Возрожденная программа «Галилео» провалилась. Зрители требуют заменить Маркони на Пушного

Познавательная программа «Галилео», закрытая в 2015 году, была перезапущена — там же на СТС, с тем же названием, но с новым ведущим. Вместо Александра Пушного, заметно поправившегося и ушедшего в тяжелый рок, проект для подростков стал вести бодрый, веселый и позитивный Владимир Маркони — звезда шоу «РеутовТВ» и соведущий «Вечернего Урганта».

Создатели проекта сделали ставку на «оторванность» и обаяние Маркони, его отличное чувство юмора и едва уловимую искру легкого безумия в глазах. Но, как показывает реакция зрителей (рейтинги шоу пока не были опубликованы), прогадали. Народ с дикой силой заваливает личную страничку Маркони в инстаграме гневными комментариями и активно дизлайкает ролики «Галилео» в Youtube: у первого выпуска проекта 22 тысячи дизлайков на 11 тысяч лайков. Это очень внушительный перевес.

vovapcdonail Создатели проекта сделали ставку на оторванность и обаяние Маркони.

Если у первого выпуска проекта было 260 тысяч просмотров в интернете, то у второго — 80 тысяч, а у третьего — 49 тысяч. Интересно, что в то же самое время на канале проекта «Галилео» в Youtube, который создан в 2012 году, начался «перезалив» фрагментов архивных выпусков шоу с Александром Пушным. Старые трехминутные ролики набирают столько же, сколько свежие получасовые— с Владимиром Маркони.

Недовольные зрители по-разному аргументируют провал обновленной версии проекта:

«Раньше нам рассказывали «как это работает», сейчас просто интересные факты», «Не осуждаю это просто работа, но шоу тот ещё кал получился», «Ну такое... Не то, что было раньше, не тот формат, не та атмосфера», «Правильно Пушной говорил: нужно сделать как минимум лучше или на уровне иначе народ не простит, вот мы и не прощаем», «Вам сценарий квнщики пишут? Ужасный ведущий. От шуток испанский стыд», «Закрывайте это!!! Это пляски на костях нашего детства».

Впрочем, немало тех, кого перезагрузка передачи вполне устроила:

«Я из тех, кому новый Галилео нравится даже больше старого... Новый ведущий сделал шоу свежее что ли? Всё качественно, красиво и интересно! Не понимаю, почему все бесятся?»

«Для меня с мужем не привычно видеть Вас, а ещё жду когда заставка будет «ГалилееееееО» Сын, который не видел раньше этой передачи, кайфует! Так что дело привычки, скоро Галилео без Маркони не возможно будет представить, да простит меня Пушной»

Особенно яростные фанаты шоу снимают видеоролики с названием «Кто убил ГАЛИЛЕО?» и пишут личные сообщения Александру Пушному с требованием вернуться.

pushnoypro Фанаты шоу требуют возвращения Александра Пушного.

- Многие пишут: верни «Галилео», но я не закрывал программу, - объясняет Александр Пушной. - По совокупности причин шоу закрыл канал СТС. Поменялось начальство, концепция и так далее. Прошло столько времени, вся команда разошлась. И новая программа, конечно, совсем другая. И я сейчас другой, и время другое. Если хотите смотреть ту самую программу «Галилео», то найдите в интернете и смотрите. 1048 выпусков, более 350 опытов. И за тот бюджет ничего нового бы не сделали. Старая программа есть в интернете.