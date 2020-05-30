Коронавирус в США, последние новости на 30 мая 2020: выздоровели больше 406 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в США на 30 мая 2020 года таковы: выявлено 1 747 087 случаев заболевания, 102 836 человек скончались, 406 446 человек - выздоровели.

В штатах постепенно ослабляют режим блокировки. На фоне эпидемии коронавирусной инфекции больше 30 миллионов жителей США потеряли работу. Многие даже сравнивают уровень безработицы с тем, что был во времена Великой депрессии. Так что сейчас в штатах открываются кафе, рестораны, магазины, салоны красоты и торговые центры.

В Нью-Йорке, где ситуация с COVID-19 была одной из самых тяжелых, местным жителям разрешили встречаться группами до шести человек, а также гулять в парках и отдыхать на пляже. Смертность в штате, к счастью, падает, новых случаев заболевания коронавирусом выявляется меньше.

Тем временем ученые США трудятся, не покладая рук, чтобы изобрести вакцину от «чумы 21 века». Лекарство уже есть. Правда, пока его не тестировали на людях. Но ученые уверяют, что антитело, которое есть в препарате, отталкивает вирус, не давая ему проникнуть в здоровую клетку.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 30 мая 2020 года, стало известно, что россияне, застрявшие еще в марте в круизных лайнеров у берегов Майами, получили билеты домой. За это время им уже несколько раз обещали чартерные рейсы, но туристы так и не покинули пределы США,