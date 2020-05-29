В Австралии назревает экологическое ЧП из-за медицинских масок

На пляжи Австралии океаническими волнами выносит десятки тысяч медицинских масок - груза, потерянного кораблем APL England, следовавшего из Китая в Мельбурн. В результате сильной качки недалеко от Сиднея сухогруз потерял более 40 контейнеров с бытовой техникой, строительными материалами, а также медицинскими изделиями, большинство из которых затонуло.

Однако содержимое нескольких контейнеров с масками достигло берега. Масок в воде оказалось так много, что власти Сиднея даже были вынуждены закрыть несколько пляжей, сообщает Daily Mail.

Австралийцев просят не трогать маски и о скоплении мусора сообщать спасателям, занимающимся расчисткой пляжей.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса во всем мире резко возрос спрос на одноразовые медицинские маски. Однако использование таких защитных средств наносит серьезный урон окружающей среде, ведь в основном маски делают из синтетических материалов, которые потом будут несколько лет разлагаться в земле.

В некоторых странах побережье уже завалено использованными одноразовыми масками, что особенно это опасно для животных, так как маски делают из нетканых синтетических материалов, а морские обитатели принимают их за еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как безопасно утилизировать использованную медицинскую маску

На сегодняшний день не существует технологии переработки одноразовых средств индивидуальной защиты, масса использованных масок может стать новой экологической проблемой (подробнее...)

Какую маску использовать для защиты от коронавируса, чтобы не навредить природе

Эко-волонтеры рекомендуют использовать вместо одноразовых масок марлевые повязки (подробнее...)