Почему астронавты Маска одеты как персонажи "Звездных войн"

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. За запуском корабля, который должен доставить на Международную космическую станцию американцев Боба Бенкена и Дага Херли, наблюдали десятки миллионы зрителей. Но в соцсетях, едва ли не больше чем сам полет, обсуждали необычные костюмы астронавтов. Скафандры SpaceX Элона Маска выглядели так, словно сошли с экранов голливудских блокбастеров о космических войнах.

Ведущий промышленный дизайнер России, директор Центра Дизайна и Инноваций «Кинетика» НИТУ МИСиС Владимир Пирожков рассказал «КП», чем обратили на себя внимание костюмы Элона Маска для астронавтов.

ВРЕЗКА

Что известно о скафандрах SpaceX Элона Маска:

- Маск заявил, что потратил почти четыре года на создание скафандров SpaceX.

- Для работы над скафандрами был привлечен дизайнер Хосе Фернандес – создатель костюмов для фильмов «Бэтмен против Супермена», «Фантастическая четверка», «Мстители», «Люди Икс».

- На бедре костюма есть точка, которая подключает его к системам жизнеобеспечения, в том числе к воздуху.

- Шлем изготовлен с использованием технологии 3D-печати и включает в себя встроенные клапаны, механизмы втягивания и фиксации козырька и микрофоны.

- Перчатки сделаны из материала, который позволяют астронавтам пользоваться сенсорным управлением (панель корабля Crew Dragon работает только с сенсорным экраном)

- Впервые скафандр SpaceX был испытан на манекене, который находился за рулем Теслы, запущенной в космос на ракете Falcon в 2018 году.

- Эксперты считают, что у скафандров SpaceX хороший коммерческий потенциал – космические туристы еще больше захотят совершить полет.

- На мой взгляд, дизайн гермооболочки (так называется бортовой скафандр) астронавтов очень свеж, - считает промышленный дизайнер Владимир Пирожков. В свое время он разрабатывал интерьеры новых моделей ведущих автомобильных марок, таких как Citroen и Toyota, а потом вернулся в Россию и возглавил Центр Дизайна и Инноваций «Кинетики» НИТУ МИСиС. Сейчас там разрабатывается внешний вид для многих новинок ВПК и космической отрасли. В настоящее время идет разработка дизайна интерьера посадочного макета нового пилотируемого корабля «Орел» в интересах РКК «Энергия», а также создается концептуальный облик нового скафандра для выхода в открытый космос. А одной из самых известных работ Владимира Пирожкова стал дизайн факела эстафеты олимпийского огня Сочи-2014.

- Такая одежда - очень сложный технологический объект, - объясняет Владимир Пирожков. - В нашей стране такие изделия производятся на НПП «Звезда», также как и скафандры для выхода в открытый космос «Орлан». Оба изделия зарекомендовали себя с самых лучших сторон в процессе многократной эксплуатации в пилотируемых пусках и выходах в открытый космос.

Американским аналогам еще предстоит зарекомендовать себя в категории «Ультра-качественное изделие». Но с точки зрения дизайна, повторю, это очень яркий продукт. Чистый, легкий и на первый взгляд, очень эргономичный. Было бы замечательно, чтобы он доказал эти характеристики в жизни. Новый подход в таких сферах всегда приветствуется. Хороший стимул для российского производителя подтянуть к уже зарекомендовавшему качеству, стилистику нового этапа освоения космоса. Я имею в виду стиль гермооболочки для нового пилотируемого корабля «Орел», запуск которого ожидается в ближайшие годы.

- Насколько большое внимание при разработке гермооболчки уделяется дизайну? И может ли он входить в противоречие с функциональностью?

- Разумеется, в костюме космонавта преобладает функционал. Движения не должны быть скованными; обязательна полная герметичность на случай форс-мажора или частичной разгерметизации пилотируемой капсулы; полный комфорт температуры, давления, влажности и т.д. Шлем — отдельная сложнейшая задача. Все служит идеальному жизнеобеспечению члена экипажа! Множество факторов учитываются в процессе создания таких эксклюзивных изделий. Это, по-своему, абсолютный технологический «Haut Couture». Стоимость такого костюма соответствует величию события, разумеется.

Американским аналогам еще предстоит зарекомендовать себя в категории «Ультра-качественное изделие».Фото: REUTERS

- Зрители обратили внимание на «резиновые сапоги» астронавтов: насколько, на ваш взгляд, это дизайнерское решение, насколько функциональное?

- Есть несколько подходящих для такой обуви материалов, в том числе из новых. В случае с «сапогами» астронавтов с нового американского корабля, я точно не знаю из каких материалов они изготовлены. Эти изделия строго засекречены. Особенно, на начальных этапах эксплуатации, являясь ноу-хау страны-производителя. Обувь должна быть герметична, функциональна, эргономична и удобна в эксплуатации. Чем меньше космонавт (или астронавт) обращает внимание на элементы костюма — тем лучше. Внимание пилота должно быть сконцентрировано на элементах выполнения программы полета, а не на одежде.

- Берут ли идеи промышленные дизайнеры у Голливуда? Или Голливуд, разрабатывая декорации, чаще идет вслед за космическим дизайном?

- Представленные прессе костюмы, конечно, весьма впечатляют. Есть узнаваемые стилистические элементы из нескольких фильмов: «Star Trek», «Star Wars», «Starship troopers»… Такая сборная ассоциация голливудского понимания одежды будущего. Наверно, уже даже стиль особенный сложился. Уверен, над такими костюмами из фильмов работают опытные модельеры, возможно даже промышленные модельеры. Есть и такой слой специалистов в дизайне одежды. Этот корабль — долгожданный проект. Девять лет американские космонавты не имели своей платформы для отправки экипажей на МКС. Это огромное PR-событие в американской космонавтике! Присутствовал президент США. Конечно же нужно произвести мощный эффект на мировое сообщество. Новый корабль, новая форма, новый шаг в будущее! Да и Илон Маск — мастер постановки шоу. Вспомним хотя бы его «TESLA», отправленную на Марс в качестве груза… Но, повторю, в гермооболочке — функционал первичен.

- Есть ли в космическом дизайне понятие «мода»?

- Я бы не называл это «модой». Скорее, это тенденции и тренды развития технологий и материалов. От этого идет и новое формообразование интерьеров пилотируемых модулей. Большое внимание сейчас уделяется комфорту пребывания экипажа на борту корабля, и позже, на орбите. Космонавты проводят значительное время в ограниченном пространстве, наполненном массой сложной аппаратуры. Для космических дизайнеров главное -обеспечить удобство работы и максимальный комфорт проживания в достаточно обстановке, причем на продолжительное время.

- Но насколько большое влияние могут оказать разработки Маска на космический дизайн в других странах?

- Думаю, что у каждой страны-производителя и эксплуатанта космической техники свои школы ее создания и эксплуатации. Американцы всегда были хороши в пропаганде значения освоения космоса. Отсюда огромное количество ярких лейблов на чисто белых поверхностях ракет, кораблей, одежды. Одежда американских экипажей, кстати, долго была в ярко оранжевой гамме. Это связано с функционалом поиска приземлившегося экипажа. Уверен, создатели костюмов для космонавтов обратят внимание на оригинальные решения американских коллег. В этой профессиональной отрасли все друг друга уважают. Но каждый производитель в процессе создания оборудования для такой деликатной миссии будет самостоятельно исходить из функциональных соображений, наличия необходимых материалов и технологий и национальных интересов. Россия всегда шла своим путем, путем лидера в создании экипировки космонавтов. Посмотрим, как будет на этот раз.