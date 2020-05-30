Бродячие собаки вышли убивать: Что мешает отчистить города и села от одичавших свор

ПЕРЕГРЫЗЛИ КУР, КОЗ И ОЛЕНЕЙ

Коронавирус рассадил всех по домам, на улицах всего мира стали хозяйничать звери. Людей нет и они осмелели: стаи оленей в Великобритании и Индии, кабаны в Италии и Испании, пумы в Чили, ягуары в Мексике... Распоясались и бездомные стаи псов. «Комсомолка» писала о случаях нападения собачьих свор на скот в Подмосковье. У фермера Людмилы Кашагановой загрызли пять коз, еще семь удалось спасти. Бездомные псы атаковали и скотный двор известного сыровара Олега Сироты.

- Сейчас нас терроризируют стаи бродячих собак, загрызли десяток кур, у соседей порвали коз, а в Раменском директор охотничьего хозяйства каждый год теряет по 30-40 голов косулей и оленей — псы загоняют и уничтожают дикое поголовье. Мы мечтаем, чтобы в парках были олени, но пока там живут одичавшие собаки. Те, что напали на наших животных, были чипированные, с бирками. Таких стерилизуют, выпускают, а они потом сбиваются в стаи и нападают на скот. Завтра они нападут на людей? Может быть нам, фермерам уже разрешат их отстреливать? Нужно как-то эту проблему решать, - возмущается фермер.

За вопрос об отстреле на Сироту успела обрушиться волна гнева со стороны защитников животных. В разговоре с «КП» фермер уточнил, что речь не об огнестрельном оружии, а о том, что стреляет дротиками для усыпления - такие имеются в распоряжении охотнадзора и специальных ведомств.

ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ ВОЛКОВ

Выходит, закон «Об ответственном обращении с животными» (ФЗ-498) действует уже полтора года (ряд положений вступили с января 2020), но ничего не меняется? Президент Центра правовой зоозащиты, юрист и биолог Светлана Ильинская считает, что все стало только хуже.

- В таких условиях невозможно заниматься фермерством и животноводством, - говорит Ильинская. - Ограды не помогут. Есть съемки, как дикие собаки перепрыгивают через 2-метровые заборы или находят лазейку. Их цель схватить и заставить перестать сопротивляться. Если одна собака нападает, эти навыки мгновенно перенимает вся стая. И каждую ночь они выходят на охоту, ищут кого бы порвать. В городе уничтожаются кошки, а на природных территориях вся живность. И пока всех не переубивают, не успокоятся. Отсюда случаи массового уничтожения десятков, а то и сотен гусей, кур, скота. Это делается не для пропитания, это развлечение, игра. Они гораздо опаснее волков, которые охотятся, когда нужна пища. Ни в одной цивилизованной стране не допускается свободное обитание собак, которое еще страшнее, чем браконьерство, так как они массово зачищают от животных природные территории. А дальше им ничего не будет стоить напасть на людей. Смертельные случаи фиксируются регулярно. Мы ведем статистику: каждый год в России около 20 только официально доказанных случаев.

Законом отстрел запрещен. Бродячих животных предписано отлавливать, стерилизовать и пристраивать в добрые руки. Но по словам экспертов, проблему до сих пор предпочитают решать с помощью убийств.

- Приюты если и есть, то переполнены, - продолжает Ильинская. - И ловцы никогда всех стайных собак не отловят. Мы же видим, что каждый день по стране кто-то тайно травит собак. Это не всегда догхантеры. Их могут использовать для прикрытия сами муниципальные службы отлова.

По словам биолога, собак усыпляли или тайно морили и раньше. Просто сейчас боятся ответственности за жестокое обращение и зоозащитников. Бывают случаи, что животных отлавливают и вывозят в лес.

- Там они начинают охотиться на фауну. Или умирают от голода, - констатирует эксперт. - Это ужасная жестокость. Гуманнее усыпить.

СОБАК УБИВАЛ ИМПЕРАТОР И БУЛГАКОВСКИЙ ШАРИКОВ - ТЩЕТНО

Президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова категорически не согласна с тем, что запрет отстрела мог повлиять на рост популяции уличных животных.

- Века назад Россия отлавливала и убивала животных, - напоминает Новожилова. - Такая практика была и во времена булгаковского Шарикова c отделом подотчистки, то же самое было в дни Николая II, который сам собственноручно стрелял в бездомных псов. Но веками мы стояли на месте — бродячих собак и кошек меньше не становилось.

По словам зоозащитницы, бездомные животные - это результат нестыковки между спросом и предложением. Первая причина, с 90-х высокодоходный бизнес заводчиков никак не контролируется. Вторая — недомыслие самих владельцев животных, которые их не стерилизуют, допускают приплод или выбрасывают на улицу.

- В странах, где жестко ограничили разведение, все животные чипируются и обязательно стерилизуются, - продолжает Новожилова. - Перед тем, как взять питомца, нужно предоставить справку, что будущий хозяин психически здоров. В каких-то странах нужно доказать, что площадь жилья позволяет, и что на животное будет хватать время и средств. Если не стерилизовал домашнего питомца при наступлении половозрелого возраста, придется платить налог. Если взял из приюта (где они стерилизованы), освобождаешься от налога. Благодаря пропаганде, брать животное из приюта считается престижным. Те же, кто занимается профессиональным разведением, должны получить лицензию и платить огромный налог. За 5 лет при такой схеме бездомных собак и кошек на улицах не будет.

