитывались о снижении расходов.

- У нас был такой конный аттракцион «Джигиты Осетии» заслуженного артиста России Арсена Батиева. Сергей Беляков не желал видеть этот коллектив в цирке. Династийного артиста вышвырнули на улицу. И только недавно с приходом в «Росгосцирк» нового руководства Батиева вернули, - рассказывает Олег Хотим.

По его словам, пострадала тогда и артистка Мария Еремина, исполнявшая уникальное четверное сальто на русской палке. Кстати, после смены руководства Мария Еремина тоже вернулась в «Росгосцирк» со своими номерами.

В цирке также вспоминают, как в те годы распался уникальный коллектив народного артиста Андрея Ковгара, обладателя «золота» Монте-Карло. 12 участников его номера отправили на продолжительный вынужденный простой. Артистам, чтобы прокормить семьи, пришлось искать новую работу.

Народный артист РСФСР, клоун Евгений Майхровский пришел в цирк в 1956 году. На его веку сменился ни один руководитель госкомпании.

- Мы все поняли, что Беляков, занимая должность замгендиректора, был как бы серым кардиналом. При нем все стало складываться не в пользу творчества. Мы как-то пришли к нему со сценарием, хотели обсудить перспективы улучшения «Росгосцирка», он ответил, что у нас одна задача — зарабатывать деньги. Больше мы к нему не обращались, - рассказывает Евгений Майхровский.

Он вспоминает времена «Союзгосцирка» с его зарубежными гастролями.

- Ездили коллективами в составе 70-80 человек! Мы приносили огромные доходы стране. А за 15-20 лет все разрушилось. Крупные прокатчики забрали себе города-миллионники, а остальные выступали по глубинкам. За рубеж тоже стали ездить одни прокатчики. Их цель не творчество, а заработок. Они затормозили развитие русского цирка, свели его на низший уровень по сравнению с тем, что было в советское время, - замечает Евгений Майхровский.

КАК ДЕЛИЛИ «ПОЛЯНУ»

На Сергея Белякова жалуются не только артисты «Росгосцирка», но и прокатчики.

- Устранялись конкуренты среди прокатчиков. Выдающаяся программа была у Сергея Нестерова - его вытеснили с рынка, как и программу Мстислава Запашного (младшего). Самый простой прием - отправить большой хороший коллектив с выступлениями по небольшим депрессивным городам и к тому же сделать так, чтобы у артистов были большие переезды. Огромные убытки гарантированы. А если прокатчик не поедет в такое турне, ему больше вообще не предоставят никакую площадку, - рассказывает прокатчик Александр Попов.

Долгие годы он близко дружил с Беляковым.

- Одним из первых прокатчиков после развала Союза была Яна Шевченко. Говорят, что Беляков якобы по каким-то личным причинам ее отодвинул. А потом скопировал «Цирк на воде» и «Цирк на льду» с ее постановкой, костюмами и начал все это прокатывать. Прокатчика Семена Бендерского отправили в Нижний Новгород, он вложил несколько миллионов в рекламу, а его программу взяли и заменили другой. Вот такими методами зачищалась эта «поляна», - вспоминает Александр Попов.

По словам Попова, у него было зарегистрировано ИП от имени которого они с Беляковым вместе работали.

- Сам Беляков никогда официально не светился. В итоге меня загнали в такие долги, что до сих пор не могу рассчитаться, - признается Попов (сейчас он прокатчик в Средней Азии).

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ — ЛЮБИ И САНОЧКИ ВОЗИТЬ

Ситуация стала меняться в 2019 году с приходом в «Росгосцирк» новой команды под руководством гендиректора Владимира Шемякина. К цирковой среде Шемякин раньше отношения не имел и оказался первым за долгое время руководителем «Росгосцирка», у которого нет собственного проката. При этом Шемякин известен, как успешный управленец. Он поручил разобраться, почему «Росгосцирк» генерирует одни убытки и в чем секрет коммерческого успеха прокатчиков.

- Система была устроена так, что прокатчики в том числе бесплатно использовали дорогой реквизит «Росгоцирка» и готовые номера, на создание которых было затрачено несколько лет, а на постановку - бюджетные средства. В то же время они компенсировали расходы на содержание филиала и животных, зарплату штатным артистам ‘Росгосцирка’, задействованных в их шоу. А также процент от выручки.

При этом в одной «Песчаной сказке» Гия Эрадзе (бывший худрук «Росгосцирка, создатель «Королевского цирка» - Ред.) задействовано государственного имущества на 28 миллионов рублей - рассказала «КП» зам.гендиректора «Росгосцирка» Елизавета Гамбург.

Владимир Шемякин принял решение изменить ситуацию. Прокатчики, чувствуя, что их аппетиты хотят ограничить, заерзали. И тут вдобавок грянула пандемия - цирки закрылись, пошли огромные убытки. Прокатчики смекнули, что нужно избавиться от расходов на артистов и животных «Росгосцирка». Это несмотря на то, что прокатчики этих артистов официально «арендовали». «Росгосцирк» с таким подходом не согласился. Тогда прокатчики настрочили гневное письмо министру культуры Ольге Любимовой, уверяя, что «Росгосцирк» хочет их разорить. Кататься они любили, а везти в гору саночки не захотели.

- Один прокатчик, подписавший это письмо, никогда не работал на площадках Росгосцирка, некоторые уже давно не являются нашими партнёрами, а у других прокатчиков в программах вообще не задействованы ни наши артисты, ни наши животные. У остальных - от одного до четырех номеров. И только коллективы Гии Эрадзе и ещё трёх прокатчиков из 14 состоят из номеров Росгосцирка - замечает Елизавета Гамбург.

А потом обращает внимание на любопытную деталь: зарплатные ведомости.

- Звездные артисты «Росгосцирка», имеющие международные награды и занятые в прокатных программах Эрадзе, были тарифицированы по самым низким ставкам из возможных.

Это притом, что Гия Гиулиевич до недавнего времени был председателем тарификационно-экспертной комиссии, которая других артистов Росгосцирка тарифицировала по совершенно иным ставкам, существенно выше тех, что получают артисты его коллективов. О чем это может говорить? Вероятно о том, что артистам у Эрадзе доплачивают деньги из иных источников - замечает Елизавета Гамбург.

- Я ужасно удивился, прочитав жалобу министру культуры. В письме 14 подписантов. Но 7 программ из этого списка - это программы Сергея Белякова. У нас в стране сейчас по сути осталось три крупных прокатчика: Сергей Беляков, Гия Эрадзе и Татьяна Бушкова. Я 16 лет в цирке, с остальными подписантами не знаком, - рассказывает прокатчик Александр Попов.

По его мнению, «Росгосцирк» поступает правильно.

- Если его артисты много лет по договору участвовали в шоу прокатчиков, то именно прокатчики должны выплачивать им зарплату и кормить их животных. У меня в Казахстане уже 4 месяца сидят медведи и цирковые обезьяны. Я же их кормлю за свой счет. Почему госкомпания должна за это платить? - замечает Попов.

ВОПРОС РЕБРОМ

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Из карантина «Росгосцирк» планирует выйти с четырьмя новыми постановками. В планах — еще шесть.

- У «Росгосцирка» есть профессиональные педагоги, эпоха советского цирка еще не вся ушла. Используя их опыт и знания, за полтора-два года можно вернуть «Росгосцирку» творческий потенциал, - считает Олег Хотим.

А цирковой профсоюз уже обратился к Владимиру Шемякину с просьбой при планировании гастролей после пандемии предоставлять приоритет цирковым коллективам, состоящим из штатных сотрудников «Росгосцирка».

При этом «Росгосцирк» обещает, что с добросовестными прокатчиками будет продолжать работать.

- У нас 38 цирковых площадок, а собственных программ 15. Кто будет работать на этих площадках, если мы выгоним прокатчиков? Конечно мы не собираемся этого делать. Мы просто хотим навести порядок, - объясняет Елизавета Гамбург.

Происходящее вокруг «Росгосцирка» действительно наводит на воспоминания о лихих 90-х. Тогда либералы взяли курс на частную собственность. Предприятия, приносившие Союзу огромную прибыль, за бесценок расхватали олигархи. Слово «государственное» стало не модным, госсобственность превратилась в отягощающий казну балласт. Та же участь постигла и «Росгосцирк». Долгие годы на нем зарабатывали все, кто только мог, выжали его, как тряпку, обесценили заслуженных артистов, многим из которых по 10 лет не покупались новые костюмы и реквизит. А ведь речь идет о престиже страны. О нашем русском цирке, о его традициях, о его Ренессансе. Возможно ли это возрождение? Хочется верить, что да.

Гендиректор «Росгосцирка» Владимир Шемякин: «Хотим сделать систему проката цивилизованной и прозрачной»

Мы относимся к прокатчикам, как к партнерам, но «Росгосцирк» - не кредитная организация. Когда все было хорошо, прокатчики считали, что это их животные и артисты, а как наступило тяжелое время, они сказали: государство, пои и корми нас. Но ведь это их частный бизнес, их предпринимательские риски. Государство выделило «Росгосцирку» 6 миллионов рублей на этот год на кормление животных, а у нас сейчас в месяц уходит 10 миллионов рублей на корма! Мы же не остановили процесс кормления животных наших партнеров, не выгоняем их из наших цирков, где они сейчас находятся. Мы попросили прокормить задействованных в их программах животных и проплатить зарплату артистам по 30 июня. Дальше, если ситуация не изменится к лучшему, будем выходить с просьбой к государству о финансовой помощи, и берем на себя обязательство, понимая что у прокатчиков заканчиваются деньги, кормить животных и содержать артистов, но давайте плыть вместе в одной лодке.

Мы платим всем нашим артистам зарплаты, кормим животных, обеспечили всех антисептиками, масками, перчатками, и в наших цирках сейчас нет случаев заболевания коронавирусом, но мы не можем оказывать финансовую помощь прокатчикам, это нецелевое использование бюджетных средств.

- Говорят, что Вы затеяли революцию в системе проката.

- Мы хотим сделать две вещи: создать цивилизованную, прозрачную, понятную всем систему проката и поднять уровень программ «Росгосцирка», чтобы они не уступали программам частных продюсерских центров. То есть по сути «Росгосцирк» сам должен стать продюсерским центром. Конечно, определенные прокатчики будут зарабатывать меньше, а «Росгосцирк» - больше, но мы выполняем задачу, которую перед нами ставит государство.

- Что за биржу проката вы хотите создать?

- Во всем мире действуют дистрибьюторские компании, например, автодиллеры, которые работают по четко определенным правилам за маржу. В цирковой индустрии этого нет. И пользуясь тем, что из-за пандемии цирковой конвейер остановлен, мы хотим разработать новую систему проката. Когда в цирках идут выступления, вносить какие-либо изменения в работу очень сложно. Мы надеемся, что в сентябре все массовые мероприятия будут разрешены. И к началу сезона мы хотим выйти с новой системой проката.