Геннадий Сухих, академик РАН: Эпидемия коронавируса идет на спад. Мы реально ощущаем улучшение обстановки

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, с наступлением пандемии, одним из первых в Москве и России оборудовал у себя «красную зону». Гендиректор этого учреждения выбрал в своём плотном графике время, чтобы откровенно поговорить с «Комсомолкой».

С пациентами здесь обращаются, как... с хрустальными вазами

- Геннадий Тихонович! Насколько нам известно, акушеры-гинекологи - это самые позитивные врачи, потому что помогают новым людям появляться на свет. А во время коронавирусной эпидемии им пришлось заниматься больными с этой опасной инфекцией. Сложно, наверное, перестроиться психологически?

- Да нет. Больные они и есть больные – в любом случае. То есть, ждут помощи - и медикаментозной, и психологической. Доброго слова, как говорится, участия, поддержки оптимизма.

- Пациенты «красной зоны» вашего центра мне рассказывали, что с ними сотрудники обращаются как с хрустальными вазами: бережно и осторожно.

- Александр, если можно чем-то гордиться, так это тем, что, - и после открытия 190 коек для инфекционных больных, наш центр абсолютно сохранил все потенции своего профиля.

- Геннадий Тихонович, а ведь это очень больная тема: перепрофилирование клиник под больных коронавирусом. И сколько всяких слухов, страхов ходит по поводу того, что в это эпидемическое время клиники прекратили лечить людей с другими, некоронавирусными заболеваниями.

- Прекрасно понимаю тревогу людей. Возьмите наш профиль - ведь детки не могут подождать в животике у мамы, когда закончится карантин: они появляются на свет. И мы все это эпидемическое время продолжаем вести беременных, помогаем им рожать, выхаживаем недоношенных, с малым весом детишек. Вот в прошлом году у нас родились более 9000 малышей! То есть, примерно по 750 в месяц. Так что - мамочки как рожали, так и рожают.

- То есть, отложить что-то на завтра у вас невозможно.

- Мы как оперировали так и продолжаем оперировать в сложных случаях.

Именно к нам очень часто женщины едут со всей страны с каким-то диагностированным пороком внутриутробного развития. И наши хирурги в течение иногда нескольких часов «колдуют» в операционной над мамами и детишками.

Известный во всем мире учёный дал откровенное интервью нашему обозревателю

«У нас никому не пришлось переучиваться»

- А пришлось еще и переучиваться на инфекционистов? И это - в экстремально короткий срок?

- На самом деле, Александр, никто не переучивался.

- Серьёзно?

- У нас, естественно, есть штатный инфекционист, хотя не было, например, суперпрофессионала по пульмонологии – это все-таки другой профиль.

Вот мы оперативно создали целое отделение для больных с коронавирусом и возглавил этот госпиталь мой заместитель, специалист по неонатологиии (неонатология – раздел педиатрии, наука по выхаживанию новорожденных. – А.Г.) профессор Дмитрий Дегтярев. А вообще - всю эпидемиологическую и микробиологическую часть нашего центра возглавляет Татьяна Припутневич, блестящий специалист в области микробиологии, очень образованный, энергичный, блестяще организованный человек.

Профессор Роза Есаян - ещё одна наша легенда.

Ну, наверное, к этой фамилии можно добавить еще и такие: Любасовская Людмила Анатольевна.

В приемном отделении блестяще работает профессор Мельников с командой, Михаил Викторович, бывший военный врач, подполковник, молодой, правильный, с навыками.

Да, и, конечно, это профессор Гаврилова Татьяна Юрьевна, и здесь же профессора Козаченко Андрей Владимирович и его супруга Ирэна Феликсовна, это все хирурги наши.

Геннадий Сухих в "красной зоне"

- Сколько у вас профессоров…

- А чему вы удивляетесь? Наш центр – крупнейшее медицинское учреждение своего профиля в стране. У нас впервые в России было открыто отделение неонатальной хирургии – и оно продолжает работать с обычной нагрузкой. Хочу напомнить, что в 1986 году именно в нашем центре родился первый ребенок в СССР из программы ЭКО – вспомогательные репродуктивные технологии. То, что называется экстракорпоральное оплодотворение. И у нас огромные три таких коллектива. Там 10-13 лет назад работали 1000 человек, а сейчас -3000. Появился Институт репродуктивной медицины, который занимается лечением бесплодия мужского и женского.

И ещё «передний край» - борьба с онкологией

- Насколько я знаю, центр работает и с онкологическими заболеваниями?

- Да, два года назад мы открыли Институт онкогинекологии. И очень благодарны нашим коллегам, руководителям крупнейших институтов, онкоцентров - имени Блохина, сейчас там академик Стилиди, имени Герцена – сейчас там академик Каплин, института рентгенорадиологии, где директор академик Солодкий. – за помощь.

Мы ради чего это сделали? 8 лет назад начали с того, что создали отделение инновационной онкологии.

- И вот этим специалистам пришлось «на ходу» менять специализацию?

