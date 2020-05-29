За отсутствие цифрового пропуска в Москве могут штрафовать каждые сутки

С 1 июня в Москве смягчат карантин. Заработают почти все магазины, можно будет заниматься спортом на улице и даже просто гулять, правда, пока по расписанию. Но цифровые пропуска, которые ввели для передвижения на любом виде транспорта, по-прежнему будут работать. Кажется, у автомобилистов столько вопросов про QR-коды, что пора если не книгу, то брошюру выпускать.

Эксперты Московской автодорожной инспекции ответили на самые популярные.

- Сколько раз можно получить штраф за отсутствие цифрового пропуска?

- Нарушение фиксируют несколько тысяч камер. Однако в сутки вы получите только один штраф. Если вы и завтра выедете на дорогу без пропуска, то снова получите штраф. То есть за отсутствие цифрового пропуска могут штрафовать каждые сутки.

- Что делать, если оформляя пропуск, автомобилист ошибся и неверно ввел госномер автомобиля?

- Если номер автомобиля не будет привязан к цифровому пропуску, то можно получить штраф 5 рублей по ч. 4. ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. Если автомобилист ошибся в цифре или букве номера автомобиля при привязке его к пропуску и получил штраф, то такой штраф можно обжаловать на порталах mos.ru или Автокод. Подача обращения также займет не более 5 минут.

- Как проверить действителен ли цифровой пропуск?

- Мы убедительно просим автомобилистов ежедневно проверять действительность цифрового пропуска, чтобы не получить штраф. Сделать это можно с помощью портала mos.ru, приложений Московский транспорт или Помощник Москвы, а также чат-бот в Телеграме «Проверка АВТОпропуска».

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