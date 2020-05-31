В Венесуэле исчез социализм, но появился бензин

В жизни многострадальной Боливарианской Республики произошли радикальные перемены. Президент страны Николас Мадуро в субботу объявил о том, что власти поднимают цены на бензин. Если раньше заправка полного бака стоила меньше одного цента, то теперь топливо будут отпускать по новым ценам — примерно 0,025 доллара США за литр. Для тех, кто захочет заправиться без очередей и 95-м бензином стоимость будет еще выше — полдоллара за литр. Казалось бы — мелочь, но этот шаг поистине является "эпохальным", и он открывает новую страницу в истории Венесуэлы. Ведь дело не столько в топливе, просто решение правительства стало тем самым "флажком", который буквально зафиксировал в сознании венесуэльцев происходивший последние годы процесс превращения дешевого "рая" в настоящий "ад" дороговизны.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Когда я только собирался в Венесуэлу, знакомые, побывавшие в этой стране, наперебой рассказывали, как хорошо и дешево жить в Боливарианской Республике. Отовсюду сыпались легенды про то, как на 100 долларов семья из 4 человек жила целый месяц, байки про перелеты на тропические острова за 1-2 доллара и прочие прелести "социализма".

Сама концепция дешевой "дольче виты" начала реализовываться после прихода к власти в 1999 году Уго Чавеса, который сразу же стал выполнять свои обещания по улучшению жизни простого народа, которые в конечном итоге превратились в политику "Социализма XXI века". Говорить про это можно много, но как правило люди воспринимают подобные вещи через призму собственного житейского опыта. А для многих в Венесуэле символом нового режима стали очереди, которые буквально захватили страну.

Причиной многочасовых стояний за всем чем угодно стала политика "справедливых цен". "Команданте" решил, что капиталисты-торгаши наживаются на "работягах", поэтому принял решение в 2003 году на государственном уровне установить максимальные цены на "первоочередные" 45 продуктов (рис, хлеб, макароны, яйца, сыры, молоко, сахар и др., а также цемент, одноразовые бритвы, зубная паста, мыло, подгузники) и 7 видов услуг (коммунальные, похоронные, медицинские, общественный транспорт и др.), которые позволяли бы простому народу вдоволь приобретать продукты питания. Предполагалось, что это будет временная мера, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

В результате многие венесуэльцы стали закупаться "впрок", причем зачастую для перепродажи в соседние страны, где цены были не такие "справедливые". Спекулянты и перекупщики всех мастей в итоге создали ажиотаж на все виды "справедливых" товаров, так что их стали ограниченно отпускать в одни руки.

Дальше — больше. Постепенно "справедливыми" стали цены и на такие "жизненно необходимые" вещи как телевизоры (обязательно плазменные!), кондиционеры и другую бытовую технику, причем зачастую "приступы справедливости" совпадали с предвыборным периодом. К этому еще добавлялись махинации с обменный курсом, когда на "черном рынке" доллар продавался в несколько десятков раз дороже официально установленного уровня.

Сама концепция дешевой "дольче виты" начала реализовываться после прихода к власти в 1999 году Уго Чавеса, который сразу же стал выполнять свои обещания по улучшению жизни простого народаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Субсидировались не только товары, но и услуги. Перелеты по стране стоили сущие копейки, ведь власти доплачивали авиаперевозчикам, чтобы дать каждому венесуэльцу возможность посмотреть свою родину. Билеты по несколько долларов за рейс были обыденностью, но многие предпочитали пользоваться частной авиацией. Действительно, зачем покупать кресло вместе со всеми, если за пару тысяч долларов можно арендовать маленький самолет и насладиться индивидуальным рейсом?

Надо еще и понимать психологию венесуэльцев. Благодаря нефтяному буму многие поколения жителей южноамериканской страны еще до Чавеса привыкли буквально "ни в чем себе не отказывать". Поездка в Майами на шопинг на выходные была не каким-то экстраординарным поступком, а скорее правилом. Местный ром был напитком для "бедных студентов", а солидные граждане предпочитали импортный виски, благодаря чему в 2008 году страна стала одним из мировых лидером по потреблению шотландского солодового напитка на душу населения. Конечно, подобный стиль жизни был свойственен только 10-20 процентам всего общества, а остальные "отбросы" ютились в своих лачугах, не претендуя на "дольче виту". Однако после прихода к власти Чавес решил приобщить и самых обездоленных к подобному времяпрепровождению.