- Да нет, конечно. Вот я сейчас скажу очень важную вещь. В год страна теряет больше 40 тысяч женщин из-за гинекологических опухолей. А многих из них можно сохранить, если вовремя начать лечение. Столько ситуаций, когда врачебное вмешательство невозможно отложить! И в это тяжелое «коронавирусное» время к нам продолжали и продолжают поступать женщины, которые нуждаются и в хирургической помощи, и в химиотерапии в этой области.

- Но многим из специалистов ведь пришлось работать с коронавирусными пациентами? Вот сколько врачей и другого медперсонала было занято в этом направлении?

- Ну, такого точного подсчета мы не вели, но, вообще, в «красную зону» заходили порядка 410 наших сотрудников. И примерно около 150 человек заняты в «зеленой зоне», то есть, работают на «красную зону», обеспечивают ее деятельность.

- Кстати, я видел фото, где и вы - в «красной зоне»: вас, Геннадий Тихонович, можно узнать только по надписи на медицинском комбинезоне: «Директор».

- Но я бы, вообще, не разделял персонал на тех, кто работает в «красной зоне» и тех, кто - за ее пределами. Всем пришлось трудиться с повышенной нагрузкой.

- Ну, и, конечно, мне бы хотелось сказать пару слов о главном враче Николаевой Анастасии Владимировне и еще об одном из моих замов – это доктор Климов Владимир Анатольевич. И обязательно надо отметить заведующую отделением клинической фармакологии отдела микробиологии и клинической фармакологии Центра Людмилу Любасовскую... А еще - конечно же, профессора Татьяну Гаврилову...

Геннадий Сухих считает, что эпидемия коронавируса идет на спадФото: предоставлено пресс-службой

Реанимация: «схватка за больного»

- Вот хорошо, что вы многих поименно назвали: мы ведь сейчас нечасто это делаем, к сожалению. Но вы назвали докторов совсем не «коронавирусных» специальностей.

- Естественно! Дело-то еще в том, что не сам коронавирус страшен, а те изменения в организме, те осложнения, которые он вызывает. Так что тут не инфекционист главное лицо, а тот, кто борется с клиническими проявлениями осложнений, и особенно – реанимация, которая «вступает в схватку» за пациента, находящемся в тяжелом и критическом состоянии. Самая большая нагрузка ложится на реанимацию, где стоят аппараты ИВЛ.

А вот в области реанимации и анестезиологии у нас занято более 150 специалистов. Они – настоящие суперпрофессионалы. Руководит ими профессор Алексей Пырегов.

Такие, знаете ли, парни спецназа, которые прошли огни и воды в области реанимации. Они с такими тяжелыми патологиями справлялись и справляются – не каждому под силу.

- Медицинский спецназ, да?

- Абсолютно! Они знают границу между жизнью и смертью. Между двумя этими пространствами, измерениями. У них колоссальный опыт!

- Геннадий Тихонович, а может вам можно уже открывать и еще одно новое подразделение в центре - по коронавирусу? На постоянной основе?

- Вы шутите? Но, между прочим, кое-какие наработки у нас, действительно, появились. Я бы хотел, чтобы прозвучала фамилия потрясающего парня, профессора, директора внутреннего Института генетики Дмитрия Трофимова. Потому что именно он изобрел лучший диагностикум третьего поколения на выявление коронавируса.

За шесть недель работы нашего «мобильного» коронавирусного отделения мы приняли более 350 человек. Кто-то уже вылечился и выписан, другие – лечатся.

«Ни один малыш у нас не заразился вирусом»

- Александр, и ещё у нас появился уникальный опыт работы с беременными женщинами, зараженными этой инфекцией. (Там командует доктор медицинских наук Роман Шмаков.) Госпитализированы были 60 будущих мам с положительным тестом на вирус. 30 из них уже родили детишек.

- То есть, им удалось благополучно доносить своих детей?

- Да, да. К счастью, ни один из новорожденных не был заражен коронавирусом. На время, пока мамы продолжали или продолжают лечение от инфекции, малышей поместили в другое, совершенно «чистое» с точки зрения инфекции, место. Там они мам и дожидаются. Некоторых малышей забрали родственники. Сейчас у нас лежат еще 15 женщин с «короной».

И, знаете, есть чувство оптимизма: эпидемия идет на спад. Вот у нас из 190 коек для пациентов с этим самым, будь он неладен, вирусом занято только 90. Мы реально ощущаем улучшение обстановки.

- А потом эти койки вы вернете, так сказать, законным обладателям - пациенткам гинекологии?

- Конечно. Ждем с нетерпением этой возможности вернуться к привычной жизни. И часть больницы возвращаем ее «законным» пациентам.

- А инфекция там не останется? Еще чего доброго кто-то заразиться.

- Не заразится. Конечно, обязательно сначала проводим полную дезинфекцию, как мы говорим, мы его (речь о вирусе. - А.Г.) “отстреливаем» специальными растворами… И, более того, эти помещения две недели будут стоять пустыми, чтобы ни один вирус там не выжил.

И, в общем-то, совсем скоро, я думаю, жизнь вернется в нормальное русло.

* * *

- А если нет? А вдруг – вторая волна?

- Ну, мы-то теперь люди обстрелянные. За одного битого двух небитых дают.

Справимся!