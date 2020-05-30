Юбилейный фестиваль «Черешневый лес»: Ксения Алферова посадила дерево в честь Александра Абдулова

Открытый Фестиваль искусств «Черешневый лес» в 2020 году отмечает 20-летие. Понятно, что в условиях новой реальности концерт не может состояться в привычном формате. Поэтому организаторы фестиваля решили организовать онлайн-концерт «Оптимистические выступления. Живой эфир», который покажет Первый канал.

В честь юбилейного выпуска «Черешневого леса» многие знаменитые артисты высадили деревья на удаленке — у себя на участке.

Телеведущий Николай Фоменко сделал это вместе с сыном Василием.

cherryforestfest Опытныи садовод Иван Ургант

- Благодаря энергии Эдиты Иосифовны (Куснирович — основательницы фестиваля — Авт.) эта машина мчится уже 20 лет, - провозгласил гонщик Фоменко. - Сколько было концертов, сколько придумок! Вообще, довольно короткая дистанция, мне кажется, ерунда. Доживем до ста! Поздравляю всех и, надеюсь, в следующий раз дадим по полной!

Дмитрий Песков с Татьяной Навкой тоже посадили дерево — вместе с дочкой Надей. Пресс-секретарь президента России, переболевший коронавирусом, предстал в новом образе. Дачном. Памятная табличка у нового дерева составляет компиляцию фамилий супругов: «ПескоНавты».

Иван Ургант приготовился к полевым работам в баскетбольном луке — розовые шорты, высокие кроссовки, спортивная ветровка.

nfomenkoofficial Да здравствует Черешневый Лес!!! 20 лет!!!!

А Ксения Алферова и Егор Бероев с привычными искренними и теплыми улыбками посвятили саженцы папе актрисы — Александру Абдулову. 29 мая у выдающегося артиста был день рождения.

https://www.instagram.com/p/CA0BpwoDieL/

Лидеру «Машины времени», разлученному с женой Эйнат Кляйн из-за коронавируса (девушка находится в Израиле), пришлось посадить деревцо вместе с любимой собакой.

cherryforestfest Поздравление с юбилеем от участника и друга фестиваля искусств Черешневыи лес

- Я хочу поздравить нас всех, - сказал музыкант. - 20 лет — не такая уж шуточная дата. Очень надеюсь, что, возможно, вместе мы сделаем еще много-много хорошего.

В этом году на фестивале выступят: Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Марина Неелова, Евгений Миронов, Валерий Сюткин и многие другие.

Вести «Оптимистические выступления» будут Михаил Швыдкой и Рената Литвинова.

«Черешневый лес. Юбилейный концерт», Первый, 31 мая, 23.05