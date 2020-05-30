"Я давно отпустила Евгения Вагановича в новую жизнь": Степаненко простила предательство Петросяна

Елена Степаненко, как известно, очень тяжело переживала развод с Евгением Петросяном. Почти год артистка не появлялась на публике. Она похудела на 43 килограмма. И внезапно помолодела. И если секретом своей стройности Елена Григорьевна охотно делилась, то о бывшем муже предпочитала до недавнего времени не говорить. Но на днях артистка дала большое интервью.

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном. Артистка буквально расцвела. Глядя на нее, поражаешься тому, как молодо сейчас выглядит звезда. При этом весна у Елены Григорьевны еще и в душе.

Оказывается, звезда отпустила бывшего мужа с чистым сердцем и теперь счастливо живет дальше. На вопрос, легко ли ей далось простить Петросяна и перевернуть страницу их более чем 30-летней семейной жизни, она отвечает: "Я по натуре своей всепрощающая. Знаете, как говорят, нельзя быть беременной немножко. Ведь в вере что главное? Всепрощение. А если ты человека не простил, то какой же ты тогда верующий человек?".

Артистка не скрывает - развод стал для нее ударом. "Было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь... Думала, раз Господь так попустил, значит, я должна это стерпеть. Ну а как иначе? Мы все проходим в жизни какие-то испытания. И главное тут ведь не то, что нам эти испытания посланы, а то, как мы их проходим. Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать", - цитирует ее "Вечерняя Москва".

Впрочем, Степаненко до сих пор удивляется том, как изменилась ее жизнь после предательства Петросяна. "Если бы мне даже три года назад сказали о том, что произойдет, я бы никогда не поверила, что такое возможно. Но жизнь показала, что может случиться самое невероятное, и надо это пройти и отпустить. Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось", - резюмировала она.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. В начале декабря 2019 года стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. Кстати, в канун празднования Пасхи 18 апреля Петросян и Брухунова решили перестать скрывать от публики, что они живут вместе, и показали совместный быт. И хотя официальных заявлений на этот счет они не делали, но в своих блогах супруги выложили похожие поздравления в одинаковых локациях. На снимках можно заметить один и тот же стол с куличом и крашеными яйцами, голубую скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет в хрустальной вазе.