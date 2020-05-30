Как украинских бойцов на войне подсаживают на наркотики

Украина продолжает удивлять. Хотя, казалось бы, дальше уже некуда, и в плохом смысле, и во всех других. Но, видимо, для этой территории нет ничего невозможного. Причем, самые большие откровения идут от украинских чиновников и прочих должностных лиц после того, как их увольняют с хлебной должности.

«ВСЕ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС»

Вот, например, о чем поведал украинскому изданию «Зеркало недели» недавно уволенный с должности главы Держрезерва (Госрезерва) Украины Ярослав Погорелый.

- Проведенные нами аудиты продемонстрировали вопиющие злоупотребления, значительные потери запасов. Только зерна мы недосчитались на более чем 800 миллионов гривен, в целом уже зафиксировали убытков на более чем миллиард гривен. А сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления, то есть того максимума, который там может быть, - рассказал он и поведал, какие злоупотребления являются наиболее типичными. - Прежде всего о присвоении государственного имущества. То есть какой-то товар по документам на складах есть, но в ходе проверки выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч, на третьем — 112 тысяч тонн. Вот уже 150 тысяч тонн зерна, которые вроде бы у нас есть, но на самом деле их уже давно разворовали и продали.

Причем, как пояснил экс-чиновник, даже то зерно, которое осталось, не соответствует по качеству стандартам. То есть его либо подменили, либо изначально завозили некачественное, подтасовывая документы. В общем, как было сказано в «Операции Ы»: «Все уже украдено до нас».

- Опять же, «зерновой» пример: по документам компания хранит хорошее зерно второго-третьего классов. Мы привлекаем независимую лабораторию для анализа качества, делаем контрольные проверки, выясняем, что на самом деле это зерно шестого класса, то есть даже макароны из него уже не произведешь, - пожаловался он.

Но больше всего в рассказе Погорелого поражает фантазия и изобретательность тех, кто идет на различные уловки, опустошая государственные кладовые и стратегические закрома Украины.

- Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная, - разоткровенничался Погорелый. - В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие вот изобретения.

Как не вспомнить доблестную Советскую армию, в которой очень многие начальники складов-прапорщики были этническими украинцами. Правда, они отличались гораздо большим умом и, скорее всего, заполнили бы ту самую цистерну водой, кроме этой приваренной трубы, чтобы цистерна не гудела. Так что и тут налицо явная деградация.

«БАТЯНЯ-ДРАГДИЛЕР КОМБАТ» И ДРУГИЕ КОМАНДИРЫ И НАЧАЛЬНИКИ

Пресс-служба Народной милиции ЛНР на прошедшей неделе обнародовала такие факты из жизни подразделений ВСУ на передовой, что волосы встают дыбом. Так, например, по данным разведки ЛНР командир 3-го батальона 25-й бригады, как выяснила комплексная комиссия, организовал в своем подразделении преступную группировку, которая распространяла наркотики, поставляемые из западных регионов Украины, не только среди местного населения, но и среди непосредственных подчиненных. Как сообщает ресурс «Политнавигатор», батяня-комбат подсадил на наркоту более 60% личного состава. Как выяснила комиссия, как минимум, один военнослужащий скончался от передозировки, второго удалось откачать.

Причем, неадекватное поведение под воздействием наркотиков является не каким-то одиночным случаем.

- При проверке позиций в районе населённого пункта Золотое командиром подразделения 1-го батальона 30 бригады были выявлены трое военнослужащих под действием психотропных веществ, - говорится уже в другом сообщении пресс-службы ЛНР, причем, дальнейшие действие военных не укладываются в голове. - Военнослужащие, находящиеся в неадекватном состоянии, связали ему руки и раздели. После чего, под угрозой расправы, направили командира взвода через минное поле в расположение соединения.

Как сообщается, сержанту удалось пройти по минному полю и выжить. Видимо, горилка украинских вояк уже не торкает.

Можно подумать, что эти сообщения из арсенала информационной войны и являются фейковыми, настолько они не укладываются в голове и не соответствуют понятию «армия». Но вот вам сообщение уже от украинского «Голос.ua» из области, где нет никаких боевых действий. В Житомирской области расследуют нападение двух сотрудников полиции на своего начальника. Начальник полицейского участка направился домой к одному из своих подчиненных, чтобы выяснить причину, по которой он прогуливает службу. Но обнаружил его не дома а в гостях у коллеги, дамы-инспектора по связям с общественностью.

- Когда полицейский увидел в квартире своего начальника, он совершил на него нападение, повалил на пол и начал душить. Патрульные, прибывшие вместе с начальником,пытались оттащить мужчину и надеть ему наручники, - говорится в официальном сообщении. Как выясняется, не бездействовала и дама. - В то же время инспектор попыталась остановить полицейских и укусила руководителя отдела полиции Житомирской области в плечо.

Интересно, делали ли после начальнику уколы от столбняка и бешенства? А вы говорите. Какая жизнь у людей!

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