Прогноз на июнь: Тамара Глоба рассказала, какой знак Зодиака выйдет из самоизоляции в плюсе

Похоже, режим самоизоляции, кардинально изменивший нашу жизнь, постепенно подходит к концу - коронавирусный пик миновал, открываются магазины и парки, на курортах - гостиницы и кафе. Астролог Тамара Глоба, составившая прогноз на июнь для всех знаков Зодиака, с этим согласна: расположение небесных тел говорит об уходе событий, связанных с ограничениями. Но это время для каждого из нас пройдет по-разному. "Комсомолка" приводит полный прогноз на ближайший месяц от Тамары Глоба.

Овен

В первую неделю июня в дом придет прибыль. Во многом вам будут помогать знакомые или родственные женщины, появятся новые контакты, интересные знакомства. Но в то же время сорвутся дела, связанные с дальними партнерами. В конце месяца в доме наметятся перемены - возможно, переезд, кто-то уедет или уйдет из дома. В конце месяца следите за своим здоровьем. Вы будете избавлены от трудностей в июне благодаря помощи, которая пришла благодаря вашим добрым делам.

Телец

Июнь - это месяц новых идей и проектов, которые окажутся интересными и прибыльными, так что вы сможете выйти из этого непростого времени с достатком. Люди, которые вас окружают, подскажут идеи новой работы, учебы и даже путешествий по ближайшим регионам. Вы пополните интеллектуальный багаж. Но в конце месяца вы можете разочароваться в ваших новых знакомых, которые появились в конце мая - начале июня. Для вас это также период повышенной аварийности: стоит обратить внимание на здоровье свое и близких. Особенное внимание проявляйте за рулем.

Близнецы

Близнецам сложнее всего переживать самоизоляцию, потому что им необходимо общение. Это месяц проявления симпатий к вашей персоне - могут быть увлечения и интересные встречи. Но в семье и с партнерами могут возникнуть споры. Ваши идеи принесут вам деньги, особенно в первую неделю июня. Воспользуйтесь этим, потому что в конце второй - начале третьей декады будут трудности с финансами. Ни в коем случае не вкладывайте деньги в крупные покупки, возможны потери.

Рак

В этот период ваши интеллектуальные способности будут внимательно оцениваться, а ваши идеи получат ход. То, что вы придумали за прошлый год и в начале 2020, может получить развитие. Весь месяц, а также последующий июль и начало августа ваши идеи будут интересны окружающим. О вас говорят, о вас пишут, вами интересуются. Но в то же время вас будут волновать личные отношения, за спиной возникнут споры и сплетни. Но несмотря на трудности, успехи в вашей жизни все-таки есть. Возможно, появится новая любовь, возможен период зачатия или беременности. В конце месяца возникнут споры с начальством, но только коллективная работа принесет большой успех.

Лев

Весь месяц вас будут волновать отношения с друзьями, с мамой, с детьми. В конце первой недели месяца постарайтесь не ссориться с людьми, которые вам дороги. В творчестве в этот период могут быть провалы, но друзья и близкие люди помогут вам продвигаться вперед. Обратите внимание на проблемы партнеров, не оставляйте их в одиночестве. В конце месяца прислушайтесь к здоровью. Есть опасность потерь, кто-то будет присматриваться к вашему имуществу. Планы по путешествиям в конце месяца могут сорваться.

Дева

Июнь - это период, когда придут изменения, связанные с домом и отношениями с друзьями. В вопросах карьеры вы можете получить интересные события - в этом вам поможет дружественная женщина. Занимайтесь работой с детьми, их будущее будет вас волновать в этот период. Но июнь - это период крупных предпосылок для перемен в карьере, дел родителей, вопросов здоровья. В конце месяца вы можете потерять друга. Не срывайтесь на окружающих и не обвиняйте их во всех смертных грехах.

Весы

Это период путешествий и дальней дороги, возможно, к вам приедут люди издалека. Вы будете общаться с иностранцами или с теми, кто живет вокруг вас. Вдали от дома вас ждет любовь, внимание, поддержка и популярность. Но у близких людей возможны трудности. В третьей декаде июня возникнут споры с противниками, а также карьерные вопросы. Будет крупная перестройка в делах, может смениться руководство. Весь месяц вы активно работаете. Несмотря на возможные финансовые проблемы, вам помогут и без денег вы не останетесь: их будет столько, сколько нужно.

Скорпион

Это период, когда вам помогают и поддерживают, многие люди идут к вам навстречу. Наступает период переоценки ценностей. Многие, кто появится в вашем окружении, принесут вам новые знания и развития. То, что вы планировали в этом году и прошлом, теперь получит ход на ближайшие 2,5 месяца. Это интереснейшее время. Но дела, которые начались в конце мая, в июне могут принести потери. В середине месяца обратите внимание на здоровье детей.

Стрелец

Двойственный месяц. Больше внимания уделяйте своей семье. Близкие люди могут обижаться, но ни в коем случае не вступайте с ними в открытые конфликты. Это период довольно сложный для личных дел и отношений с окружающими. Он касается дома, вопросов семьи. Повышенное внимание в начале и середине месяца обратите на жилищные дела, в конце месяца - на дела детей. Не тратьте деньги попусту и не трясите своим кошельком, за вами могут приглядывать недоброжелатели. Лучше всего вы проведете время в изоляции, наедине с собой, занимаясь своим здоровьем.

Козерог

В этот месяц будет много работы, особенно по дому. Вы будете наводить порядок, заниматься близкими. Обратите внимание на свое здоровье и дела детей - они будут требовать вашего участия. Ни в коем случае не перечьте своей семье, возможен конфликт в третьей декаде месяца. Тогда же могут возникнуть жилищные трудности, возможен ремонт. В начале месяца ни в коем случае не общайтесь с сомнительными людьми.

Водолей

Это период, когда вы активно стараетесь заработать деньги. В начале месяца возможны срывы проектов, но тут же возникнут новые дела. Удачные краткосрочные проекты. В начале месяца вы можете потерять друга. Но этот период удачен для любви и творчества, а в работе будет много перемен.

Рыбы

Июнь - это период активной деятельности. Но не берите на себя больше, чем можете взять, потому что здоровье в это время будет вас волновать. У детей появятся новые идеи. Некоторые планы, касающиеся отдыха и любви, могут сорваться. В конце месяца обратите внимания на финансовые дела. Весь месяц вам будут помогать люди издалека, планируются поездки на будущее. В начале месяца обратите внимание на свои отношения с руководством.