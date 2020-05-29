Ливень накрыл Москву: Яуза вышла из берегов, синоптики обещают двойной рекорд

Столичные спасатели предупреждали, что 29 мая Москву накроет сильный ливень с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Так и произошло. Москвичи стали выкладывать в интернет последствия сильного ливня. Сообщают о том, что из берегов вышла Яуза. Водители сбрасывали скорость, чтобы проехать в тоннеле Народного Ополчения, но подтопление быстро удалось устранить.

А синоптики тем временем объясняют, что обрушился циклон-балканец.

- Визитной карточкой циклона-балканца, как правило, является экстремальное количество осадков. За сутки может выпасть до 40 мм осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги, - объяснили в метеобюро «Фобос».

Таких дождей, как говорят синоптики, в столице не было давно. И, вероятно, что будет побит рекорд по количеству осадков именно 29 мая.

- В Москве суточный рекорд для 29 мая был в 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 мм, - вспоминают в метеобюро «Фобос».

С осадками уже начали борьбу сотрудники «Мосводостока». На дежурство вышло 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной.

- Техника нужна для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Какой будет погода?

- В Москве весь день будет облачно, местами сильные дожди, вечером возможна гроза. Температура будет +15…+17 градусов, ветер порывистый, - говорят в метеобюро «Фобос». - Вплоть до воскресенья будут сохраняться дожди и грозы. Только в субботу, 30 мая, интенсивность осадков может снизиться, тогда москвичи смогут увидеть солнце – воздух прогреется до +23 градусов.

Важно

Если вы обнаружили большое скопление воды на дороге или во дворе, обратитесь по телефону экстренной службы "Мосводосток" 8 (495) 657-87-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782005" frameborder="0"></iframe> Москву 29 мая накрыл сильнейший ливень.

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