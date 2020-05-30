"Больную раком маму отправил в секту и бросил": дочь шокировала правдой об Успенском

Который день не утихает громкий скандал вокруг имени знаменитого писателя Эдуарда Успенского. Единственная родная дочь автора Чебурашки и крокодила Гены обратилась с открытым письмом в Российскую государственную детскую библиотеку с просьбой не присваивать литературной премии "Большая сказка" имя ее отца. По словам женщины, отец не только ее избивал, но и отправил в секту первую жену, которой диагностировали рак груди.

Татьяна Успенская обвинила своего отца, ныне покойного писателя Эдуарда Успенского в домашнем насилии. Дочь заявила, что многие годы в их семье творилось страшное. Откровения наследницы литератора вызвали неоднозначную реакцию в обществе, ведь для миллионов читателей автор культовых книг являлся воплощением доброты, а на его произведениях выросли миллионы.

"Это всегда крик, ор и мат с его стороны, иногда - побои до крови. Папа жил умом. Чувства были не для него. Или их не было, или он их выключал осознанно. Бил он меня несколько раз до крови. После этого глаза опухали, превращались в такие маленькие щелочки, а нужно было идти на учебу", - рассказала Татьяна .

Она призналась, что ее отец был груб не только только по отношению к ней, но и унижал других. Настрадалась от писателя и первая жена - мама Тани.

"Мой отец много лет оскорблял маму. Он знал, что у нее рак груди, но вместо поддержки отправил ее в секту и бросил там. В секте практиковали избиение детей", - возмущается Успенская в программе "Прямой эфир".

Однако оппоненты Татьяны высказывают мнение, что женщина сводит счеты с покойным отцом вовсе не из-за его жестокости, а из-за несправедливого, по ее мнению, дележа наследства. В ответ дочь писателя сказала, что пришла к Андрею Малахову для того, чтобы справедливость восторжествовала, а имя ее отца не ассоциировалось с положительным образом. "Если бы мне нужно было наследство, я бы все эти годы судилась за него. Но не делаю этого. Я хочу, чтобы все знали правду", - поведала Успенская.

Напомним, Эдуард Успенский умер в 2018 году и все свое наследство - дома в Новой Москве, Подмосковье и другую недвижимость, а также авторские права на свои произведения завещал своей последней жене Елене. Он не оставив ничего родной дочери и внукам.