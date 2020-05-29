2020-05-29T15:58:58+03:00
Телевизор

Возрожденная программа «Галилео» провалилась. Зрители требуют заменить Маркони на Пушного

Бывший ведущий шоу открещивается, а новый — не теряет оптимизма
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Галилео» провалилась. Зрители требуют заменить Маркони на Пушного.«Галилео» провалилась. Зрители требуют заменить Маркони на Пушного.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Познавательная программа «Галилео», закрытая в 2015 году, была перезапущена — там же на СТС, с тем же названием, но с новым ведущим. Вместо Александра Пушного, заметно поправившегося и ушедшего в тяжелый рок, проект для подростков стал вести бодрый, веселый и позитивный Владимир Маркони — звезда шоу «РеутовТВ» и соведущий «Вечернего Урганта».

Создатели проекта сделали ставку на «оторванность» и обаяние Маркони, его отличное чувство юмора и едва уловимую искру легкого безумия в глазах. Но, как показывает реакция зрителей (рейтинги шоу пока не были опубликованы), прогадали. Народ с дикой силой заваливает личную страничку Маркони в инстаграме гневными комментариями и активно дизлайкает ролики «Галилео» в Youtube: у первого выпуска проекта 22 тысячи дизлайков на 11 тысяч лайков. Это очень внушительный перевес.

vovapcdonailvovapcdonail
Создатели проекта сделали ставку на оторванность и обаяние Маркони.
6768 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Если у первого выпуска проекта было 260 тысяч просмотров в интернете, то у второго — 80 тысяч, а у третьего — 49 тысяч. Интересно, что в то же самое время на канале проекта «Галилео» в Youtube, который создан в 2012 году, начался «перезалив» фрагментов архивных выпусков шоу с Александром Пушным. Старые трехминутные ролики набирают столько же, сколько свежие получасовые— с Владимиром Маркони.

Недовольные зрители по-разному аргументируют провал обновленной версии проекта:

«Раньше нам рассказывали «как это работает», сейчас просто интересные факты», «Не осуждаю это просто работа, но шоу тот ещё кал получился», «Ну такое... Не то, что было раньше, не тот формат, не та атмосфера», «Правильно Пушной говорил: нужно сделать как минимум лучше или на уровне иначе народ не простит, вот мы и не прощаем», «Вам сценарий квнщики пишут? Ужасный ведущий. От шуток испанский стыд», «Закрывайте это!!! Это пляски на костях нашего детства».

Впрочем, немало тех, кого перезагрузка передачи вполне устроила:

«Я из тех, кому новый Галилео нравится даже больше старого... Новый ведущий сделал шоу свежее что ли? Всё качественно, красиво и интересно! Не понимаю, почему все бесятся?»

«Для меня с мужем не привычно видеть Вас, а ещё жду когда заставка будет «ГалилееееееО» Сын, который не видел раньше этой передачи, кайфует! Так что дело привычки, скоро Галилео без Маркони не возможно будет представить, да простит меня Пушной»

Особенно яростные фанаты шоу снимают видеоролики с названием «Кто убил ГАЛИЛЕО?» и пишут личные сообщения Александру Пушному с требованием вернуться.

pushnoypropushnoypro
Фанаты шоу требуют возвращения Александра Пушного.
12798 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Многие пишут: верни «Галилео», но я не закрывал программу, - объясняет Александр Пушной. - По совокупности причин шоу закрыл канал СТС. Поменялось начальство, концепция и так далее. Прошло столько времени, вся команда разошлась. И новая программа, конечно, совсем другая. И я сейчас другой, и время другое. Если хотите смотреть ту самую программу «Галилео», то найдите в интернете и смотрите. 1048 выпусков, более 350 опытов. И за тот бюджет ничего нового бы не сделали. Старая программа есть в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Это новый «Мост»: Тело консула Эстонии в Санкт-Петербурге нашли в компании пластмассовых детей
Таинственное преступление в сериале расследуют герои Михаила Пореченкова и Ингеборги Дапкунайте — брутальный следователь Максим Казанцев и его эстонская коллега Инга Веермаа
Новости 24
Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
Рамзан Кадыров опроверг заявления о его полете в Москву
Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции Порошенко
Суд принял решение о взыскании с Захарченко незаконно полученные 320 тыс. долларов
Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную дату
Оксана Пушкина раскритиковала идею ограничения абортов в России
Умерла актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Фассбиндера
Четыре женщины предъявили новые обвинения Харви Вайнштейну в изнасиловании
Мишустин: Россия будет очень осторожно смягчать ограничения
Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей
В случае второй волны карантина россиянам массово потребуется помощь психологов
Минтруд предложил компаниям покупать маски работникам за счёт страховых взносов
В Госдуме сообщили, когда можно открывать российские пляжи
Россияне, застрявшие в марте на круизном лайнере у берегов США, получили билеты домой
Трамп заявил, что мог бы закрыть Twitter
Испугавшись летней жары, москвичи сметают в магазинах кондиционеры и вентиляторы
Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и обещает взять контроль на себя
В Томской области режим самоизоляции продлевается до 15 июня
В Вологодскую область поступили экспресс-тесты на коронавирус
Россияне стали чаще страдать от тромбозов в самоизоляции
Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Сколько россияне едят рыбы в год?
Санитара-волонтера ранили в детском доме в Клину
Онищенко напомнил об очаге распространения коронавируса в подъездах
В России 232 человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки