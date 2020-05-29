Более 400 тысяч школьников стали Юными инспекторами движения

В 2019 году стартовал масштабный проект по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге. Привлечение внимания общественности к проблеме, обучающие акции для детей и взрослых в российских регионах – эти и другие меры привели к тому, что сейчас в России действуют более чем 30 тысяч отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД). В 2020 году стартовал второй этап этой масштабной работы.

СТРЕМИМСЯ К «НУЛЕВОЙ» СМЕРТНОСТИ

«10 лет назад в ДТП в России ежегодно погибали более 900 детей в возрасте до 16 лет. Снижение общей детской смертности с 2009 по 2019 год составило 39%, смертности детей-пешеходов и велосипедистов – по 58%, детей-водителей механических транспортных средств – 33%, детей-пассажиров – 20%, - отметил приоритетность работы по сохранению жизни и здоровья детей и подростков заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. - Сегодня государством определена задача по стремлению к «нулевой» смертности на дорогах, прежде всего среди детей, к 2030 году».

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская сообщила, что сегодня ведется большая совместная работа по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах.

«Педагоги образовательных организаций во всех регионах, крупных и малых городах проводят огромную работу по формированию отрядов ЮИД и вовлечению в них детей разных возрастов, - сейчас в таких отрядах состоят свыше 400 тысяч школьников. У нас уже есть успешный опыт, и сейчас важно акцентировать внимание на формирование единой системы работы ЮИД и внедрение разработанных методических рекомендаций и планов мероприятий на местах, в системе общего и дополнительного образования», - пояснила Лариса Фальковская.

За 2019 год подготовлен пакет информационно-пропагандистских и методических материалов, создан официальный портал www.юидроссии.рф, аккаунты в социальных сетях, разработан единый логотип и форма для ЮИДовцев. Главной новацией стала разработка концепции развития отрядов юных инспекторов движения, которая позволит создать единый подход к обучению детей и подростков основам безопасного поведения на дороге. Концепция была рассмотрена и утверждена на Первом Всероссийском форуме ЮИД, который состоялся в Москве в ноябре прошлого года.

ТЕЛЕМОСТЫ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

В этом году работа будет продолжена. В 10 регионах России для детей младшего возраста пройдут образовательно-развлекательные акции по основам безопасного поведения на дорогах. Подростки попробуют себя в различных профессиональных сферах, связанных с дорожно-транспортной средой и коммуникациями. Ребята смогут проявить себя как блогеры, журналисты, организаторы массовых мероприятий, познакомятся с известными людьми разных профессий.

Для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования будут разработаны методические рекомендации по обучению детей, а также создана система мотивации для детей и подростков для участия в деятельности отрядов ЮИД.

Для педагогических работников пройдут практические семинары по организации работы по безопасности дорожного движения на учебный год: использование паспорта дорожной безопасности, схемы безопасных маршрутов движения детей, проведение открытых уроков, классных часов, практических занятий, профилактических мероприятий. Также пройдет серия обучающих мероприятий в онлайн-формате. Представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты и учителя расскажут о лучших практиках работы по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. По мнению организаторов, благодаря этим мерам школы смогут более эффективно работать с детьми, которые заинтересованы в участии в ЮИДовском движении.

В ноябре 2020 года в Москве планируется Второй Всероссийский форум ЮИД. Участники форума подведут предварительные итоги работы проекта за первые два года и обсудят дальнейшие перспективы ее развития. Также для детей запланированы телемосты по обмену опытом работы отрядов ЮИД. В конце года будет представлено специальное мобильное приложение, которое объединит ЮИДовцев со всей страны.