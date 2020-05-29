Учить патриотизму в школе - лучший способ вырастить предателей?

Сергей МАРДАН

На многострадальную российскую школу, над которой ставят один эксперимент за другим, свалилась новая напасть. Теперь она должна не только обеспечить качественное образование на уровне лучших мировых стандартов, но еще и воспитывать подрастающее поколение в духе “патриотизма и гражданственности, ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации”.

Главный вопрос даже - не зачем это нужно. Авторы идеи с легкостью накидают громких и пафосных ответов.

Но, возможно, прежде чем запускать очередную школьную реформу, имеет смысл сначала посмотреть - реализуема ли задача в принципе.

Можно ли за 11 лет научить правильному патриотизму?

Как показывает опыт советской школы – нет.

Несмотря на все еженедельные политинформации, «уроки памяти» и игру «Зарница», вчерашние советские дети и их родители к исходу 1990 года забыли о своей любимой Советской Родине, вытерли о нее ноги и начали новую и красивую жизнь, свободную от всякой идеологии.

Это при том, что воспитанию нового человека советская власть придавала значение ничуть не меньшее, чем увеличение выплавки чугуна и стали.

Саратовская область, 1974 год. Воспитание юных ленинцев на школьном уроке. Фото: Юрий Набатов /Фотохроника ТАСС

Более того, эти задачи были неразрывно связаны. Потому что, только настоящий советский человек, беззаветно преданный своей Родине, мог совершать ежедневный трудовой и ратный подвиг.

Это на Западе со своим схематичным мышлением пытались объяснить пронизывающую все советское общество насквозь структуру партийных, профсоюзных и иных общественных организаций примитивной задачей тотального контроля и борьбы с инакомыслием. Ерунда!

Большевики 70 лет создавали общество сверхчеловеков для супер будущего. Лишенных человеческих пороков, приносящих личное на алтарь общественного, граждан “страны героев”.

Весь интеллектуальный потенциал страны был брошен на выполнение этой задачи. Гениальные писатели, журналисты, кинорежиссеры, актеры, мыслители, музыканты несколько десятилетий воспитывали нового человека.

Ничего из этого не получилось.

1990 год. Молодые люди на роликовых коньках в Центральном парке культуры и отдыха, Москва. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/

В итоге воспитание советского патриотизма выродилось в огромные, живущие сами для себя структуры типа ГлавПУРа и комсомола, которые если и могли кого воспитать, то лишь циников и конформистов.

Казалось бы, советский идеологический кейс должен был оставаться самым ярким примером, ”как не надо делать”. Но, повзрослевшие за 30 лет бывшие советские дети решили, что воспитательный эксперимент в целом был удачным. Просто в него нужно внести небольшие коррективы.

Вместо социалистических идеалов – традиционные ценности. Вместо кодекса строителя коммунизма – чувство патриотизма и гражданственности.

Россия в 20 веке прошла этот путь дважды. До 1991 года был ведь еще 1917-й.

“Православие, Самодержавие, Народность” как формула государственной идеологии. С обязательная присягой царю, обязательным Причастием два раза в год, обязательными благодарственными молебнами.

"Дореволюционное" школьное воспитание строилось на религиозном фундаменте. Верность царю, династии - неотъемлемая часть этого мировоззрения и идеологии, которая на его базе строилась.

Обязательные уроки Закона Божия закончились гражданской войной и Бутовским полигоном.

Самое замечательное в этой истории – это то, что все это должно быть реализовано в качестве готовых программ, методических пособий, инструкций и тарифных планов (воспитание за бесплатно никто заниматься не будет) уже к 1 сентября 2020 года.

Видимо, российской школе недостаточно коронавирусного хаоса, который фактически сорвал целый учебный год и вместо того, чтобы решить, как восполнить пробелы в образовании детей, директора школ будут срочно готовить приказы о назначении себе заместителей по воспитательной работе и уже с 1 сентября займутся патриотическим воспитанием настоящим образом.

Любой человек старше 40 лет точно знает, что казенщина, может вызвать у детей только рвоту и ничего кроме рвоты. Не имеет значения, о чем и как будет говорить замученная жизнью “учительница по патриотизму” за свои 15 тысяч рублей в месяц.

Дети будут точно знать, что для нее это просто работа. И в итоге они вырастут с устойчивым условным рефлексом, что патриотизм, любовь к Родине, война и Победа - это просто работа. Обязательная опция взрослой жизни.

На праздничном концерте в честь Дня государственного флага РФ, Ставрополь.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ты должен говорить то, чего от тебя ждут или требуют. Чтобы в 16 лет получить “пятерку” на экзамене, а в 35 - новое назначение в карьере.

Российское государство продолжает рассматривать школу как естественную площадку для воплощения своих идеологических концепций. Школы в массе своей - государственные, учителя - бюджетники и являются своего рода чиновниками, дети - чистая доска, на которой можно записать, все, что угодно.

Это - ошибка. Это - не работает.

Для начала России нужно отменить 13 статью Конституции РФ, которая фактически упразднила идеологию.

