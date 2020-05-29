2020-05-29T22:32:22+03:00
Общество

В Австралии назревает экологическое ЧП из-за медицинских масок

Это особенно это опасно для животных, так как морские обитатели принимают их за еду
Анна ГЛАДКИХ
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Масса масок может стать новой экологической проблемой. Фото: shutterstock.com.Масса масок может стать новой экологической проблемой. Фото: shutterstock.com.
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На пляжи Австралии океаническими волнами выносит десятки тысяч медицинских масок - груза, потерянного кораблем APL England, следовавшего из Китая в Мельбурн. В результате сильной качки недалеко от Сиднея сухогруз потерял более 40 контейнеров с бытовой техникой, строительными материалами, а также медицинскими изделиями, большинство из которых затонуло.

Однако содержимое нескольких контейнеров с масками достигло берега. Масок в воде оказалось так много, что власти Сиднея даже были вынуждены закрыть несколько пляжей, сообщает Daily Mail.

Австралийцев просят не трогать маски и о скоплении мусора сообщать спасателям, занимающимся расчисткой пляжей.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса во всем мире резко возрос спрос на одноразовые медицинские маски. Однако использование таких защитных средств наносит серьезный урон окружающей среде, ведь в основном маски делают из синтетических материалов, которые потом будут несколько лет разлагаться в земле.

В некоторых странах побережье уже завалено использованными одноразовыми масками, что особенно это опасно для животных, так как маски делают из нетканых синтетических материалов, а морские обитатели принимают их за еду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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