Во многом президенту это удалось, однако результатом стало значительное "развращение" народа. Как рассказывали очевидцы, в 2000-2010-х годах, жители "социалистической республики" зачастую отказывались от возможности больше заработать в пользу отдыха. Приходить в магазин за полчаса до его закрытия было делом бессмысленным — "лавочка" уже не работала, а уговоры продать вещи или продукты наталкивались на стену не понимая. Зачем напрягаться, если и так получаешь неплохую зарплату, да еще и многочисленные льготы?

В среднем жизнь в Венесуэле сейчас стоит столько же сколько и в Москве, при том, что зарплаты в стране гораздо ниже.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ

Вся эта "вакханалия" могла бы продолжаться бесконечно, если бы не падение цен на нефть, которое усугубилось санкциями США. Денег в казне стало ощутимо не хватать, да к тому же в 2018 году местная экономика вошла в период гиперинфляции, в результате которого цены иногда вырастали вдвое всего лишь за один месяц.

В итоге власти были вынуждены в буквальном смысле "отпустить" ситуацию. Хотя официально об этом не было объявлено, но постепенно стали исчезать и "справедливые цены". Сначала их перестали печатать на пачках продуктов, а потом и вовсе не упоминали в СМИ. Поразительно, но сразу после этого на полках магазинов появилась вся "дефицитка" - яйца, молоко и другие продукты. Правда постепенно начали расти и цены, которые достигли уже совсем "неприличных" размеров.

Дороговизна встречает жителей Венесуэлы на каждом шагу — продукты, хозтовары, услуги - все стоит денег и немаленьких. Даже оформить паспорт не так-то просто, ведь сбор за этот документ является самым высоким во всей Латинской Америке — одно время он даже превышал 200 долларов.

В среднем жизнь в Венесуэле сейчас стоит столько же сколько и в Москве, при том, что зарплаты в стране гораздо ниже. Закупиться на одну семью только овощами и фруктами без изысков на неделю обходится в 30-35 долларов, хотя месячная минимальная зарплата составляет чуть меньше 5 долларов. Продуктовая корзина в долларах растет в цене, хотя сам курс валюты после либерализации обменной системы относительно стабилен. Практически все исследования потребительского рынка говорят о том, что сейчас более половины всей оплаты в розничной торговле происходит именно в иностранной валюте.

Подорожало все, даже ром, всегда считавшийся в Венесуэле "напитком для бедных". Вот простой пример — еще пару лет назад бутылка отличнейшего рома стоила 10-15 долларов, а теперь ее цена доходит до 30 зеленых. Когда по приезду я купил пару коробочек подарочного рома за 30 "баксов", на меня смотрели как на сумасшедшего, выкинувшего целое состояние на ветер. Никто ведь не мог представить, что уже через год та же самая бутылочка будет стоять на витрине за 300-350 долларов.

Выросла и стоимость медицинского обслуживания. Если раньше визит к врачу в самой лучшей клинике Каракаса обходился всего лишь в 8-10 долларов, то теперь меньше полусотни "зеленых" заплатить не удастся. А если не повезет попасть в отделение скорой помощи, то счет легко может перевалить за тысячу.

Возникает только один вопрос — откуда у людей деньги на жизнь? Тут у каждого гражданина страны своя история. Кто-то получает денежные переводы от родственников за рубежом, куда эмигрировали несколько миллионов венесуэльцев. Кто-то крутится на 3-4 работах, пытаясь свести концы с концами, и солидный сотрудник министерства финансов, вечером вполне может чинить проводку у соседей или шить ковры.

ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ, ТОЧНЕЕ БЕНЗИНОМ

Но даже на фоне всеобщего подорожания у венесуэльцев оставался незыблемый ориентир — супернизкая стоимость бензина. Формально литр горючего можно было купить за самую мелкую монету. Все давно говорили о ненормальности такой ситуации, но поднять стоимость бензина власти не решались.

