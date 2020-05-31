Не потянул: Тарзан «возвращает» Наташу Королеву Игорю Николаеву из-за проблем с деньгами

Заявление стриптизера Тарзана, посетовавшего на финансовые проблемы и позавидовавшего стабильным доходам российских пенсионеров, получило неожиданное продолжение. По Сети разнеслась новость: из-за нехватки денег Сергей Глушко (настоящее имя артиста) возвращает свою жену Наташу Королеву обратно ее бывшему мужу Игорю Николаеву. Об этом в Инстаграме заявил певец Шура (он же – Александр Медведев). И Наташа Королева это подтвердила!

Шура опубликовал в сторис видеоролик, снятый вместе с Королевой.

- У нас новая хохма. В связи с карантином Таран возвращает Наташу Королеву обратно Игорю Николаеву, - говорит в кадре исполнитель.

- Да, сильно дорогая в использовании, - подтверждает стоящая рядом певица.

shuramedvedev Уже завтра на первом #сегоднявечером

Конечно, все это только шутка. После скандального выступления своего супруга Наталья уже объяснила журналистам, что ситуация не так плачевна, как ее представил Тарзан.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, - рассуждал Сергей Глушко. - Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имеем возможности заработать сейчас ни копейки, и нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!

В соцсетях разразилась буря: Интернет-пользователи обвиняют Тарзана в том, что он вообще-то не голодает. Нашлись люди, которые готовы предоставить Наталье Королевой и ее супругу рабочие места – артистов пригласили поработать в службу такси и на подмосковную ферму. Видимо, критика возымела действие. В Инстаграме Сергей Глушко поделился шуточным постом, в котором он сообщил, что уже нашел себе новую работу. Тарзан сфотографировался в образе уборщицы.

- Устроился на работу... по специальности, - сообщил Сергей. - В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом. Всем добра!

tarzan___official Устроился на работу ...по специальности))) В половых то делах я соображаю .Вытирайте ноги у входа! ( оставьте грязь! за порогом) Всем добра! #тарзан #тарзаншоу

Пока Глушко жалуется на безденежье, его жена по-прежнему востребована. Наталья Королева активно снимается в телешоу. Недавно певица побывала в гостях у Андрея Малахова на канале «Россия», а теперь снялась в музыкальной программе Первого канала. К слову, певица 31 мая отметила 47-летие. Наташа получила массу поздравлений от поклонников в Инстаграме.

- Ну здравствуй мой 47 годик!! Интересно каким ты будешь? – написала Королева на своей страничке.