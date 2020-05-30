2020-05-30T19:04:12+03:00
Звезды

«Не решила, какого я пола»: дочь Михаила Ефремова раскрыла сокровенную тайну

19-летняя Анна-Мария призналась отцу, что хочет жениться на девушке и усыновить ребёнка
Елена ПЕТРОВА
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Анна-Мария с отцом Михаилом ЕфремовымАнна-Мария с отцом Михаилом Ефремовым
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Дочь актёра Михаила Ефремова, рождённая в предыдущем, четвёртом браке с коллегой Ксенией Качалиной, стала героиней очередного выпуска ток-шоу «Секрет на миллион», где сразу несколько звёздных наследников раскрыли свои семейные тайны. Рассказывая о себе, 19-летняя Анна-Мария несколько раз сбивалась, употребляя глаголы то мужского, то женского рода. Например, вспоминая выпускной, Анна сказала: «Я напился», смутив ведущую Леру Кудрявцеву.

- Ты оговорилась? - уточнила хозяйка студии и тем самым, как выяснилось, затронула очень непростую тему для наследницы Михаила Ефремова.

- Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю, - призналась гостья. - Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском.

- Одно дело гендерные роли, а другое - пол: мужской и женский. Есть два варианта, и от этого никуда не денешься, - отметила ведущая.

- Женский, мужской и ещё около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете, - парировала Анна-Мария.

- Ань, а у тебя есть парень? - решила расставить все точки над «i» Лера Кудрявцева.

- У меня есть девушка - это лучше, - уверенно заявила дочь артиста. - Это более модно, более современно. Но это я так шучу. Я не считаю, что другая ориентация это дань моде. Отец знает: мы с ним несколько раз говорили на эту тему, и он относится к этому более-менее нейтрально. Мне в этом плане повезло.

- А как же - выйти замуж, рожать детей? - спросила Лера Кудрявцева. - Есть такие мысли?

- Нет, у меня есть мысли выйти за жену или жениться на красивой девушке, купить коттедж где-нибудь в Англии и жить там. Возможно, ребёнка я усыновлю, потому что вопрос с детскими домами стоит остро, и таким детям действительно нужно хорошее воспитание и как минимум одна родительская фигура, - заявила Анна-Мария.

Напомним, 56-летний Михаил Ефремов, состоящий сейчас в пятом браке, является отцом шестерых детей. У Анны-Марии есть два сводных старших брата, две младшие сестры и 10-летний братик. С Ксенией Качалиной актер жил в конце девяностых-начале нулевых, и по словам дочери, оба родителя злоупотребляли алкоголем. Как рассказала Анна-Мария в «Секрете на миллион» свою биологическую родительницу, которая регулярно подвергала ее побоям, она не называет матерью и более того, хочет сдать ее психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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