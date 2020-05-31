Мальчишкам и девчонкам. А также их родителям

1 июня - Международный день защиты детей. Обычно именно в этот день все вспоминают о том, как важно родителям и детям слышать друг друга, понимать, уважать, делиться новостями и впечатлениями, веселиться, смеяться и просто – быть рядом.

Да, мы не исключение. Мы тоже считаем, что это очень-очень важно. Поэтому издательство «Комсомольская правда» подобрало 7 книг, которые поднимут настроение, научат хорошему и просто сделают вас чуть ближе друг другу. Для мам, пап, детей, бабушек и дедушек!

1. Приключения почище пиратских.

«Фиксики против кработов». Вы знаете, кто такие кработы? Если нет, считайте, что диалог с подрастающим поколением под угрозой срыва. А Фиксики – вообще почти имя нарицательное. И мальчики, и девочки знают и любят этих забавных человечков. Эта книга сделана по мотивам одноименного мультфильма, который с оглушительным успехом прошел в конце 2019 года. В книге кипят нешуточные страсти: предательства, сомнения, настоящая дуэль, настоящие друзья. В общем, всё как в жизни, только по-сказочному. А оттого особенно душевно и увлекательно. Подсказка: читать вместе особенно весело.

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2. Девочки такие девочки.

«Царевны. Соня и Радужный водопад». Какая девочка не любит истории про царевен и принцесс. А эта царевна ещё и героиня любимого мультика. Книга написана по оригинальному сюжету, поэтому скучно точно не будет. Отличный вариант для тех, кто учится читать – текст простой, но не примитивный, шрифт довольно крупный. В перерывах можно рассматривать красивое платье героини и обсуждать мотивы поступков Бабы-Яги.

Книга - лауреат премии «Золотой медвежонок»,главной общенациональной награды в области товаров и услуг для детей и очень авторитетной премии среди родителей.

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3. «Страшное» слово виммельбух.

Виммельбухи «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». За пугающим словом «виммельбух» скрываются очень яркие, большие книги с плотными страницами и многочисленными увлекательными картинками для разглядывания.

Начинать можно с двух лет. Чем полезен виммельбух? Он учит вниманию и развивает фантазию. По иллюстрациям можно придумывать свои истории или вспоминать любимый сюжет.

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4. И смех, и грех.

Мамская правда. Две подруги написали абсолютно честную книгу о том, каково это – быть матерью. И даже если у вас нет детей, уверяем, откровенные рассказы Кэт и Нэт вас впечатлят и … 100% поднимут настроение. Поговорим о том, что мамы тоже хотят иногда выпить вина, сходить в ресторан и спрятаться от детских истерик. Честно и весело. С самоиронией и без лукавства.Смешные, глупые, нервные, нелепые – но абсолютно искренние истории в клубе мам на грани нервного срыва и на вершине родительского блаженства.

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5. Где моя большая ложка?

Ангелы кухни. Готовьте вместе с детьми. Не бойтесь просыпанной муки или разлитого варенья. Всё это ерунда на фоне отличного настроения и азарта, с которым дети участвуют во «взрослых» процессах. В книге - простые рецепты и красивые картинки. Автор – мама двух девочек - точно знает, как организовать процесс бойко и… эффективно!

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6. «Где родители этого мальчика?!»

Мой прекрасный не идеальный ребёнок. Да, дети, хулиганят. У вас бывает, что после жёсткой критики ребёнка вы чувствуете - не то, не так, неправильно, не работает! И вроде ругаете по делу, а на душе мерзко. Да и эффекта ноль. Запомните: ваш ребенок – самый лучший. И это очень легко доказать. Авторы книги описывают простую и, казалось бы, очевидную методику: игра+разумное баловство. И вот уже Маша не плюётся за столом, а Серёжа не бьёт своего приятеля лопаткой по голове в песочнице.

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7. Шёл третий час ночи…

Доктор сон. Хронический недосып - проблема большинства дошкольников и младшеклассников. Их трудно разбудить с утра и еще труднее уложить вечером. Знаете почему? Дети НЕ УМЕЮТ засыпать в своей кровати, потому что их этому никто не научил. Представьте себе, сну тоже надо учить. Идеальное пособие для родителей, которые мечтают выспаться, перед вами.

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