Один раз топливо уже дорожало - это произошло в 1989 году, когда президент Карлос Андрес Перес решил пойти на поводу у Международного валютного фонда и начал резать госрасходы, в том числе субсидии на горючее. Стоимость бензина возросла в два раза, и по столице прокатилось "Каракасо" - так окрестили волну восстаний городской бедноты, которая жгла машины и нападала на полицию. В итоге с помощью армии волнения подавили. По официальной статистике, погибли 276 человек, правозащитники говорят о 3 тысячах жертв.

Память об этом до сих пор висит "дамокловым мечом" над правительством, но ежегодно дотации на бензин сжирают по 5 - 6 миллиардов бюджетных долларов. С учетом того, что что золотовалютные резервы республики сейчас - меньше 6 миллиардов долларов, такая ненормальная ситуация наносит колоссальный ущерб стране.

Впрочем, последнее время топлива просто нет, и страна с самыми большими запасами нефти уже больше двух месяцев страдает от многочасовых, а зачастую и многодневных очередей на заправках. Дело дошло до того, что получить место у колонки нельзя уже даже за взятку. АЗС охраняются не только нацгвардией с ее увальнями-призывниками, но и серьезными армейскими подразделениями вместе с военной контрразведкой. Такой тройной контроль силовых служб друг за другом довольно неплохо позволяет побороть коррупцию.

Признаком того, что дело действительно плохо стала контрабанда бензина через границу Венесуэлы и Колумбии, вернее ее радикальная трансформация. Раньше Колумбия вообще построила на этом отдельный бизнес - в Венесуэле барыги скупали бензин, нелегально перевозили его к себе и продавали на обочинах колумбийских трасс. Теперь же поток идет в обратно направлении — из Колумбии, где топливо еще есть, в Венесуэлу, где его уже нет. Цены соответствующие - 2-3 доллара за литр.

В некоторых местах драгоценную "огненную воду" нельзя купить даже за деньги, так как ее банально нет. В огромных очередях на заправках появилось новый вид мошенничества — пятилитровую "баклашку" воды, подкрашенную машинным маслом и "ароматизированную" парой стаканов бензина, продают как настоящее топливо всего лишь за пару "баксов". Естественно, что далеко на такой смеси не уедешь, но преступников, промышляющих подобным "бизнесом", урон автомобилю жертвы не заботит.

Возникает только один вопрос — откуда у людей деньги на жизнь?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате бензин в Венесуэле, оставаясь формально самым дешевым в мире, стал реально самым дорогим на нашей планете. У владельцев мощных джипов, к которым относятся не только обладатели "Лэнд Крузеров" последней модели, но и водители полуживых "колымаг" 80-х годов прошлого века, оставалось не так много альтернатив - либо платить сотни долларов за заправку без очереди у перекупщиков, либо стоять 2-3 суток в ожидании своего шанса заехать на АЗС. Казалось, что еще чуть-чуть и ситуация приведет к полному параличу всей жизни и спровоцирует народное восстание.

Но местным властям "помогла заграница", а точнее, Иран. Тегеран направил в страну 5 танкеров с бензином и присадками для налаживания производства топлива в самой Венесуэле. При этом Мадуро заявил, что так как "бензин покупался за доллары, то и платить за него надо так же". Но и здесь чависты не смогли отказаться от льгот "для простого народа" - кто хочет, может получить дешевый бензин, отстояв в очереди (но не больше 120 литров в месяц), кто не хочет — будет заправляться за полную цену, но быстро. Так что теперь у Боливарианской Республики появилась возможность "выиграть себе немного времени". А пока те же иранцы ремонтируют нефтеперерабатывающий завод "Кардон", чтобы венесуэльцы смогли сами производить себе топливо. Раньше местная система переработки углеводородов считалась лучшей в Латинской Америке, а теперь от нее остались одни лишь "клочки", которые, тем не менее, вполне можно эксплуатировать.

Однако, на самом деле, дело тут не столько в бензине, а в том, что в Каракасе, видимо, понимают невозможность продолжения социалистического курса в нынешних условиях. С учетом низких цен на нефть и отсутствия в стране каких-либо собственных производств правительству придется пойти на снижение расходов, а значит, что многие громкие социальные программы останутся за бортом. Наверное, Венесуэла сохранит левые лозунги, но жить будет уже не по коммунистическому принципу "каждому по потребности", а по социалистическому - "каждому по труду".