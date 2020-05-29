Аномальная жара в Сибири перестроила «календарь» живого мира

За четыре месяца этого года средняя температура в Сибири возросла на 5-10 градусов по сравнению с последним десятилетием. Аномальная жара вызывает раннее появление летних растений и грибов. Так, впервые за 20 лет в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае на две недели раньше обычного срока зацвела краснокнижная орхидея рода Венерин башмачок, практически на месяц раньше зацвели первоцветы - одуванчики и мать-и-мачеха.

- Все растения вегетируют (находятся в активной фазе) быстрее, проходит фаза цветения гораздо быстрее - недели на две у нас раньше зацвела черемуха, на две недели раньше. Клумбы в университетской роще тоже расцвели на две недели раньше, - рассказал ботаник биологического института ТГУ Александр Ревушкин ТАСС .

В Омской области и Новосибирске начался сезон тополиного пуха, который обычно появляется лишь во второй половине июня, а также созрела клубника.

Климатическая аномалия привела к тому, что весной в томских лесах появились и грибы: подосиновик, подберезовик, белый.

- Обычно эти грибы даже при благоприятных условиях бывают только в июне, - отмечает кандидат биологических наук Сергей Гашков.

Но ранняя жара может обернуться не только грандиозными садовыми и дачными успехами. Существует и риск нашествия насекомых-вредителей, например, бабочек-боярышниц и сибирского шелкопряда.

Полчища вредителей уже замечены в Новосибирской и Томской областях. В этих регионах обращают внимание на большое количество бабочек: капустниц и боярышниц.

В тайгу же может прийти сибирский шелкопряд, уничтожающий хвойные леса. Он активно плодится зимой, а в условиях аномальной жары может раньше перейти в фазу взрослого насекомого.

Однако, помимо вредителей, экологи с большей надеждой ждут прилета экзотических птиц, ареалы обитания которых в таких условиях смещаются севернее, - розовых скворцов, пеликанов и др.