Новожилова приводит данные Всемирного общества защиты животных: за 6 лет в потенциале пара нестирилизованных собак может произвести 67 000 особей, пара бродячих кошек - 420 000. Но в реальности такое огромное количество не выживет - бродячие животные в среднем живут 2,5 года — город не позволяет таким животным сохраняться. Они погибают под колесами, из-за некачественной еды, голода и холода.

- Это ли не жестокость? Отлов и приюты — борьба со следствием. Пока власти не поймут, что нужно перекрыть кран разведения, все действия в никуда, - делает вывод зоозащитница.

Бездомные псы атаковали и скотный двор известного сыровара Олега Сироты.Фото: Личный архив

ОСМЕЛЕЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Могли ли животные распоясаться из-за карантина? Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предполагает, что безнадзорные собаки могли перераспределиться, выйти из промзон и привычных мест. Они осмелели из-за отсутствия большого количества людей на улицах и стали заметнее.

- Их не пугают, не шумят, не тревожат обычной человеческой активностью, - рассуждает Голубев. - При этом они не озлобились и не стали агрессивнее, поскольку многие граждане продолжают их подкармливать. Привычные места кормления (мусорные баки, свалки) пополняются мусором, поэтому собаки всегда находят там что-то съедобное. Уровень агрессии определяется не голодом, а степенью уверенности в себе, в своих силах. Большие стаи, которые имели опыт успешных покусов, могут быть опасны.

Если на улице замечена стая собак, глава кинологической федерации рекомендует немедленно сообщить об этом в органы местного самоуправления и ветнадзора.

- Они обязаны отловить собак и поместить их в приют. Или будут нести ответственность за бездействие. Кроме того, суды начали удовлетворять иски, связанные с соблюдением закона ФЗ-498, - добавил Голубев.

ЖАЛОВАТЬСЯ НА СОБАК В ПРОКУРАТУРУ

Кто должен отвечать за то, что на улице полно бездомных животных и стаи собак продолжают убивать?

- В случае с фермерами, если у собак были бирки на ушах, значит, надо разбираться с приютом, который их выпустил, - комментирует «КП» Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по защите экологии и окружающей среды, один из главных инициаторов закона. - Должно быть заключение ветеринара, что собаки опасны. Таким животным необходимо обеспечить дожитие в приюте. Если бирок нет, вопрос к главе конкретного муниципалитета.

- Что за это грозит?

- Дисциплинарная ответственность точно. На отлов, содержание выделяются деньги. Значит, власти их неэффективно расходуют. Это стопроцентный повод обратиться в прокуратуру и выяснить, как конкретно в этом районе выстроена работа по регулированию численности безнадзорных животных, почему дикими собаками не занимаются. Если же их отлавливали, тогда надо поднимать заключение ветеринара, если оно вообще было (я подозреваю, его вообще не было), и выяснять, почему они выпустили агрессивных животных. Это прокурорская проверка, она устанавливается на раз-два. По закону собак должны отловить, стерилизовать, вакцинировать, поместить в приют. Выпущены они могут быть только в том случае, если не удалось найти хозяина, не удалось передать в волонтерский приют, и если есть заключение ветеринара, что они не представляют опасности.

- Сколько государство тратит в год на отлов, стерилизацию и прочее?

- К концу года мы суммируем все контракты во всех городах и эту цифру назовем. Но можете быть уверены, что она не меньше 2 млрд рублей, которые прежде тратились на отстрел.

- Меняется ли что-то после принятия закона? Или закон не работает?

- Ну как не работает? Закон работает, если его исполнять. Есть отличный пример Нижегородской области. Там настроили приютов, никого не убивают, экономят кучу денег, и у них сокращается популяция безнадзорных животных. А есть пример с Якутией [в начале марте там буквально перерубили 200 собак и кошек https://www.krsk.kp.ru/daily/27101/4175442/]. Проблема в том, что по-прежнему не строятся муниципальные приюты, их в пять раз меньше, чем нужно. Мы договорились с Минприродой о запуске федеральной программы по строительству приютов, которую пока согласовывает Минфин. Также мы разработали типовые проекты приютов, чтобы регионы не тратили деньги на проектирование.

- Приюты должны были быть построены до вступления закона в силу. Наказывают ли кого-то за то, что приютов по-прежнему нет?

- Я направлял по этому поводу запрос в Генпрокуратуру и получил ответ, что в регионах выдаются предписания о нарушении закона. Это стимулирует процесс.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число приютов — 23% от необходимого

Число животных, которых нужно помещать в приюты ежегодно — 400 000

Доля регионов, не создавших условия для ограничения популяции и содержания — 1/3

Траты на регулирование численности животных — не менее 2 млрд рублей в год.

По данным комитета по охране экологии и окружающей среды Госдумы.