2020-05-31T03:19:55+03:00
Звезды

Самый откровенный шпагат Волочковой: Микро-боди не смогло скрыть прелестей балерины

Анастасия похвасталась растяжкой в необычном ракурсе
Ирина СУХАНОВА
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Анастасия рассказала об академизме в балете. Фото: Инстаграм.Анастасия рассказала об академизме в балете. Фото: Инстаграм.
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Анастасия Волочкова – признанная королева шпагатов: балерина уже давно покорила сердца поклонников своей растяжкой. Поднять планку не так-то легко, но артистке это в очередной раз удалось. На своей страничке она поделилась фотографией, которая наверняка будет сниться всем любителями балета в приятных снах. Волочкова, одетая в боди небесно-голубого цвета, сделала вертикальный шпагат.

На фото Анастасия подняла ногу высоко вверх, демонстрируя на камеру не только свою идеальную балетную форму, но и фигуру, которой явно тесно в облегающем боди. Смелый ракурс заставил поклонников артистки порадоваться и включить фантазию.

- Стройность линий - это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты, - подписала фотографию Анастасия.

Балерина поделилась снимком своего шпагата. Фото: Инстаграм.

Балерина поделилась снимком своего шпагата. Фото: Инстаграм.

Пока все жалуются, что во время самоизоляции слишком много едят и толстеют, Волочкова не поправилась ни на грамм. Недавно Анастасия рассказала своим поклонникам в Инстаграме, как она питается на карантине. В отличие от своих звездных коллег Волочкова не позволяет себе никаких излишеств. Ее диету можно назвать не просто строгой – для других такое количество еды, которое потребляет балерина, означало бы жизнь впроголодь.

- Ну, вроде, я в форме, - констатировала Настя, глядя на себя в зеркало. - Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик. А вы как питаетесь? Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.

К слову, в Инстаграме артистки регулярно появляются снимки щедро накрытого стола или шашлыков, которые балерина жарит у себя во дворе на мангале. Правда, при этом Анастасия признается, что ничего из этих блюд не ест, ограничиваясь только пучком салата, А все остальное обычно съедают ее друзья, члены семьи или любимый мужчина.

Волочкова по-прежнему не рассекречивает имя своего избранника и не показывает его в соцсетях. По словам балерины, она предъявит его общественности только в день свадьбы. А до того момента она собирается скрывать свою личную жизнь и не делиться ее подробностями на публике. Единственное, что известно об избраннике звезды - он немного моложе Насти, никогда не был женат, некоторое время жил за границей. С балериной его познакомили общие друзья. Волочкова признавалась, что между ними сразу вспыхнула искра, которая переросла в бурный роман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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