Пока это фундаментальное условие не будет изменено, любые формы государственного патриотизма будут иметь признаки краткосрочных рекламных кампаний, и раздражать людей так же, как надоевший рекламный ролик про средство от изжоги.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Когда плохо все и бояре попрятались, тогда сразу видишь - кто патриот

Дмитрий СТЕШИН

Почему уроки любви к Родине нашим детям не помешают, как минимум

На моей памяти, впервые с 1991 года, наша средняя школа решила выйти за рамки программ утвержденных Минобразом. В школах теперь будут воспитывать граждан, по формулировке противников новой учебной программы – «учить патриотизму». Получится?

Определение неверное, патриотизму нельзя научить, это слишком тонкая, эфемерная материя, что несколько раз подтверждала и новейшая и древнейшая история России.

Вот плохо все, бояре попрятались, в Кремле поляки, по дорогам не проехать – тати ходят не таясь. Голодуха, неурожай, бескормица, чума. И вдруг начинается какое-то брожение. Купцы расстегивают кошели и дают деньги на воинскую справу, монахи отворяют закрома с зерном, слухи бегут по хуторам-однодворкам и из земли, серой, как наша жизнь, встает неказистое воинство. С виду воины эти, как болотистые сосны, вроде невысокие, а всем по сто лет. Сердцевина гнилая, а начнешь рубить – топор сломаешь. Откуда ОНИ взялись, почему, кто это? Я объясню.

Патриотизм можно выращивать, подкармливать, удобрять, но на выходе не получится явный плод, который можно сорвать и показать: такого румяного, собранного гражданина с глазами-оловянными пуговками и клеймом на лбу «патриот». Что получится в итоге из обычного школьника – не знает никто.

На праздновании Дня национального флага России в Самаре.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Помню, мне врезалась в память фраза из интервью с предательски убитым главой ДНР Александром Захарченко. Он рассказывал мне о самых безнадежных и гиблых боях лета 2014 года, когда любой европеец уже десять раз бы сдался и спокойно ел «мивину»(самая дешевая еда на Украине – лапша в бомж-пакетах – прим.корр.) в лагере для военнопленных. А ополченцы продолжали воевать, без тыла, снабжения и надежды на победу. Но, по словам Захарченко, дословно, с превосходящими силами противника сражались «настоящие патриоты Донбасса и России, из тех, кто одинаково лихо выставлял ларьки и жег вражеские танки». Были ли патриотами эти парни-ополченцы? Несомненно. Был ли кто-то из них незаконопослушен в мирной жизни? Да. Мягко говоря, некоторые не являлись «примером для подражания». Но, в нужный момент, в точке бифуркации, их патриотизм оказался первичным, настолько главным, что базовый инстинкт – инстинкт самосохранения, отошел на второй план.

Напомню, что эти ребята, полегшие под Мариновкой и выжившие в Донецком аэропорту и в Дебальцево, прошли через украинские школы 90-х. На Донбассе мне рассказывали, что в то время все патриотические клубы с русским или пророссийским, а не украинским элементом в программах воспитания, просто давились в зародыше. В школьных учебниках Бандера и Петлюра сражались "за свободу" и против москалей. Телевизор без остановки бормотал про «европейский шлях», сказочную Америку и коварный Кремль. Однако, не помогло, в нужный момент включилась какая-то базовая программа, основная, и вся эта «украинизация» пошла прахом.

Так было много раз в истории России, вне зависимости от качества преподавания патриотизма. Только в 20-м веке Россия два раза пересобиралась, полностью меняя и общественную концепцию, и собственность на средства производства. Пересобиралась, но почему-то не разваливалась. Что-то удерживало ее от окончательного распада. Не лозунги, не политические лидеры и их идеи. Удерживали Россию люди с каким-то стержнем внутри. Пусть он называется «патриотизм». Я не против.

На уроке географии в сентябре 2014 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Воткнуть такой стержень в каждого ученика не сможет даже самый гениальный педагог. Нет методик, все происходит на уровне неосознанной магии. Но, помочь стержню кристаллизоваться, создать условия для его роста – можно. И вряд ли «уроки патриотизма» в школе этому помешают, или превратят хороших мальчиков в закоренелых сволочей, подонков и предателей Родины. Это не так работает. Это в генах – хорошее и плохое. Это, как бы пошло не звучало, спрятано в корнях березки под бабушкиным окном или сумраке северных лесов. Это сокрыто в обстоятельствах или «Божьем провидении» - кому как нравится. Можно даже не знать, что в тебе ЭТО есть и только в пограничной ситуации открыть - кто ты и зачем на этой земле.

Почему Россия всегда выбиралась из передряг, что в 1612-м, что 1812-м или в 1941-м? Просто, в нашей стране всегда было изрядно людей, для которых Родина – первична. Гимназистов, юнкеров, пионеров и комсомольцев. Учили их разному, а суть у этих парней всегда оказывалась одна. И мы им наследуем, и нет никаких предпосылок, что эта традиция прервется. Не дождетесь.