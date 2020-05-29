2020-05-29T15:19:16+03:00
Происшествия

Ливень накрыл Москву: Яуза вышла из берегов, синоптики обещают двойной рекорд

Сильный ливень в Москве 29 мая 2020 года добавил работы сотрудникам ЖКХ, а вечером ожидается гроза [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москву залило дождями циклона, пришедшего к нам с Балкан.Москву залило дождями циклона, пришедшего к нам с Балкан.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Столичные спасатели предупреждали, что 29 мая Москву накроет сильный ливень с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Так и произошло. Москвичи стали выкладывать в интернет последствия сильного ливня. Сообщают о том, что из берегов вышла Яуза. Водители сбрасывали скорость, чтобы проехать в тоннеле Народного Ополчения, но подтопление быстро удалось устранить.

А синоптики тем временем объясняют, что обрушился циклон-балканец.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Визитной карточкой циклона-балканца, как правило, является экстремальное количество осадков. За сутки может выпасть до 40 мм осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги, - объяснили в метеобюро «Фобос».

Таких дождей, как говорят синоптики, в столице не было давно. И, вероятно, что будет побит рекорд по количеству осадков именно 29 мая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В Москве суточный рекорд для 29 мая был в 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 мм, - вспоминают в метеобюро «Фобос».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С осадками уже начали борьбу сотрудники «Мосводостока». На дежурство вышло 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Техника нужна для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода?

- В Москве весь день будет облачно, местами сильные дожди, вечером возможна гроза. Температура будет +15…+17 градусов, ветер порывистый, - говорят в метеобюро «Фобос». - Вплоть до воскресенья будут сохраняться дожди и грозы. Только в субботу, 30 мая, интенсивность осадков может снизиться, тогда москвичи смогут увидеть солнце – воздух прогреется до +23 градусов.

Важно

Если вы обнаружили большое скопление воды на дороге или во дворе, обратитесь по телефону экстренной службы "Мосводосток" 8 (495) 657-87-03.

Москву 29 мая накрыл сильнейший ливень.

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Сильнейшие ливни ожидаются в пятницу, 29 мая. Хотя синоптики расходятся в прогнозах: одни обещают рекорд за май 2020-го, другие - за все 140 лет метеонаблюдений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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