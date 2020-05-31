Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: Рак не уходит на карантин

О том, как работает сейчас онкослужба и на что могут рассчитывать пациенты, мы поговорили с главным онкологом Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России академиком РАН Андреем Каприным.

«НОВАЯ ИНФЕКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕЗАМЕТНО»

- Андрей Дмитриевич, в начале эпидемии некоторые эксперты, включая врачей, предупреждали: из-за того, что многие медцентры перепрофилируются под COVID, часть пациентов с другими болезнями может остаться без необходимой им медпомощи. Насколько сильно эта ситуация отразилась на онкобольных?

- Прежде всего хочу сказать, что перепрофилирование больниц, медицинских центров под коронавирусную инфекцию не чья-то прихоть. Это продиктовано временем. Все страны мира вынуждены были перейти к таким мерам для защиты безопасности и здоровья своего народа.

К сожалению, новая инфекция распространяется практически незаметно, отличается разным, длительным и не очень инкубационным периодом. Это значит, что коронавирусом SARS-CoV-2 будет заражена большая часть нашей страны и всей планеты. Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы переболело не менее 60 — 70% населения. Представьте, какая нагрузка ложится на систему здравоохранения всех стран.

Тем не менее, на мой взгляд, российская система оказалась гораздо более готовой к принятию сложных, быстрых решений, чем во многих других странах. Появилось много добровольцев из среды медиков, которые, казалось бы, не должны заниматься такими сложными заболеваниями и совсем не инфекционисты. Многие врачи очень быстро переобучились и приняли удар на себя.

«ПРИНИМАЕМ БОЛЬНЫХ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ»

- В то же время мы понимаем, что нельзя прекращать борьбу с онкологическими заболеваниями. Каждый день в мире умирает от рака в среднем 26 тысяч человек, - продолжает академик Каприн.

Всех пациентов нашего НМИЦ радиологии, которые нуждались в лечении и находились в перепрофилированном под Ковид филиале НИИ урологии, мы на время эпидемии перевели в другие филиалы - Институт имени Герцена в Москве и МРНЦ им. Цыба в Обнинске. Учитывая, что некоторые неспециализированные многопрофильные больницы, где работают онкологические отделения на 60-70 коек, полностью перепрофилировались для помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, мы стали принимать и их пациентов в своих филиалах. Также мы усилили работу поликлиник филиалов, увеличили количество телемедицинских консультаций с врачами разных регионов страны.

И еще мы упростили этапы маршрутизации наших пациентов. Например, мы не требуем для госпитализации направления по форме 057-у, которое до недавнего времени было обязательным. Благодаря этому удается не только ускорить получение медпомощи, но и сократить до минимума время нахождения пациентов в медучреждениях во время эпидемии.

С 27 марта на базе нашего Центра была открыта круглосуточная «горячая линия» для пациентов с онкологическим диагнозом. 30 наших специалистов готовы помочь каждому, кто обратится за помощью, ответить на все волнующие вопросы. Телефон «горячей линии»: 8 800 444 31 02.

Активизирована работа форума для пациентов на сайте Главного онколога. Там специалисты письменно отвечают на те вопросы, которые пациенты стесняются задать очно или если не могут дозвониться.

Нагрузка на врачей-онкологов в этих, практически военных условиях, безусловно, очень возросла. Но мы понимаем, что наша медпомощь жизненно важна. Мы добавили третью смену работы, в том числе для отделений лучевой терапии.

«ПАЦИЕНТОВ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО»

- Будучи федеральным центром, мы принимаем пациентов со всей России, - рассказывает Андрей Каприн. - К нам поступают самые тяжелые больные, которым уже не могут по разным причинам оказать помощь в регионах, по месту жительства.

Если говорить о количестве обращений, то всего за январь — март 2019 года к нам обратилось 40 709 онкобольных. За этот же период 2020 года — 39 с небольшим тысяч. То есть цифры сопоставимы. При этом нужно признать, что в первое время после появления новой инфекции люди были растеряны, порой боялись обращаться в медучреждения, опасаясь выходить из дома. Сейчас мы видим, что количество обращений пациентов, и в том числе звонков на горячую линию, растет каждый день примерно на тысячу!

В наших стационарах сейчас проходит лечение столько же пациентов, сколько их было до эпидемии COVID. И даже учитывая ограниченное транспортное сообщение между регионами, мы не видим резкого спада количества пациентов.

Если говорить о смертности от онкозаболеваний, то есть оперативные данные Росстата за январь — март 2020 года. Показатели смертности от злокачественных новообразований снизились примерно на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С 204,1 человек на 100 тысяч населения (так принято считать во всем мире) в 2019 году до 195,9 в этом году. При этом в Москве, где зафиксировано самое большое количество больных коронавирусной инфекцией, смертность от рака снизилась за это время на 2,2%.

Фото предоставлены пресс-службой НМИЦ радиологии

БЕЗ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ

- Что делается в стенах вашего центра, чтобы снизить риск заноса коронавируса, заражения пациентов и врачей?

- Почти каждый год у нас бывают сезонные вспышки ОРВИ и гриппа, поэтому в целом практика применения противоэпидемических мер отработана. Сейчас мы дополнительно ввели бесконтактное измерение температуры на входе во все здания центра, усилены меры по дезинфекции помещений. Ограничены визиты родственников к больным, которые лечатся стационарно. Пациентов мы просим стараться не выходить в коридоры, максимально соблюдать палатный режим.

Все без исключения прибывшие на госпитализацию сдают тест на Ковид.

- Недавно Фонд обязательного медстрахования заявил, что требование предъявлять результаты тестов на Ковид необоснованно.

- Обязательное тестирование перед госпитализацией не наша прихоть. Важно защитить пациентов, которые уже находятся в зоне нашей ответственности. Многие из них перенесли операции, проходят курсы лечения очень агрессивными методами, с серьезными побочными эффектами. Поэтому находятся в группе повышенного риска в случае заражения Ковид.

Также мы должны защищать наших врачей. Онкологи - это уникальные по подготовке специалисты. Если мы будем подвергать их риску заражения, то кто потом будет лечить пациентов, для которых порой промедление в терапии или задержка операции может быть критичной?

Поэтому именно в целях безопасности у нас сохранится требование тестов на Ковид перед госпитализацией. В том числе, тест может быть сделан бесплатно, по полису ОМС. Должен отметить, что эта мера находит полное понимание у наших пациентов, которые осознают все риски проведения лечения в случае заражения.

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У кого самый высокий риск во время эпидемии

- Андрей Дмитриевич, считается, что онкобольные в целом в зоне повышенного риска во время эпидемии COVID. Есть ли данные, при каких видах рака коронавирусная инфекция может протекать наиболее тяжело? Кому нужно проявлять просто высочайшую осторожность?

- Нынешняя ситуация и инфекция непростые, новые и для врачей, и для ученых. Сейчас мы и наши иностранные коллеги видим самые большие сложности у пациентов, которые имеют онкогематологические заболевания. У таких людей, по сути, опухоль поражает саму иммунную систему. Поэтому их иммунитет наиболее ослаблен, и они наименее защищены от вируса.

Продолжение следует. Во второй части нашей беседы с академиком Каприным читайте об уникальных операциях, которым не помешала эпидемия, о новых подходах к диагностике рака молочной железы и о том, как пациентам из регионов попасть сейчас на телеконсультацию к светилам онкологии.