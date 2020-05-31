О ЧЕМ ГЛАГОЛИТ Forbes?

В зарубежных (да и некоторых наших) СМИ замелькал интригующий заголовок с претензией на сенсацию: «США обвиняют Россию в плагиате «Мистралей». А по сути – в воровстве французского проекта универсального десантного корабля (УДК).

Волну разговоров об этом поднял вроде бы знающий человек - американский эксперт в сфере вооружений Дэвид Экс. В журнале Forbes он опубликовал статью, в которой утверждал, что российские универсальные десантные корабли проекта «Прибой» (их планируется построить на керченском заводе «Залив») - это клоны французских «Мистралей».

Тут стоит напомнить нашим читателям, что в 2010 году Россия заказала у Франции два больших десантных вертолетоносца типа «Мистраль», но после крымских событий 2014 года Париж отказался передавать их Москве, заплатив неустойку (950 млн евро), а корабли продал Египту. И что же представляют из себя эти «посудины»?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

"Мистраль" — это универсальный корабль-вертолетоносец, предназначенный для проведения десантных операций. А еще он может быть одновременно и штабным пунктом управления группой кораблей, и ремонтной мастерской (в его чреве есть док для малых десантных катеров или барж), и госпиталем на воде.

ЧТО ОБЩЕГО У ФРАНЦУЗА И РОССИЯНИНА?

Что же общего есть у французского и российского корабля? Тут можно ответить ехидно: оба железные и ходят по воде. Ну а если серьезно, то и «Мистраль», и «Прибой» (как и аналогичные корабли других стран) созданы под одинаковые главные задачи – для высадки десанта на побережье и захвата плацдарма. Да и «набор» личного состав и боевой техники на борту обоих вертолетоносцев примерно одинаков.

Но и технических различий — тьма.

АМЕРИКАНСКИЕ «ОБВИНЕНИЯ»

Автор статьи в Forbes считает, что если у российской стороны был доступ к документации для строительства французского УДК, то специалисты керченского завода «Залив» будут просто «клонировать» его. Ну такое предположение можно было сделать, если бы речь шла об отсталой стране, не имеющей никакого опыта судостроения. Но не только не о России, обладающей одной из лучших в мире кораблестроительных школ. К тому же – давным-давно «клепающей» большие десантные корабли, по своим ТТХ не уступающим ни французским, ни американским аналогам. К тому же «обвинитель» Дэвид Экс должен знать, что строительство кормовой части «Мистраля» велось на Балтийском заводе, где французские инженеры с «особым рвением» постигали уникальные российские технологии.

Но даже если предположить, что наши спецы воспользовались каким-то опытом работы при строительстве французского УДК, то проект «Прибоя» пришлось очень сильно дорабатывать. Уж очень много отличий.

И каких же?

А давайте заглянем в сравнительную таблицу.

Чем мистраль отличается от прибоя. Таблица

*ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество десантников на борту предусмотрено на тот случай, если на корабле будет меньше боевой техники. Данные о ТТХ «Прибоя» взяты с его презентации.

Планируется, что все комплектующие корабля будут отечественными: и десантно-высадочные средства, и авиакрыло, и оружейные системы.

КОГО «ЖАБА ЗАВИСТИ» МУЧАЕТ?

Да, у каждого корабля есть свои достоинства и недостатки. Например, «Мистрали» могут принимать самолеты вертикального взлета и посадки. А наш корабль не может, таких самолетов у нас пока нет. А вот средства самообороны на российском корабле намного мощнее. «Прибою» не придется таскать за собой целый выводок кораблей охраны. О «плюсах» и «минусах» французского и российского кораблей можно спорить бесконечно. Тут остается добавить, что в США очень ревностно относятся к усилению боевой мощи нашего ВМФ. Лет 10 назад Белый дом и Пентагон упорно отговаривали Париж не строить вертолетоносцы для России и даже грозили Парижу санкциями. А когда строительство «Мистралей» все же началось, адмиралы и другие военно-морские спецы США с желчной страстью охаивали их. Ну а сейчас автор статьи в Forbes явно решил хотя бы таким мелкодушным образом «уесть» россиян.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Борис УСВЯЦОВ, капитан 1 ранга запаса, кандидат военных наук, профессор:

- Наш будущий универсальный десантный корабль, который планируют построить в Керчи, отличается от французских как по водоизмещению, так и внешне. Кроме того, у стран НАТО и России разная тактика, от которой и зависит функционал таких кораблей. Так что сравнение российских универсальных десантных кораблей проекта «Прибой» с французскими «Мистралями» неправомерно. У России иная идеология, другое построение, по-другому решаются задачи.

У нас принцип: открывается носовая часть (называется аппарель), выходят плавающие танки. Высадка морского десанта на побережье осуществляется таким способом. У НАТО и американцев используются вертолеты с боевым комплектом и составом, чего у нас в тактике морской пехоты не было ни в советское время, ни сейчас в ВМФ.