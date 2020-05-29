«Вот и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир»: Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз

О том, что главный детский омбудсмен страны готовится стать мамой еще раз, слухи ходили давно. Однако, сама Анна Юрьевна никогда свое положение не комментировала и не афишировала. И тут вдруг 28 мая появляется пост в ее личном Instagram: «Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков».

В семье Анны Юрьевны и ее супруга священника Алексея Кузнецова родился сын. Имя мальчика пока не афишируется. Старшие дети - две дочки Мария и Дарья. И четверо сыновей - Николай, Иван, Тимофей и Лев.

anna_jurevna Вот это и случилось . Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья. #Вдетяхсчастье #Времясемьи

«Это моя очень простая арифметика счастья», - добавляет омбудсмен.

Не такая уж и простая, арифметика, конечно. Родить и вырастить семерых детей само по себе задача не из легких. И родители в России (особенно многодетные) ежедневно сталкиваются с огромным количеством проблем - материальных, юридических, школьных, уголовных и многих-многих других.

Утром 29 мая, уже на следующий день, презентуя свой традиционный ежегодный доклад «О деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в 2019» Кузнецова сделала громкое заявление - предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами, внеся их всех в единый реестр.

anna_jurevna Анна Кузнецова с детьми.

- Создание ресурсов и баз данных не является чем-то новым, - говорится в документе. - Например, на сайте судебных приставов размещена база должников по исполнительным производствам. И любой желающий может получить сведения, введя лишь фамилию, имя, отчество интересующего его лица.

В докладе также приводятся цифры — за последние 2 года случаев сексуального насилия в отношении детей и подростков стало больше на 13,9%. А развратных действий в отношении несовершеннолетних - больше аж на 35,9%. И с этим надо что-то делать, считает омбудсмен.

Кроме того, из мер повышения рождаемости Кузнецова предлагает ограничить продажу абортируемых препаратов в аптеках. «Это защит право ребенка на жизнь», - считает омбудсмен.