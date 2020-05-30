Круглые бока и пухлые щеки самоизоляции: что можно сделать, чтобы вернуть свой вес обратно?

У некоторых людей «гастрономические каникулы» дали свой результат: сладкое и жирное отложилось на животе и бедрах. Масса тела – выше, настроение – упадническое, выбор подходящей одежды невелик. А теплые деньки – да, они уже не за горами.

Что делать? И как все-таки остаться красивыми, стройными и здоровыми? Эти вопросы «Комсомольская правда» задала лидерам общественного мнения 22 мая 2020 года в рамках специального онлайн-вебинара «Деловая пятница» (запись доступна по ссылке).

Мозаика рекомендаций

Эксперты рассказали, что может помочь в сохранении здоровья, красоты и стройности. Некоторые спикеры особое внимание уделили стабильности психологического состояния.

Ольга Тенн, заместитель директора ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» посоветовала каждый раз, когда хочется подойти к холодильнику, заняться более полезным времяпрепровождением: духовной медитацией, йогой, дыхательными практиками, переключиться на другой вид деятельности.

Ольга Карданова, кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт ГУТА КЛИНИК: «Хотелось бы предостеречь слушателей от монодиет после карантина, ведь питание должно быть обязательно сбалансированным: белки, жиры, углеводы».

Надежда Ерастова, Президент Всероссийской федерации танцевального вида спорта и акробатического рок-н-ролла поведала о том, какие качества помогут пережить этот непростой период: «Воля, сила духа и, безусловно, ожидание и надежда на лучшее».

Взгляд эндокринолога

Как известно, не последнюю роль в наборе массы тела играет гормональный баланс организма. Именно поэтому «Комсомольская правда» пригласила для беседы эндокринолога Ольгу Рождественскую (кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра Поликлиник.ру).

Важно помнить!

Пациенты с ожирением и сахарным диабетом относятся к группе риска по заражению коронавирусной инфекцией.

Доктор обратила внимание, что некоторые люди уже в самоизоляцию вошли с избыточной массой тела.

«Здесь можно говорить о хроническом и прогрессирующем заболевании. А уж когда эти люди остались один на один с холодильником и тревогой из-за происходящего, это легко может сработать как пусковой механизм серьезной болезни.

Однако не нужно паниковать из-за 5-6 кг, которые появились во время самоизоляции – это норма. Другое дело, если вы стремительно набираете лишний вес – вплоть до 1-2 кг в день, и число лишних килограммов уже превышает несколько десятков. Вот он, сигнал для пациента, что нужно обследоваться. Требуется принять меры по обращению к врачу, который, скорее всего, выявит гормональные эндокринные нарушения».

Доктор советует всем!

Когда ограничительные меры будут сняты, не поленитесь сходить к врачу и сдать анализы: как минимум, биохимию, анализ на уровень сахара в крови и на холестерин.

О методах снижения веса

Всемирная организация здравоохранения предлагает при индексе массы тела от 25 до 30 единиц говорить об избыточном весе, при индексе от 30 единиц и более – об ожирении (для расчета индекса нужно вес тела поделить на возведенный в квадрат рост в метрах).

Ольга Рождественская: «Ожирение – это хроническое заболевание. И потому помимо изменения образа жизни врачи нередко назначают лекарства.

Есть препараты, которые назначаются пациентам с высоким холестерином, нестабильным давлением, повышенным уровнем сахара в крови (еще не диабет, но уже заметны небольшие пики). Как раз в таких ситуациях препараты помогут нормализовать эти показатели.

Сегодня на фармацевтическом рынке доступно средство, эффективно действующее на аппетит. А это особенно важно, когда нет возможности контролировать себя в еде».

В медицинской терапии ожирения используются препараты на основе орлистата (Ксеналтен), лираглутида (Саксенда), сибутрамина (Редуксин). Последний, например, давно зарекомендовал себя в терапии, направленной на достоверное снижение веса. Препарат имеет благоприятный профиль безопасности, не вызывает привыкания и синдрома отмены.

Такие средства назначаются врачом, ведь любое лекарственное средство может содержать ряд противопоказаний в применении.

Сохраняем спокойствие!

В завершение стоит отметить, что, какие бы цифры не показывали весы, не стоит себя корить на невоздержанность в пище.

Во-первых, как отметила Ирина Макарова, директор центра психологического консультирования НИУ ВШЭ, доцент, кандидат психологических наук, «любые пищевые изменения, которые произошли в ситуации изоляции, психологически, мы можем рассматривать, как реакцию на стрессовую ситуацию».

А во-вторых, безвыходных ситуаций не бывает! Если количество набранных килограммов – некритичное, то изменить образ жизни можно самим (в помощь – специальный проект «Худеем всей страной»). В других случаях помогут врачи и достижения современной медицины!

Всем здоровья, красоты и легкости!